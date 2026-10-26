Indyjska firma Tata Communications ogłosiła inwestycje w wysokości blisko 450 mln dolarów w szybką infrastrukturę sieciową służącą do połączenia korytarzy centrów danych dla sztucznej inteligencji w Indiach. Firma planuje ułożyć około 10 000 kilometrów nowych światłowodowych kabli szkieletowych.

Łączenie centrów danych

Jak informuje Channel NewsAsia, nowa infrastruktura ma połączyć klastry centrów danych z firmami świadczącymi usługi chmurowe, globalnymi centrami kompetencji oraz innymi organizacjami, w tym bankami. Tata Communications świadczy dla przedsiębiorstw usługi transmisji danych i cyberbezpieczeństwa.

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Trzy etapy rozbudowy

Rozbudowę sieci planuje się przeprowadzić w trzech etapach. Obejmą one korytarz Mumbaj—Pune—Hajdarabad—Chennai, wschodnie wybrzeże oraz ekosystemy centrów danych na zachodzie kraju.

Wśród wskazanych przez firmę lokalizacji są Visakhapatnam, Bhubaneswar, Jamnagar i GIFT City. Tata Communications poinformowała o planowanych inwestycjach 26 października.

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