Badanie opublikowane w czasopiśmie Geromedicine wykazało 17 białek osocza krwi statystycznie związanych z ryzykiem zgonu ze wszystkich przyczyn wśród osób starszych. Jak informuje News-Medical, część tych wskaźników korelowała również z ocenami wieku biologicznego organizmu i poszczególnych narządów.

Analiza dwóch kohort

Naukowcy przeanalizowali 4265 białek w próbkach krwi od 1025 starszych uczestników badania LonGenity. Obserwowano ich średnio przez 8,05 roku. Kluczowe wyniki niezależnie zweryfikowano w kohorcie 1124 uczestników Baltimore Longitudinal Study of Aging.

Aby ocenić związek między poziomami białek osocza a śmiertelnością, badacze zastosowali modele proporcjonalnego hazardu Coxa. Sprawdzili także, czy zidentyfikowane markery są związane z obciążeniem chorobami przewlekłymi oraz wskaźnikami wieku biologicznego obliczonymi na podstawie proteomu.

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Związek z wiekiem biologicznym

Wyższe poziomy receptora naskórkowego czynnika wzrostu ERBB1 oraz receptora toksyny wąglika 2 ANTXR2 wiązały się z niższym ryzykiem zgonu i młodszym wiekiem biologicznym w kilku układach organizmu. Z kolei podwyższone poziomy MIC-1, czyli GDF15, białka HE4 oraz IGFBP-2 — białka 2 wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu — były związane z wyższym ryzykiem zgonu i starszym wiekiem biologicznym w kilku układach organizmu.

W szczególności wyższy poziom MIC-1/GDF15 wiązał się ze starszym wiekiem biologicznym organizmu, a ERBB1 — z młodszym wiekiem biologicznym wątroby. Autorzy podkreślają, że wyniki wskazują na związki statystyczne, a nie dowodzą, że białka te powodują starzenie się lub śmiertelność. Praca nie proponuje również klinicznego badania krwi do przewidywania długości życia ani przebiegu choroby.

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