W USA hongkoński operator telekomunikacyjny HKT zgodził się zakończyć świadczenie międzynarodowych i krajowych usług telekomunikacyjnych do 1 września 2027 roku. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na porozumienie spółki z Federalną Komisją Łączności USA (FCC).

Warunki porozumienia

HKT ma w ciągu 30 dni złożyć do FCC wniosek o zakończenie świadczenia usług w USA. Spółka jest jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Hongkongu i spółką zależną PCCW Ltd. PCCW nie udzieliła natychmiastowego komentarza w sprawie porozumienia.

W październiku 2025 roku FCC poinformowała o zamiarze cofnięcia HKT zezwolenia na działalność w Stanach Zjednoczonych. Regulator powołał się na względy bezpieczeństwa narodowego oraz powiązania HKT z China Unicom, która posiada udziały w PCCW.

Porozumienie oznacza, że FCC nie będzie kontynuować postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia HKT. Według źródła postępowanie to mogłoby ujawnić więcej szczegółów dotyczących obaw Waszyngtonu w sferze bezpieczeństwa narodowego.

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Działania FCC wobec chińskich firm

Wcześniej FCC zakazała China Mobile, China Telecom i China Unicom świadczenia międzynarodowych usług telekomunikacyjnych w USA, powołując się na szerokie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

30 października komisja zagłosowała również za zakazem testowania amerykańskiej elektroniki przez chińskie laboratoria od grudnia 2028 roku. FCC poinformowała o zamiarze zakazania chińskim firmom telekomunikacyjnym bezpośredniego dostępu do amerykańskich numerów telefonicznych ze względów bezpieczeństwa narodowego.

Plan może dotyczyć chińskich dostawców usług sieci IP, a także firm korzystających ze sprzętu producentów wpisanych przez FCC na listę podmiotów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, w tym Huawei i ZTE. Wśród innych środków rozważanych przez komisję są ograniczenia połączeń chińskich firm telekomunikacyjnych z amerykańskimi sieciami oraz działalności ich centrów danych w USA. Chiny konsekwentnie zaprzeczają wszelkim nieprawidłowym działaniom.

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