WHO sprawdziła produkty w kijowskich supermarketach i stwierdziła przekroczenie dopuszczalnych norm dotyczących tłuszczów trans

W Kijowie 14% przebadanych próbek produktów spożywczych zawierało przemysłowo wytworzone tłuszcze trans w ilościach przekraczających ustaloną normę. Eksperci zbadali łącznie 100 próbek w stołecznych supermarketach, jak podaje WHO.

Według wstępnych wyników badania w 86% ze 100 próbek zawartość tłuszczów trans odpowiadała ustalonym normom. Przekroczenia stwierdzono w niektórych próbkach słodyczy, serów, lodów, deserów serowych i przetworzonego mięsa.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie produkty z tych kategorii zawierają nadmiar tłuszczów trans. Konsument nie będzie w stanie zidentyfikować niebezpiecznego produktu wyłącznie na podstawie jego kategorii.

Próbki pobrano latem 2026 roku w supermarketach w Kijowie. Przekazano je do laboratorium bez informacji o producencie lub marce, aby zapewnić niezależność badania.

Od października 2023 roku w Ukrainie obowiązuje ograniczenie zawartości przemysłowo wytwarzanych tłuszczów trans w produktach spożywczych – nie więcej niż 2 g na 100 g wszystkich tłuszczów.

Przemysłowo wytwarzane tłuszcze trans są jednym z czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Według danych WHO ich spożycie wiąże się z ponad 278 tysiącami zgonów rocznie na całym świecie.

W 2023 roku WHO przeprowadziła badania produktów we Lwowie. Wówczas 70% sprawdzonych próbek spełniało wymogi prawne dotyczące zawartości tłuszczów trans. Nie należy jednak bezpośrednio porównywać tych wyników z wynikami z Kijowa: badanie we Lwowie obejmowało nie tylko supermarkety, ale także kioski i punkty sprzedaży ulicznej.

Od 2025 roku Państwowa Służba ds. Żywności i Ochrony Konsumentów prowadzi krajowy monitoring zawartości przemysłowo wytwarzanych tłuszczów trans w produktach spożywczych.

W przypadku stwierdzenia przekroczeń terytorialne organy służby podejmują środki przewidziane w przepisach. W szczególności angażują podmioty gospodarcze w usuwanie naruszeń, wycofywanie produktów oraz zapobieganie ich dalszemu obiegowi.

Badanie FEEDcities uzupełnia monitorowanie państwowe i pomaga oceniać skład popularnych produktów oraz określać, gdzie konieczne są dalsze działania.

Źródło: RBC-Ukraina

Przypomnijmy, że w połowie skontrolowanych szkół na Ukrainie wykryto problemy związane z żywieniem.

W Równem w trzech szkołach zmieniono dostawcę posiłków po wybuchu epidemii salmonellozy.

Rodzice wskazali główne niedociągnięcia w żywieniu szkolnym oraz zgłosili sugestie dotyczące menu.

Czytaj nas na