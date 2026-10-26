Na Łotwie w ciągu ostatnich kilku dni odnotowano setki prób włamania na strony internetowe, jednak żadna z nich nie zakończyła się powodzeniem. Poinformował o tym LSM English, powołując się na łotewskie centrum reagowania na incydenty cybernetyczne CERT.lv.

Strony tymczasowo wyłączono w celu aktualizacji

W ubiegłym tygodniu na Łotwie i w wielu innych krajach znaczna liczba stron internetowych instytucji państwowych, samorządów i prywatnych firm została tymczasowo wyłączona z powodu zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Administratorzy zasobów musieli pilnie je zaktualizować.

Według CERT.lv większość stron ważnych dla społeczeństwa wznowiła już działanie. Jednocześnie niedostępnych pozostawało około pięciu takich zasobów, w tym rindapiearsta.lv, gdzie można znaleźć informacje o placówkach medycznych świadczących usługi finansowane przez państwo oraz o tym, gdzie można je uzyskać najszybciej. Nie działały również strony Rīgas siltums i Łotewskiego Radia.

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W centrum zaznaczono, że znaczna część stron internetowych może nadal być niedostępna dla użytkowników z zagranicy, jednak dostęp do nich prawdopodobnie będzie stopniowo przywracany 26 października.

Atakujący potrzebują specjalistycznej wiedzy

Zastępca kierownika CERT.lv Varis Teivans podkreślił, że w chwili przekazania informacji żadna strona nie została zhakowana. Według niego aktywność atakujących jest zauważalna, ale nie nadzwyczajna. Aby wykorzystać podatność, przestępcy potrzebują specjalistycznej wiedzy zarówno o sposobie ataku, jak i o systemie, na który jest on skierowany.

Teivans uważa, że obrońcom infrastruktury obecnie pomaga fakt, iż wielu atakujących to prawdopodobnie oportuniści, a nie profesjonaliści. Zaznaczył również, że instytucje państwowe dobrze poradziły sobie z sytuacją, choć odzyskiwanie systemów nadal trwa. W ubiegłym tygodniu CERT.lv informował, że z powodu problemów z oprogramowaniem podatnych mogło być około 6 tys. stron; o pomoc do centrum zwróciły się już dziesiątki operatorów prywatnych zasobów internetowych.

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