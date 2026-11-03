W Korei Południowej naukowcy wykryli związek między częstym spożywaniem produktów o wysokiej zawartości cukru a wyższym ryzykiem raka piersi. Kobiety, które spożywały więcej niż dwie porcje takich produktów tygodniowo, miały o 28% wyższe ryzyko w porównaniu z uczestniczkami, które spożywały jedną porcję miesięcznie lub rzadziej, informuje News-Medical.

Dane ponad 71 tysięcy uczestniczek

Autorzy pracy przeanalizowali dane 71 264 Koreanek w wieku od 40 do 69 lat z kohorty Health Examinees. Uczestniczki obserwowano średnio przez 9,2 roku i odnotowano 713 nowych przypadków raka piersi.

Dietę oceniano za pomocą ankiety obejmującej 106 produktów spożywczych. Do grupy produktów o wysokiej zawartości cukru naukowcy zaliczyli napoje gazowane, tradycyjną koreańską słodką herbatę, ciasta i ciasteczka, słodycze, słodkie płatki, lody, a także dżem i masło.

Wyniki dotyczące poszczególnych produktów

Najwyższy kwartyl spożycia cukru właśnie z takich produktów również wiązał się z o 28% wyższym ryzykiem raka piersi w porównaniu z najniższym kwartylem. Spożywanie lodów co najmniej raz w tygodniu wiązało się ze wzrostem ryzyka o 26%, choć oszacowanie to znajdowało się na granicy istotności statystycznej. Spożywanie słodkich płatków co najmniej raz na dwa miesiące powiązano z o 34% wyższym ryzykiem niż wśród osób, które w ogóle ich nie jadły.

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Jednocześnie naukowcy nie stwierdzili statystycznie istotnego związku z ryzykiem raka dla całkowitego spożycia cukru, cukru z owoców, samych owoców, węglowodanów ani tłuszczów. Nie odnotowano też istotnych związków osobno dla napojów gazowanych, ciast i ciasteczek, słodyczy, dżemu i masła oraz tradycyjnej koreańskiej słodkiej herbaty.

Ograniczenia badania

Praca ma charakter obserwacyjny, dlatego nie dowodzi, że słodkie produkty powodują raka piersi. Naukowcy ocenili dietę tylko na początku obserwacji i nie rozróżniali cukrów naturalnych oraz dodanych. Nie mieli również szczegółowych danych o podtypach i stadiach raka, a także o statusie menopauzalnym w momencie rozpoznania.

Autorzy artykułu opublikowanego w European Journal of Nutrition zaznaczyli, że do oceny możliwego związku potrzebne są dalsze badania z powtarzanymi pomiarami diety i danymi o podtypach choroby.

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