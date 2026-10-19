Australia uchwaliła ustawę o powszechnym zasięgu komórkowym na zewnątrz. Zobowiązuje ona operatorów Telstra, Optus i TPG do zapewnienia podstawowych połączeń głosowych i SMS-ów w całym kraju, a konkretne standardy i terminy ma jeszcze określić minister ds. komunikacji. Obecnie zasięg telefonii komórkowej jest dostępny na mniej niż jednej trzeciej terytorium Australii, choć 98% mieszkańców korzysta z telefonów do rozmów, informuje ABC News.

Ustawa Universal Outdoor Mobile Obligation aktualizuje obowiązujący wymóg usługi powszechnej, który wcześniej nakazywał zapewnienie dostępu wyłącznie do telefonii stacjonarnej i telefonów publicznych. Minister Anika Wells będzie mogła określać wymogi dotyczące jakości połączeń i wiadomości, obszaru zasięgu, kosztów usług, finansowania oraz usuwania usterek.

Łączność satelitarna

Operatorzy będą mogli spełnić wymogi za pomocą infrastruktury naziemnej, w tym masztów telefonii komórkowej. Jednocześnie oczekuje się, że satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej obejmą zasięgiem znaczną część odległych obszarów. Aby telefon połączył się bezpośrednio z satelitą, użytkownik musi znajdować się na otwartej przestrzeni.

Obecnie technologię bezpośredniej łączności satelitarnej z urządzeniem mobilnym może zapewniać wyłącznie Starlink. Telstra oferuje już za pośrednictwem Starlink usługę wysyłania wiadomości tekstowych, jednak jest ona dostępna tylko dla wybranych klientów korzystających z określonych modeli telefonów, wykorzystuje istniejące widmo częstotliwości radiowych i nie umożliwia połączenia z numerem alarmowym Triple Zero (000).

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Standardy i terminy

Dyrektor generalny Australijskiego Sojuszu Telekomunikacyjnego Luke Coleman oświadczył, że technologia bezpośredniego łączenia urządzeń z satelitami nie przeszła jeszcze szeroko zakrojonych testów ani wdrożenia komercyjnego. Według niego uruchomienie usługi wymaga przydzielenia specjalnego widma częstotliwości radiowych oraz integracji technologii z sieciami operatorów.

Australijska Sieć Działań na rzecz Konsumentów Usług Komunikacyjnych poparła ustawę, ale ostrzegła przed nierównym dostępem ze względu na możliwe koszty usług. Nadal nie ustalono również, czy nowe standardy będą przewidywały możliwość połączenia z Triple Zero.

Jako podstawową datę wejścia w życie obowiązku wyznaczono 31 grudnia 2027 roku, choć minister może odroczyć ją do końca 2030 roku. Wells oświadczyła, że dąży do wprowadzenia wymogów do 1 grudnia 2027 roku, jednak przedstawiciele branży telekomunikacyjnej uważają taki harmonogram za mało prawdopodobny.

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