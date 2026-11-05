Badanie w Wielkiej Brytanii wykazało, że częściowe lub całkowite zastąpienie mleka, sera i jogurtu roślinnymi alternatywami bez dodatkowego wzbogacania może zmniejszyć spożycie jodu, wapnia, ryboflawiny i witaminy B12. Jak wynika z wniosków naukowców, największe ryzyko dotyczy młodzieży i kobiet, informuje The Guardian.

Największe obawy budzi jod

Jod jest potrzebny tarczycy do produkcji hormonów, które regulują metabolizm oraz wspierają prawidłowy wzrost i rozwój mózgu. Naukowcy zauważyli, że ponad połowa brytyjskich nastolatek już ma niewystarczające spożycie tego mikroelementu.

Według wyników modelowania zastąpienie od jednej piątej do jednej trzeciej produktów mlecznych roślinnymi odpowiednikami przy typowym dla rynku poziomie wzbogacania mogłoby zwiększyć odsetek nastolatek z niewystarczającym spożyciem jodu z 54% do 65%. Wśród kobiet w wieku od 19 do 49 lat wskaźnik ten wzrósłby z 32% do 42%, zgodnie z modelem.

Jakie produkty sprawdzono

Naukowcy przeanalizowali brytyjski rynek roślinnych zamienników: 146 napojów zastępujących mleko, 76 jogurtów i 67 serów. Wapń dodano do 61% produktów, witaminę B12 — do 46%, ryboflawinę — do 19%, a jod — tylko do 12%.

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Model pokazał, że zastąpienie jednej trzeciej produktów mlecznych roślinnymi alternatywami mogłoby zmniejszyć spożycie jodu o 9–21%, a także obniżyć spożycie wapnia, ryboflawiny i witaminy B12. Przy całkowitym przejściu na alternatywy niemleczne niewystarczające spożycie jodu mogłoby sięgać 80% wśród nastolatek i 72% wśród nastolatków.

Propozycja naukowców

Autorzy pracy opublikowanej w The Lancet Planetary Health uważają, że obowiązkowe wzbogacanie wszystkich niemlecznych alternatyw w jod mogłoby zapobiec średniemu spadkowi jego spożycia. W Wielkiej Brytanii nie ma formalnego wymogu dodawania mikroelementów do roślinnych alternatyw produktów mlecznych.

Dietetyczka Nicola Ludlam-Raine podkreśliła, że wyniki badania nie oznaczają nieuniknionego niedoboru u każdej osoby, która przeszła na takie produkty, ponieważ znaczenie ma cała dieta. Doradziła sprawdzanie etykiet i wybieranie napojów roślinnych wzbogaconych w jod.

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