Naukowcy z Uniwersytetu Tohoku zbadali ekspresję genów w mózgach zarodków myszy poczętych przez młode i starsze samce oraz wykryli różnice związane z wiekiem ojca i płcią zarodka. U zarodków żeńskich poczętych przez starsze samce odnotowano odrębny profil ekspresji genów i tendencję do wyższych poziomów ekspresji.

O wynikach badania informuje News-Medical. Naukowcy porównali zarodki pochodzące od trzymiesięcznych samców, zaklasyfikowanych jako młode, oraz od 19-miesięcznych samców, określonych jako starsze. Zarodki męskie i żeńskie analizowano oddzielnie.

Analiza wczesnego rozwoju mózgu

W badaniu zastosowano sekwencjonowanie RNA i analizowano kresomózgowie — obszar mózgu zarodkowego, z którego później powstają między innymi struktury kory mózgowej. Badacze uwzględnili, że na wczesnych etapach mózg szybko przechodzi proliferację i różnicowanie komórkowe, dlatego nawet niewielka różnica w stadium rozwoju może wpływać na wyniki ekspresji genów.

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Aby ograniczyć wpływ tego czynnika, do próby wybrano zarodki, których oszacowane stadia rozwoju mieściły się w przedziale czasowym wynoszącym około czterech godzin. Stadium określano na podstawie morfologii kończyn.

Związek z badaniami nad autyzmem

Autorzy zaznaczyli, że badania epidemiologiczne wcześniej wiązały starszy wiek ojca z podwyższonym ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu u potomstwa, choć mechanizmy tego związku pozostają niewystarczająco poznane. Jednocześnie nowa praca nie ustala, czy wykryte różnice zależne od płci zwiększają ryzyko tego zaburzenia.

Grupa badawcza planuje dalej badać, jak geny i grupy genów o zmienionej ekspresji mogą być powiązane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi stanami, a także z rozwojem, zdrowiem i zachowaniem po urodzeniu. Wyniki opublikowano 8 października 2026 roku w czasopiśmie Scientific Data.

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