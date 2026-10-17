Światowa Organizacja Zdrowia wzmacnia gotowość na możliwe ogniska Eboli w 22 krajach i terytoriach Regionu Wschodniego Śródziemnomorza, udzielając priorytetowego wsparcia Dżibuti, Somalii i Sudanowi. Region obejmuje części Afryki, Azji i Europy, poinformował UN News.

Przygotowania w obliczu konfliktów

Według WHO w krajach tego regionu obecnie nie odnotowano przypadków Eboli. Jednocześnie konflikty, przemieszczanie się ludności i przeciążone systemy opieki zdrowotnej utrudniają przygotowania na możliwą zmianę sytuacji.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nazwał w tym tygodniu region epicentrum globalnych potrzeb humanitarnych. Ponad 117 milionów ludzi na okupowanym terytorium palestyńskim, w Sudanie, Syrii, Jemenie i innych miejscach potrzebuje pomocy humanitarnej, aby przeżyć.

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Ocena gotowości i dostawy

Od lipca do września WHO wysłała misje do Dżibuti, Somalii i Sudanu, aby ocenić gotowość krajowych systemów i określić problemy w zakresie nadzoru epidemiologicznego, możliwości laboratoryjnych, zapobiegania zakażeniom i ich kontroli, leczenia pacjentów oraz koordynacji działań nadzwyczajnych.

Organizacja pomaga eliminować zidentyfikowane luki poprzez szkolenia, wsparcie techniczne, dostawy materiałów medycznych i ćwiczenia symulacyjne. WHO przygotowała również regionalne listy kontrolne gotowości, narzędzia do planowania działań w sytuacjach nadzwyczajnych i zalecenia techniczne, a także dostarczyła materiały laboratoryjne, zalecenia dla podróżnych oraz zasoby do pracy ze społecznościami.

Pomimo podjętych działań WHO odnotowuje luki we wczesnym wykrywaniu choroby, laboratoryjnym potwierdzaniu przypadków, zapewnieniu środków ochrony indywidualnej i zasobów do reagowania. Wzmocnienie gotowości następuje po śmiertelnych ogniskach choroby wywołanej wirusem Bundibugyo w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie, a także po potwierdzeniu w Kenii przypadku powiązanego z DR Konga.

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