Badanie prowadzone przez Uniwersytet Michigan wykazało, że nasilający się wilgotny upał w Nigerii wiąże się ze wzrostem prawdopodobieństwa wczesnych przerwań ciąży oraz zmianami czasu poczęcia. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences informuje News-Medical.

Dane dotyczące wilgotnego upału i ciąż

Naukowcy przeanalizowali dwie fale nigeryjskiego badania demograficznego i zdrowotnego, zawierające informacje o ciążach w latach 2003–2016. Aby ocenić łączny wpływ temperatury powietrza i wilgotności, obliczyli wskaźnik temperatury termometru wilgotnego kulistego.

Badacze uzyskali dzienne maksymalne wartości tego wskaźnika dla Nigerii w latach 1983–2016, łącząc dane z naziemnych stacji meteorologicznych i obserwacje satelitarne. Autorzy zauważyli, że w kraju jest niewiele stacji meteorologicznych z długimi szeregami danych, dlatego dane satelitarne mogą poprawić ocenę stresu cieplnego. Wysoka wilgotność utrudnia organizmowi ochładzanie się i zwiększa ryzyko udaru cieplnego.

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Zmiany czasu poczęcia

W miesiącu z wysokimi wartościami temperatury termometru wilgotnego kulistego częstość poczęć była o około 1,4% niższa od średniego poziomu — nieco ponad 15 poczęć na tysiąc kobieto-miesięcy. W kolejnym miesiącu była o 2,3% wyższa od średniej, a po dwóch miesiącach — o 5%. Ostatecznie ogólne prawdopodobieństwo poczęcia rosło, jednak czas występowania ciąż się zmieniał.

Takie przesunięcia częściej odnotowywano wśród kobiet o niższym poziomie wykształcenia oraz mieszkanek obszarów wiejskich. W północnej części Nigerii zmiany czasu ciąż były wyraźniejsze, natomiast na południu ich wpływ był mniejszy albo miał inny kierunek.

Autorzy zastrzegli, że wykorzystane badania ankietowe nie rozróżniały sztucznych i samoistnych przerwań ciąży. Badaczka Nina Brooks zaznaczyła, że upał może wpływać na oba typy, jednak jej zdaniem fizjologiczne samoistne przerwanie ciąży jest bardziej prawdopodobnie związane z oddziaływaniem wysokiej temperatury.

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