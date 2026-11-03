W scenariuszu, w którym globalna temperatura będzie o 2,75°C wyższa niż w okresie przedindustrialnym, śmiertelność związana z falami upałów może wzrosnąć we wszystkich sześciu badanych regionach świata. Największy wzrost — ponad 95% — badacze wymodelowali dla Ameryki Południowej. Wynika to z badania opublikowanego w czasopiśmie npj Clean Air, jak podaje News-Medical.

Upały będą trwać dłużej

Autorzy wykorzystali ekstremalnie gorące warunki z lat 2018–2019 jako podstawę do modelowania klimatu przy poziomach ocieplenia o 2°C i 2,75°C w porównaniu z okresem przedindustrialnym. Obecny klimat w pracy odpowiadał ociepleniu o około 1,1°C.

W modelu nie zmieniono cyrkulacji atmosferycznej, emisji antropogenicznych, liczebności populacji, bazowych wskaźników śmiertelności, podatności ludzi ani ich zdolności do adaptacji. Dlatego obliczenia nie są prognozą przyszłej liczby zgonów, lecz pokazują wpływ samego ocieplenia przy stałych obecnych warunkach.

W scenariuszu ocieplenia o 2,75°C śmiertelność związana z upałami wzrosła o około 82% w Afryce, o 67% w Australii, o 59% w Ameryce Północnej, o 45% w Azji i o 37% w Europie. W niektórych obszarach liczba poszczególnych fal upałów mogła się zmniejszyć, jednak same okresy upałów stawały się o 5–10 dni dłuższe — szczególnie w częściach Afryki Północnej, na Półwyspie Arabskim i na południu USA.

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Zanieczyszczenie zmieniało się nierównomiernie

Jednocześnie modelowanie wykazało, że przy ociepleniu o 2,75°C stężenia ozonu przyziemnego oraz związana z nim śmiertelność ogólnie spadały w wielu regionach. Śmiertelność związana z drobnymi cząstkami pyłu PM2.5 również zmniejszała się w Azji, Afryce, Europie i Ameryce Północnej, lecz rosła w Ameryce Południowej.

Badacze wiążą regionalne różnice ze zmianami chemii atmosfery, usuwaniem ozonu z atmosfery, parowaniem azotanu amonu, naturalnymi emisjami oraz powstawaniem pyłu. Wkładu poszczególnych składników aerozoli nie oceniano w pracy osobno.

W modelowych szacunkach dla lat 2018–2019 największe obciążenie śmiertelnością związaną z PM2.5 przypadało na Azję i Afrykę — średnio odpowiednio 100 i 57,7 przypadku na milion mieszkańców. W Europie głównym czynnikiem spośród rozpatrywanych był wpływ fal upałów — 148,5 przypadku na milion osób. Autorzy podkreślają, że szacunki śmiertelności z powodu upałów, ozonu i PM2.5 obliczano oddzielnie, dlatego nie można ich sumować ani odejmować w celu określenia ogólnego bilansu zgonów.

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