Zaostrzenia przewlekłego bólu krzyża wywołane ruchem wiążą się ze zwiększoną aktywnością tak zwanej sieci stanu spoczynkowego mózgu. Jest to system połączonych ze sobą obszarów, który aktywuje się podczas autorefleksji, przypominania sobie wydarzeń autobiograficznych lub spontanicznego błądzenia myślami, informuje Live Science.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu, opublikowanym 5 października w British Journal of Anaesthesia, uczestniczyło 114 dorosłych osób z przewlekłym bólem krzyża. Taki ból definiuje się jako stan trwający co najmniej trzy miesiące. Za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego naukowcy oceniali zmiany przepływu krwi w mózgu, które są pośrednim wskaźnikiem jego aktywności.

Po początkowym skanowaniu badacz unosił nogę każdego uczestnika, aż ból pleców się nasilał. Nogę utrzymywano w tej pozycji przez 10 sekund, a następnie opuszczano. Mózg skanowano bezpośrednio po ruchu, a wyniki porównywano z wcześniejszymi obrazami. Średnio uczestnicy zgłaszali wzrost intensywności bólu o 23%.

Badacze odnotowali zwiększony przepływ krwi w obszarach mózgu uczestniczących w przetwarzaniu bólu i ruchu. Jednocześnie wzrosła aktywność w kluczowych obszarach sieci stanu spoczynkowego. Współautor badania, neurobiolog Fadel Zeidan z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, zaznaczył, że zespół spodziewał się raczej spadku aktywności tej sieci i ponownie sprawdził wyniki.

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Różnica względem bólu ostrego

Dla porównania uczestników poddawano także działaniu bolesnego ciepła na łydki — powszechnej metodzie badania reakcji mózgu na ból ostry. W przeciwieństwie do wywołanego ruchem bólu krzyża stymulacji termicznej towarzyszył spadek aktywności części sieci stanu spoczynkowego. Może to wskazywać, że zaostrzenia przewlekłego bólu i krótkotrwały ból ostry angażują różne mechanizmy mózgowe.

Uczestnicy z cięższym przewlekłym bólem mieli silniejsze połączenie między siecią stanu spoczynkowego a obszarami przetwarzającymi odczucia z pleców. Autorzy przypuszczają, że przewlekły ból może być ściślej spleciony z postrzeganiem przez człowieka samego siebie i własnego ciała. Neurobiolożka Katherine Martucci z Uniwersytetu Duke'a, która nie brała udziału w pracy, zauważyła, że zarejestrowana aktywność może również odzwierciedlać utrzymujący się ból lub lęk po uniesieniu nogi. Badanie nie ustala, czy zmiany aktywności mózgu powodują przewlekły ból, czy powstają w odpowiedzi na niego.

Dalsze badania

Zespół Zeidana bada, czy medytacja uważności i terapia poznawczo-behawioralna mogą wpływać na tę sieć mózgową. Jednocześnie Martucci podkreśliła, że na zastosowanie tych wyników w praktyce klinicznej jest jeszcze za wcześnie.

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