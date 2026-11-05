Światowa Organizacja Zdrowia w nowym raporcie oświadczyła, że sześć działań w dziedzinie klimatu i zdrowia może zapobiegać około 1,6 mln zgonów rocznie i przynosić 3,9 bln dolarów rocznych korzyści gospodarczych. Jak informuje Health Policy Watch, szacunki opublikowano przed szczytem klimatycznym COP31 w Antalyi w Turcji.

Jednocześnie WHO wiąże 1,2 mln prognozowanych uratowanych istnień ludzkich z reformą cen paliw kopalnych. Zakłada ona zniesienie subsydiów dla węgla, ropy i gazu, a także podniesienie podatków, aby ceny uwzględniały szkody wynikające z zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu. Według wyliczeń organizacji taka reforma mogłaby także zapewnić rządom dodatkowe 5,4 bln dolarów dochodów rocznie.

Działania w dziedzinie zdrowia

Pozostałe pięć działań — systemy wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznym upałem, odporne na zmiany klimatu usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę, sanitacji i higieny, a także przejście gospodarstw domowych na czystsze paliwa do gotowania — może łącznie zapobiegać około 360 tys. zgonów rocznie. WHO szacuje ich koszt na około 35 mld dolarów rocznie i wskazuje na potencjalny zwrot w wysokości 24 dolarów na każdego wydanego dolara.

W szczególności systemy ostrzegania przed upałami w 57 krajach, w których ich nie ma, mogłyby ratować około 100 tys. istnień ludzkich rocznie. Przejście z drewna, węgla drzewnego i nafty na gaz, energię elektryczną lub ulepszone kuchenki może, według raportu, zapobiec kolejnym około 90 tys. zgonów rocznie.

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Warunki i zastrzeżenia

Prognoza WHO zakłada, że wszystkie 168 objętych nią krajów przeprowadzi pełną reformę cen paliw kopalnych, a do 2030 roku zostanie zapewniony powszechny dostęp do bezpiecznej wody pitnej, sanitacji i czystych paliw do gotowania. Jednocześnie raport nie ocenia kosztów reformy cen paliw, w tym wsparcia dla gospodarstw domowych i przewoźników w związku z możliwym wzrostem cen energii.

Health Policy Watch zwraca również uwagę, że wyliczenie największej części oczekiwanego efektu reformy podatkowej opiera się na analizie MFW z wykorzystaniem danych za 2019 rok. Autorzy komentarza w The Lancet przyznali, że szacunki wpływu ustalania cen paliw kopalnych wymagają dalszych badań.

Deklarowane 3,9 bln dolarów to łączna wartość korzyści, a nie wynik ekonomiczny netto po odliczeniu kosztów. Według wyliczeń Health Policy Watch opartych na danych z raportu, korzyści netto dla pięciu działań, których koszty WHO oszacowała osobno, wynoszą około 844 mld dolarów rocznie.

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