Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że ognisko Eboli, które rozpoczęło się w Demokratycznej Republice Konga, staje się bardziej złożone, ponieważ przypadki zachorowań występują obecnie w krajach Afryki Wschodniej i Zachodniej. Nigeria potwierdziła w tym tygodniu pierwszy przypadek zakażenia szczepem Bundibugyo. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Regionalny dyrektor WHO na Afrykę Mohamed Janabi zaznaczył, że sytuacja związana z ogniskiem stała się bardziej złożona. Nigeria stała się czwartym afrykańskim krajem dotkniętym ogniskiem ogłoszonym w DR Konga w połowie maja. W Kenii, DR Konga i Nigerii odnotowano aktywne lub niedawne przypadki szczepu Bundibugyo. W Ugandzie przypadki występowały wcześniej w tym roku, jednak w sierpniu kraj uznano za wolny od Eboli.

Ustalane jest pochodzenie zakażenia

Medycy ustalają źródło zakażenia pierwszej pacjentki w Nigerii — urodzonej w Ugandzie żony szwajcarskiego dyplomaty pracującego w Abudży. Władze Ugandy informowały, że kobieta podróżowała przez wschodnią część DR Konga przed tranzytem przez Ugandę. Jednocześnie WHO i Afrykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób nie otrzymały potwierdzonych danych o jej podróży do DR Konga.

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Szwajcarski rząd przekazał Reutersowi, że pacjentka prawdopodobnie zaraziła się podczas pobytu w Ugandzie. Władze Ugandy odrzuciły ten związek. Przedstawiciel WHO w Nigerii Pavel Ursu powiedział, że informacje przekazane organizacji nie zawierały danych o podróżach kobiety poza Ugandę.

Sprawdzany jest możliwy kontakt na lotnisku

Szef ds. gotowości i reagowania kryzysowego Africa CDC Wessam Mankoula poinformował, że pierwsza pacjentka w Nigerii i pierwszy pacjent w Kenii opuścili Entebbe 3 października. Sprawdzany jest możliwy kontakt między nimi na lotnisku. Śledczy ustalają również, które placówki medyczne w Abudży odwiedziła pacjentka między wystąpieniem objawów a hospitalizacją 48 godzin później.

W Kenii po pierwszym przypadku potwierdzono kolejnych osiem, a organy ochrony zdrowia prześledziły wszystkie 135 kontaktów pierwszego pacjenta. W Nigerii śledzone są 44 kontakty, choć później wykryto również inne. W DR Konga od maja zmarło ponad 4 tysiące osób spośród ponad 9 tysięcy potwierdzonych przypadków. Africa CDC ostrzegło przed niezwykle poważnym zagrożeniem: wskaźnik śmiertelności przypadków w DR Konga zbliża się do 50%.

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