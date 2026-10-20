Dział bezpieczeństwa informacji GMO Internet Group oświadczył, że chińskie narzędzie AI Artex wykorzystano podczas serii niedawnych cyberataków na firmy w Japonii. Jak informuje Channel NewsAsia, specjaliści doszli do tego wniosku po dochodzeniu przeprowadzonym wspólnie z organizacjami zewnętrznymi.

Ataki na japoński biznes

W ostatnich tygodniach dziesiątki japońskich firm — od sieci restauracji po operatora wynajmu samochodów — zgłosiły nieautoryzowany dostęp do systemów lub wycieki danych. Incydenty te mogły potencjalnie dotknąć miliony klientów.

Przedstawiciel GMO Daiki Fukumori napisał na firmowym blogu, że ataki były skierowane niemal wyłącznie przeciwko Japonii. Według niego dział GMO wykrył sześć serwerów internetowych, z których przeprowadzano ataki z wykorzystaniem AI. Serwery ogólnie sklasyfikowano według branż, w tym finansów, handlu elektronicznego i logistyki. Nie sprecyzowano lokalizacji serwerów ani tożsamości ich operatorów.

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Deweloper przestaje aktualizować Artex

Artex opracowano w celu wzmocnienia cyberochrony organizacji: narzędzie miało wykorzystywać AI do przeprowadzania testów bezpieczeństwa i wykrywania potencjalnych luk. W tym miesiącu deweloper zamknął programistom dostęp do kodu źródłowego, przyznając, że narzędzie było nadużywane przez złośliwe podmioty po tym, jak Korea Południowa powiązała Artex z kilkoma włamaniami do instytucji finansowych.

Deweloper oświadczył, że wykorzystywanie Artex do cyberataków jest sprzeczne z przeznaczeniem projektu, oraz poinformował, że narzędzie nie będzie dalej aktualizowane. GMO przekazało informacje organom ścigania. Rząd Japonii wezwał firmy do wzmocnienia cyberochrony, a przewodniczący komisji ds. cyberbezpieczeństwa partii rządzącej oświadczył w tym miesiącu o stanie nadzwyczajnym z powodu nowych zagrożeń.

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