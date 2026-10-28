Kontrolowane badanie kliniczne fazy 1 z udziałem 45 zdrowych dorosłych wykazało, że wcześniejsza odporność na wirusa dengi wpływa na poziom wirusa w organizmie oraz charakter odpowiedzi immunologicznej podczas kolejnego zakażenia. Jak informuje News-Medical, uczestnicy przebyli zero, jedno lub więcej niż jedno wcześniejsze zakażenie jednym z czterech serotypów wirusa dengi — DENV1–DENV4.

Kontrolowane zakażenie osłabionym wirusem

Ochotnikom podano żywy atenuowany szczep DENV3. Taki format umożliwił badaczom prześledzenie dynamiki odpowiedzi immunologicznej w kontrolowanych warunkach. Autorzy zaznaczają, że badanie wpływu wcześniejszego zakażenia na przebieg dengi jest trudne: modele zwierzęce mają ograniczenia, a pacjenci zwykle zgłaszają się po pomoc medyczną już po szczycie miana wirusa.

Ponowne zakażenia dengą mogą często przebiegać ciężej niż pierwsze. Wiąże się to z tym, że obecne przeciwciała mogą nasilać namnażanie wirusa, zwiększając miano wirusa oraz ryzyko ciężkich objawów. Ta cecha utrudniała również opracowanie szczepionek przeciwko dendze.

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Różnice w odpowiedzi immunologicznej

Uczestnicy, których przeciwciała nasilały replikację wirusa, mieli najwyższe poziomy miana wirusa. Odnotowano u nich także spadek liczby limfocytów T CD8 oraz przeciwciał. Natomiast u osób z wyższym poziomem przeciwciał przeciwko niestrukturalnemu białku 1 wirusa obserwowano bardziej zrównoważoną odpowiedź immunologiczną i niższe miano wirusa.

Naukowcy uważają, że wyniki potwierdzają kilka hipotez sformułowanych na podstawie obserwacji naturalnego przebiegu choroby oraz pomagają określić warunki kształtowania silnej i długotrwałej ochrony przed wszystkimi czterema serotypami dengi. Praca Camilli Odio i jej współpracowników została opublikowana w czasopiśmie Science Translational Medicine.

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