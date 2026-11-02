W Wietnamie rząd usunął z poprawionego projektu ustawy przepis, który pozwalał nastolatkom w wieku od 15 do 17 lat pośmiertnie oddawać organy, tkanki lub ciało za zgodą rodziców albo przedstawicieli ustawowych. Decyzję podjęto po krytyce inicjatywy w internecie, informuje Channel NewsAsia.

Zastrzeżenia dotyczące ochrony dzieci

Pierwotny projekt przedstawiono Zgromadzeniu Narodowemu w październiku. W niedzielę w zaktualizowanej wersji dokumentu usunięto przepis dotyczący dawstwa przez osoby poniżej 18. roku życia. Rząd oświadczył, że uwzględnił zalecenia deputowanych, zgodnie z którymi dawcami organów mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

Krytycy inicjatywy podnosili kwestię, czy zgoda rodziców może odpowiednio chronić nieletnich przed presją lub wykorzystaniem. Dyskusję wywołała również ankieta wśród uczniów, w tym dzieci już od siódmego roku życia, przeprowadzona w październiku w celu zebrania opinii na temat projektu ustawy. Tuoi Tre News zaznaczyło, że postawiło to pytanie o zdolność nieletnich do rozumienia złożonych aspektów medycznych, prawnych i etycznych.

Deputowana do Zgromadzenia Narodowego Pham Khanh Phong Lan w ubiegłym miesiącu wezwała, by nie zezwalać na dawstwo organów przez dzieci, oświadczając: „Nie można poświęcić jednego dziecka, aby uratować inne”.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyjątek dla przeszczepów tkanek

Jednocześnie zmieniony projekt zachowuje możliwość, aby nieletni za życia oddawali tkanki regeneracyjne — na potrzeby przeszczepu szpiku kostnego lub komórek macierzystych krewnym. Jest to możliwe, jeśli nie ma odpowiedniego dorosłego dawcy.

W przypadku takiej procedury przewidziano badanie lekarskie, konsultacje oraz zgodę samego dziecka i jego przedstawiciela ustawowego. Projekt ustawy aktualizującej ustawę z 2006 roku dotyczącą dawstwa organów i tkanek ma zostać zatwierdzony w listopadzie.

W Wietnamie większość przeszczepów wykonuje się dzięki żywym dawcom, podczas gdy w wielu innych krajach wykorzystuje się głównie organy od zmarłych dawców. Według mediów państwowych kraj zaczął wykonywać przeszczepy nerek w 1992 roku i przeprowadza najwięcej przeszczepów rocznie w regionie.

Czytaj nas na