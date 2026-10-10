W USA badanie z udziałem dzieci z autyzmem i współwystępującymi diagnozami psychiatrycznymi wykazało, że terapeutyczna jazda konna zapewniła większą poprawę wskaźników nadpobudliwości niż zajęcia bez kontaktu z końmi lub udział w grupie kontrolnej oczekującej. Pracę, finansowaną przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia i opublikowaną w czasopiśmie Pediatrics, opisuje News-Medical.

Trzy formy udziału

Uczestnicy brali udział w jednej z trzech grup: terapeutycznej jazdy konnej, zajęć w stajni o tematyce związanej z końmi, ale bez bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, lub grupie oczekującej. Badacze ustalili, że dzieci jeżdżące konno miały statystycznie istotnie większą poprawę w zakresie nadpobudliwości w porównaniu z dwiema pozostałymi grupami.

Jednocześnie oba formaty zajęć związanych z końmi, w porównaniu z grupą oczekującą, wykazały poprawę w takich obszarach jak drażliwość, regulacja emocji i funkcjonowanie społeczne. W grupie bez kontaktu ze zwierzętami dzieci poznawały tematy dotyczące koni i wykonywały odpowiednie zadania z miękkim koniem-zabawką naturalnej wielkości.

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Weryfikacja wcześniejszych wyników

Badanie przeprowadzono w terapeutycznym ośrodku jeździeckim Riding to the Top niedaleko Windham w stanie Maine. Autorzy świadomie wybrali inny ośrodek niż Hearts & Horses w Kolorado, gdzie przeprowadzono wcześniejsze badanie. W ten sposób sprawdzali, czy wcześniejsze wyniki można odtworzyć z udziałem innych instruktorów, koni i dzieci.

Wcześniejsze badania wskazywały już na korzyści wynikające z ośmiu do dziesięciu tygodni terapeutycznej jazdy konnej dla dzieci z autyzmem. Około połowa uczestników wcześniejszej pracy miała również inną diagnozę psychiatryczną, podczas gdy nowe badanie koncentrowało się właśnie na tej grupie dzieci.

Starsza autorka pracy, profesor psychiatrii i licencjonowana psycholożka kliniczna Robin Gabriels, zaznaczyła, że zajęcia z końmi mogą uzupełniać istniejące metody leczenia dzieci z autyzmem i nadpobudliwością. Jednocześnie badacze podkreślili, że wyniki nie oznaczają korzyści z jazdy konnej dla każdego dziecka z autyzmem. Zespół planuje dalej badać, które elementy interakcji z końmi mogą być związane z zaobserwowanymi poprawami.

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