Naukowcy z Kanady i USA ustalili, że dieta wysokotłuszczowa u par rodzicielskich myszy była powiązana z opóźnieniem wczesnego rozwoju motorycznego oraz różnicami w budowie mózgu ich potomstwa we wczesnej dorosłości. Jak podaje News-Medical, odrębna dieta wysokocukrowa nie spowodowała istotnych zmian objętości konkretnych obszarów mózgu po statystycznej korekcie wielokrotnych porównań.

Pięć wariantów diety

W badaniu pary rodzicielskie myszy C57BL/6J podzielono na pięć grup o różnej zawartości tłuszczu i sacharozy w pożywieniu. Dieta kontrolna zawierała 13% kalorii z tłuszczu i 12% sacharozy. W jednej z diet sacharoza stanowiła 34% masy przy 12% kalorii z tłuszczu, natomiast w innych wariantach udział tłuszczu wynosił 42%, 43% lub 60% kalorii.

Zwierzęta otrzymywały przypisane im diety przez sześć tygodni przed kojarzeniem, a samice nadal otrzymywały je w czasie ciąży i laktacji. W 21. dniu po urodzeniu całe potomstwo przenoszono na standardową dietę kontrolną. Taki projekt pozwolił skoncentrować się na wpływie żywienia w okresie okołoporodowym, jednak nie umożliwił oddzielenia wkładu matki i ojca ani wpływu poszczególnych etapów rozwoju.

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Opóźnienie odruchu i zmiany w MRI

Siódmego dnia życia potomstwo z trzech grup wysokotłuszczowych wykazywało średnio 27,7% udanych prób obrócenia się z pleców na łapy, podczas gdy w grupie kontrolnej wskaźnik ten wyniósł 72,8%. Badacze wykorzystali ten odruch jako jeden z wczesnych wskaźników rozwoju motorycznego. U samców narażonych wyłącznie na wysoką zawartość cukru skuteczne wykonanie odruchu odnotowano natomiast wcześniej.

Około 65. dnia życia naukowcy wykonali wysokorozdzielcze obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego 157 utrwalonych mózgów potomstwa i ocenili względne objętości 185 obustronnych obszarów. U potomstwa w grupach z dietami, w których 43% kalorii pochodziło z tłuszczu, oraz z połączeniem dużej zawartości tłuszczu i cukru odnotowano mniejszą względną objętość ciała modzelowatego. W grupach z 60% tłuszczu i dietą łączoną mniejsza była względna objętość obszaru 30 kory obręczy.

Najwięcej różnic strukturalnych — w 12 obszarach — wykryto u potomstwa rodziców otrzymujących dietę o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru. Należały do nich większe względne objętości obszaru 32 kory obręczy i płata wyspowego. Autorzy porównali także wykryte wzorce anatomiczne ze 135 modelami myszy związanymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Podobieństwo do poszczególnych podgrup takich modeli nie dowodzi występowania zachowań autystycznych ani nie wyjaśnia mechanizmu zmian strukturalnych.

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