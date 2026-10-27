W szpitalu Uniwersytetu Michigan zwiększenie dawki oksytocyny w ciągu pierwszej godziny po porodzie powiązano ze zmniejszeniem częstości krwotoków poporodowych. Najbardziej zauważalny wynik odnotowano wśród pacjentek rodzących drogami natury: wskaźnik zmniejszył się o około 40% w ujęciu względnym, podaje News-Medical.

Dawkę zwiększono dwukrotnie

Badacze z Michigan Medicine ocenili inicjatywę poprawy jakości opieki medycznej w Von Voigtlander Women's Hospital. Zgodnie ze zaktualizowanym protokołem dawkę oksytocyny, którą rodzące otrzymywały w pierwszej godzinie po urodzeniu dziecka, zwiększono z 30 do 60 jednostek.

Zmiany obejmowały aktualizację zleceń leków i ustawień pomp infuzyjnych, a także szkolenie personelu. Oksytocynę stosuje się po porodzie, aby stymulować skurcze macicy i zmniejszać utratę krwi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki dla 2674 porodów

Autorzy porównali wyniki przed i po wdrożeniu protokołu w okresie od 1 stycznia do 6 lipca 2024 roku. Analiza objęła 2674 porody. Ogólna częstość krwotoków poporodowych spadła; badacze odnotowali także mniejszą całkowitą utratę krwi i rzadsze stosowanie dodatkowych leków do kontroli krwawienia.

Jednocześnie badanie nie wykazało statystycznie istotnego spadku częstości krwotoków poporodowych wśród pacjentek po cesarskim cięciu. Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Obstetrics & Gynecology zaznaczyli, że potrzebne są dalsze badania, aby określić optymalną dawkę oksytocyny i ocenić jej bezpieczeństwo przy różnych sposobach porodu.

Czytaj nas na