W Singapurze średnia cena telefonu komórkowego wzrosła o prawie 12% — z 898 dolarów singapurskich w 2023 roku do 1000 dolarów singapurskich w 2026 roku. W obliczu rosnących cen konsumenci dłużej korzystają ze swoich urządzeń, częściej korzystają z usług naprawczych i kupują używane smartfony, informuje Channel NewsAsia.

Sprzedaż nowych urządzeń spadła

Według NielsenIQ w latach 2023–2025 sprzedaż nowych telefonów w kraju spadła o prawie 14% — z 1,34 mln do 1,16 mln urządzeń. Ponad dwie trzecie smartfonów sprzedanych w 2026 roku kosztowało ponad 1000 dolarów singapurskich. Trzy lata wcześniej taką cenę miała nieco ponad połowa sprzedanych urządzeń.

Louise Hawley, szefowa działu technologii i dóbr trwałego użytku NielsenIQ w regionie Azji i Pacyfiku, zauważyła, że cykl wymiany smartfonów się wydłużył. Obecnie użytkownicy zazwyczaj korzystają z telefonu przez trzy–cztery lata, podczas gdy wcześniej okres ten wynosił około dwóch i pół roku.

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Popyt na naprawy i używane smartfony

Sprzedawca detaliczny Litemobile naprawia od 4 tys. do 5 tys. telefonów miesięcznie w swoich siedmiu punktach. Klienci najczęściej wymieniają baterie, a także naprawiają ekrany i porty ładowania. Według dyrektora firmy, Desmonda Goha, po wymianie baterii po około dwóch latach użytkownicy mogą nadal korzystać z urządzenia.

W sieci Mister Mobile liczba napraw w latach 2023–2025 wzrosła o 46%, a od początku 2026 roku — o kolejne 12%. Firma wykonuje około 7 tys. napraw miesięcznie, głównie telefonów mających od trzech do pięciu lat. Mister Mobile przyjmuje także ponad 10 tys. urządzeń miesięcznie w ramach programu trade-in: około 95% z nich jest odsprzedawanych, a pozostałe trafiają do recyklingu.

Firma zajmująca się recyklingiem odpadów elektronicznych Virogreen podała, że w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku liczba telefonów komórkowych, które otrzymała, była o 10,7% większa niż w całym 2025 roku. Według konsultanta firmy Vincenta Kwaka, w zależności od modelu można odzyskać od 80% do 90% materiałów z telefonu, w tym aluminium, inne metale oraz metale szlachetne z płytek drukowanych.

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