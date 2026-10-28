Badanie prowadzone przez NNF Center for Basic Metabolic Research na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii wykazało, że obniżenie poziomu kardiolipiny — cząsteczki tłuszczowej znajdującej się w wewnętrznej błonie mitochondriów — wiąże się ze zmianami włókien mięśniowych podczas starzenia. W eksperymentach na myszach częściowe przywrócenie poziomu kardiolipiny do około dwóch trzecich normy zaczęło zmniejszać utratę masy mięśniowej i całkowicie zapobiegło przedwczesnej śmierci dotkniętych tym zwierząt, informuje ScienceDaily.

Ochronna przebudowa mięśni

Tkanka mięśniowa zawiera włókna szybkie i wolne. Szybkie włókna umożliwiają silne i szybkie ruchy, lecz stosunkowo szybko się męczą. Wolne włókna podtrzymują długotrwałą aktywność i zawierają więcej mitochondriów — struktur komórkowych, które wytwarzają znaczną część energii potrzebnej mięśniom.

Wraz z wiekiem siła mięśni spada, a mitochondria działają mniej efektywnie. Jednocześnie w mięśniach zwiększa się udział wolnych włókien. Naukowcy ustalili, że poziom kardiolipiny w mitochondriach mięśni spada u myszy i ludzi wraz z wiekiem lub w przebiegu chorób związanych z utratą mięśni. U młodych myszy, u których eksperymentalnie obniżono poziom tej cząsteczki, włókna mięśniowe również przechodziły z typu szybkiego na wolny.

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Reaktywne formy tlenu i ERRγ

Zdaniem badaczy taka zmiana jest nie tylko oznaką pogorszenia funkcjonowania mięśni, lecz także reakcją ochronną. Przy niedoborze kardiolipiny uszkodzone mitochondria wytwarzały znacznie więcej reaktywnych form tlenu. Związki te mogą uszkadzać struktury komórkowe, ale jednocześnie sygnalizują zaburzenia w komórce i sprzyjają przejściu do wolnych włókien mięśniowych.

Kluczową rolę w tym procesie odgrywa białko ERRγ, które koordynuje przebudowę mitochondriów i właściwości włókien mięśniowych. Hamowanie ERRγ w hodowanych w laboratorium komórkach mięśniowych całkowicie zatrzymało przejście między typami włókien. Myszy z niskim poziomem kardiolipiny pobierały również więcej glukozy z krwi, ale ich mięśnie wykorzystywały ją głównie nie do pozyskiwania energii, lecz do produkcji własnych przeciwutleniaczy.

Dane dotyczące mechanizmu ochronnego i odwracalności utraty masy mięśniowej uzyskano w doświadczeniach na myszach. Próbki ludzkich mięśni wykorzystano jedynie do potwierdzenia, że poziom kardiolipiny spada wraz z wiekiem. Autorzy pracy uznają przywracanie kardiolipiny i wpływanie na ERRγ za możliwe kierunki przyszłych badań nad leczeniem związanej z wiekiem utraty masy mięśniowej.

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