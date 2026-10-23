Wyniki badania klinicznego wskazują, że dodanie cyklokrzemianu sodowo-cyrkonowego (SZC) może pomóc osobom poddawanym przewlekłej hemodializie radzić sobie z obciążeniem wynikającym z dietetycznych ograniczeń potasu.

Projekt badania

Jak informuje News-Medical, było to wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie z grupami równoległymi. Objęło ono pacjentów ambulatoryjnych poddawanych przewlekłej hemodializie trzy razy w tygodniu. U uczestników oznaczano również stężenie potasu w surowicy przed dializą.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ograniczenia dietetyczne

Ograniczenie potasu w diecie jest ważnym elementem kontroli hiperkaliemii, czyli podwyższonego stężenia potasu we krwi, u osób poddawanych przewlekłej hemodializie. Jednocześnie takie wymogi mogą stanowić dla pacjentów znaczne codzienne obciążenie.

SZC należy do leków wiążących potas. Według źródła dodanie tego leku może ułatwić przestrzeganie ograniczeń dietetycznych. Wyniki badania mają zostać przedstawione na konferencji ASN Kidney Week 2026, która potrwa od 22 do 25 października.

Czytaj nas na