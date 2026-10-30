W Brazylii badacze ustalili w eksperymencie na myszach, że wyczerpujący wysiłek fizyczny bez wystarczającej regeneracji zmienia regulację dopaminy w hipokampie — obszarze mózgu związanym z pamięcią i regulacją emocji. Jak podaje News-Medical, wyniki opublikowano w czasopiśmie Neuroscience.

Osiem tygodni intensywnego wysiłku

Naukowcy podzielili zwierzęta na dwie główne grupy. W pierwszej myszy biegały na bieżni aż do wyczerpania, aby ocenić efekt jednorazowego ostrego wysiłku. Dla drugiej grupy odtworzono reżim podobny do nadmiernych treningów w sporcie wyczynowym.

Myszy z drugiej grupy trenowały przez osiem tygodni, stopniowo zwiększając obciążenie. W ostatnim tygodniu wykonywały po dwa treningi dziennie, między którymi miały zaledwie cztery godziny na regenerację. Badacze przeanalizowali hipokamp zwierząt, mierząc poziomy dopaminy, serotoniny i białek związanych z produkcją neuroprzekaźników, w tym hydroksylazy tyrozynowej i VMAT2.

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Dopamina pozostawała podwyższona w fazie odpoczynku

Po jednorazowym biegu poziom dopaminy u myszy wzrastał wkrótce po zakończeniu ćwiczenia. Najbardziej zauważalny wynik odnotowano w grupie z długotrwałym intensywnym treningiem: poziomy dopaminy i hydroksylazy tyrozynowej — enzymu odpowiedzialnego za jej syntezę — pozostawały podwyższone przez 48 godzin po teście wydolnościowym, w okresie odpoczynku zwierząt.

Autorzy nie stwierdzili istotnych różnic w poziomie serotoniny. Jednocześnie badanie nie mierzyło snu, czuwania ani lęku u zwierząt. Koordynator pracy, profesor Adelino Sanchez Ramos da Silva ze Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu São Paulo, zaznaczył, że podobne zmiany u ludzi mogłyby pomóc zbadać możliwy związek między nadmiernym treningiem, regulacją mózgu a zaburzeniami snu. Autorzy planują badać, które układy biologiczne jako pierwsze wykazują odchylenia od oczekiwanej korzystnej adaptacji do ćwiczeń fizycznych.

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