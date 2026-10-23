SpaceX prowadzi rozmowy z firmami posiadającymi infrastrukturę telefonii komórkowej w sprawie dostępu do co najmniej 80 tys. obiektów w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje Channel NewsAsia, które opublikowało depeszę Reutersa powołującą się na Bloomberg, potencjalne umowy mogą przybliżyć firmę do stworzenia czwartego ogólnokrajowego operatora bezprzewodowego. Bloomberg powołuje się na poinformowane źródła.

Rozmowy z właścicielami infrastruktury

Jak podano, SpaceX, która kupuje niskoczęstotliwościowe pasmo o zasięgu ogólnokrajowym, omawia również współpracę z dostawcą infrastruktury mobilnej Crown Castle. Dyrektor generalny Crown Castle Christian Ghilabrannt powiedział w środę, że firma prowadzi rozmowy „ze wszystkimi stronami”, odpowiadając na pytanie o możliwy wynajem obiektów SpaceX i Amazonowi. Nie wymienił konkretnych klientów.

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Skala potencjalnej sieci

Liczba 80 tys. obiektów odpowiada około połowie z 158,5 tys. specjalnie zbudowanych wież telefonii komórkowej działających w USA w ubiegłym roku, według Wireless Infrastructure Association. Crown Castle ma około 40 tys. wież komórkowych w USA, American Tower — około 42 tys. obiektów, a prywatna firma Vertical Bridge — około 18 tys.

Analitycy TD Cowen oszacowali koszt ogólnokrajowej sieci naziemnej na ponad 80 mld dolarów. Według ich oceny jej budowa wymagałaby wielu lat i dodatkowych miliardów dolarów wydatków. Crown Castle, American Tower, Vertical Bridge i SpaceX nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz. Akcje AT&T, Verizon i T-Mobile spadły o 4,2–5% w handlu posesyjnym.

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