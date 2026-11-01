Władze hrabstwa Nakuru w Kenii zaangażowały pracowników medycznych, którzy uczestniczyli w zwalczaniu epidemii Eboli w Afryce Zachodniej w latach 2014–2015, a także w reagowaniu na COVID-19. Będą oni pomagać w reagowaniu na możliwe przypadki Eboli wzdłuż Północnego Korytarza Transportowego, informuje Nation Kenya.

Przygotowanie szpitali

Według Stephena Kurii, członka hrabskiego komitetu wykonawczego ds. zdrowia, medycy w placówkach podwyższonego ryzyka przeszli dodatkowe szkolenie w zakresie wykrywania podejrzanych przypadków i reagowania na nie. Szkolenie zakończyło się praktycznymi symulacjami w szpitalach Langalanga i Naivasha.

Uczestnicy ćwiczyli współpracę ze społecznościami, przesiewową ocenę pacjentów, bezpieczne postępowanie z nimi, transport karetką, badania laboratoryjne oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej. Hrabstwo współpracuje z kenijskim Ministerstwem Zdrowia oraz Amref Health Africa w Kenii. Szpitale Langalanga i Naivasha wyznaczono jako ośrodki izolacyjne na potrzeby reagowania na Ebolę.

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Kontrola punktów tranzytowych

Eksperci i organy ochrony zdrowia wskazali co najmniej osiem miejskich ośrodków w Nakuru wzdłuż Północnego Korytarza jako narażone punkty tranzytowe. Wśród wymienionych miejsc są Mai Mahiu, Longonot, Naivasha, Gilgil, Kikopey, Pipeline i Salga. Zatrzymują się tam kierowcy ciężarówek, w tym z Ugandy i Demokratycznej Republiki Konga.

Według publikacji Kenia zarejestrowała dziewięć potwierdzonych przypadków Eboli, w tym dwa zgony. Pierwszy zawleczony przypadek odnotowano 6 października: mężczyzna przybył do Nairobi z Demokratycznej Republiki Konga przez Ugandę, został hospitalizowany i zmarł. Pozostałe osiem przypadków, według publikacji, jest bezpośrednio związanych z krewnymi lub medykami, którzy mieli bliski kontakt z pierwszym pacjentem.

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