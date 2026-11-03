W Singapurze trwająca dziewięć i pół godziny awaria systemów cyfrowych publicznej opieki zdrowotnej 13 października nastąpiła, ponieważ wykonawca nie przeprowadził obowiązkowej aktualizacji bezpieczeństwa. W wyniku incydentu przełożono około 4 tysięcy wizyt ambulatoryjnych, a niektórzy pacjenci czekali do dwóch godzin, informuje Channel NewsAsia.

Dotknęło wszystkich klastrów publicznej opieki zdrowotnej

Zakłócenia dotknęły trzy klastry publicznej opieki zdrowotnej w kraju: NHG Health, National University Health System i SingHealth. Wśród usług, których działanie zostało zakłócone, były rezerwacja wizyt, rejestracja pacjentów, wydawanie leków i rozliczenia.

Placówki medyczne przeszły na procedury stosowane w przypadku awarii systemów. Do wsparcia pracy skierowano dodatkowy personel, a lekarze korzystali z oddzielnych kart pacjentów w trybie tylko do odczytu oraz z procedur ręcznych, aby nadal zapewniać niezbędną opiekę. Jak poinformował starszy minister stanu ds. zdrowia Tan Kiat How, nie odnotowano incydentów związanych z awarią, które wpłynęłyby na bezpieczeństwo pacjentów.

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Wspólna zależność infrastruktury zapasowej

Krajowa agencja technologii medycznych Synapxe poleciła dostawcy usług przeprowadzenie wymaganej aktualizacji, jednak nie została ona wykonana przed zaplanowaną globalną zmianą. Chodziło o aktualizację wspólnego systemu nazw domenowych DNS, który pomaga systemom odnajdywać aplikacje i łączyć się z nimi.

Tan Kiat How oświadczył, że zmiana była znana, a awarii można było uniknąć, i przeprosił za zakłócenie działania usług. Zaznaczył, że Synapxe analizuje zobowiązania kontraktowe dostawcy i podejmie odpowiednie działania, jeśli stwierdzi naruszenie. Jednocześnie, jak powiedział, agencja zachowuje odpowiedzialność za odporność systemów krytycznych niezależnie od outsourcingu.

Infrastruktura zapasowa publicznej opieki zdrowotnej, w tym dwa centra danych, była zależna od jednej usługi DNS i wspólnej konfiguracji bezpieczeństwa. Dlatego przełączenie między centrami danych nie rozwiązałoby problemu. Dochodzenie wykazało również, że incydent nie był cyberatakiem: nie doszło do nieuprawnionego dostępu, naruszenia ani utraty danych pacjentów. Synapxe wzmacnia monitorowanie i diagnostykę usterek, a także przeanalizuje wspólne zależności i alternatywne mechanizmy odzyskiwania.

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