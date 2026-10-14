W Rosji — państwie-agresorze — spółki państwowe w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku wydały na zakup telefonów stacjonarnych ponad trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Dzieje się to na tle ograniczeń mobilnego internetu, które dotknęły niemal 80% kraju, informuje Euronews.

Zakupy za 118 milionów rubli

Według danych przytaczanych przez rosyjski biznesowy dziennik „Wiedomosti”, od stycznia do sierpnia wydatki na telefony stacjonarne sięgnęły 118 milionów rubli, czyli około 1,26 miliona euro. Liczba przetargów na takie zakupy wzrosła o 12,5%.

Najwięcej zakupów przypadło na duże centra biznesowe i infrastrukturalne kraju. Uczestnicy rynku powiązali wzrost popytu z ograniczeniami mobilnego internetu, przejściem ministerstw i firm na produkowane w Rosji programowe centrale PBX po wyjściu zachodnich dostawców z rynku, a także z potrzebą bezpiecznych kanałów komunikacji.

Regularne ograniczenia mobilnego internetu

Rosja zaczęła systemowo wyłączać mobilny internet w maju 2025 roku, gdy przed obchodami Dnia Zwycięstwa usługi stały się niedostępne w ponad 40 regionach. Od tego czasu epizodyczne ograniczenia stały się regularne.

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Niezależny projekt monitorujący odnotował 655 wyłączeń w czerwcu 2025 roku i 2099 w lipcu. Według szacunków analityków lipcowy wskaźnik przekroczył łączną liczbę takich przypadków na świecie w całym poprzednim roku.

Zakłócenia wpłynęły na usługi bankowe, taksówki, usługi dostawy żywności i nawigację, szczególnie na obszarach wiejskich. Rosyjskie władze wyjaśniają ograniczenia ochroną przed ukraińskimi dronami, które, jak twierdzą, mogą być sterowane przez mobilny internet. Eksperci kwestionują to wyjaśnienie, wskazując, że bezzałogowce mogą latać wcześniej zaprogramowanymi trasami bez połączenia z siecią.

W marcu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że administracja prezydencka korzysta z telefonów stacjonarnych. Wkrótce potem Michaił Osiejewski, szef państwowej firmy telekomunikacyjnej Rostelecom, wezwał Rosjan, aby trzymali w domu telefon stacjonarny na wypadek sytuacji nadzwyczajnej.

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