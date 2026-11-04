We Frankfurcie nad Menem w Niemczech analiza genetyczna patogenów malarii wskazała na trzy niezależne przypadki zawleczenia zakażenia. Jak informuje Der Spiegel, zakażenia były prawdopodobnie związane z trzema różnymi zakażonymi komarami, które najpewniej dotarły do Frankfurtu z Afryki Zachodniej.

Trzy genetyczne grupy patogenu

Badanie przeprowadzono w Instytucie Medycyny Tropikalnej w belgijskiej Antwerpii. Specjaliści porównali pokrewieństwo patogenów w próbkach krwi zakażonych pacjentów i przypisali je do trzech genetycznie odmiennych grup.

Szef frankfurckiego urzędu zdrowia Peter Tinnemann oświadczył, że wyniki te potwierdzają przypuszczenie o przeniesieniu zakażenia przez trzy różne komary. Jednocześnie wyniki analizy przemawiają przeciwko podejrzeniu, że nosicielami pasożyta Plasmodium falciparum mogły być lokalne komary.

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Ośmiu zakażonych i trzy zgony

Latem malarię zdiagnozowano u ośmiu osób: sześcioro z nich było pracownikami lotniska we Frankfurcie, a kolejne dwie osoby mieszkały w sąsiedniej dzielnicy Schwanheim. Pod koniec lata zmarło dwóch pracowników lotniska i jeden mieszkaniec dzielnicy.

U pacjentów wykryto malarię tropikalną — najcięższą postać choroby, która może mieć śmiertelny przebieg. Tak zwana malaria lotniskowa występuje, gdy zakażone komary trafiają do Niemiec samolotami z regionów występowania malarii.

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