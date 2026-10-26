W Estonii przygotowano zmiany legislacyjne, które mają umożliwić ludziom rejestrowanie specjalnych kodów dla agentów AI, jednak projekt spotkał się z krytyką ze strony firm technologicznych, prawników i instytucji państwowych. Jak informuje ERR News, krytycy uważają dokument za niedostatecznie dopracowany i wskazują na potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa cyfrowego.

Agent AI, w przeciwieństwie do chatbota, otrzymuje zadanie i samodzielnie szuka sposobu jego wykonania. Takie narzędzia mogą między innymi pomagać przy zeznaniach podatkowych, analizie rachunków bankowych, taryf telefonii komórkowej lub wyszukiwaniu biletów lotniczych. Przekazywanie agentom danych kart bankowych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa — zaznaczono w materiale.

Kody dla agentów

Ministra gospodarki i przemysłu Liina Vahtras wyjaśniła, że państwo nie planuje przyznawać agentom AI odrębnej tożsamości cyfrowej. Zamiast tego osoba będzie mogła zarejestrować dodatkowy „kod agenta”, aby w prywatnych lub publicznych systemach informacyjnych rozróżniać własne działania od operacji wykonywanych w jej imieniu przez program.

Przewiduje się, że kody te zostaną wpisane do scentralizowanej bazy danych, w której będzie można sprawdzić, który agent działa w imieniu konkretnej osoby. Zrezygnowano z pierwotnego pomysłu, by umożliwić rejestrację agentów także firmom oraz pozwolić jednej osobie posiadać kilku agentów. Na pierwszym etapie władze planują zezwolić osobie fizycznej na zarejestrowanie tylko jednego agenta.

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Zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i odpowiedzialności

Firma Cybernetica, która uczestniczyła w tworzeniu estońskiej infrastruktury e-administracji, przedstawiła 11 stron uwag do projektu ustawy. Jej przedstawiciele oświadczyli, że dokument zawiera sprzeczności, w obecnej formie nie osiągnie zakładanych celów i może być niebezpieczny.

Menedżer ds. rozwoju Cybernetica Arne Ansper podkreślił, że sama rejestracja nie wystarczy: dla agentów potrzebne są niezawodne mechanizmy uwierzytelniania i podpisu, których poziom ochrony odpowiadałby kartom ID, Mobile-ID lub Smart-ID. Jego zdaniem przekazanie agentom szerokich uprawnień przy niższym poziomie ochrony osłabiłoby ogólne bezpieczeństwo cyfrowe.

Estońskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji również wezwało, by nie procedować dokumentu w obecnym kształcie. Prezes stowarzyszenia Ats Albre zwrócił uwagę na niepewność dotyczącą odpowiedzialności w przypadku, gdy agent przekazuje dane użytkownika organom państwowym. Uważa on, że ostateczna odpowiedzialność powinna pozostać po stronie człowieka.

Według ERR News do wyznaczonego terminu projekt ustawy nie został uzgodniony przez żadne ministerstwo; zatwierdziła go jedynie Kancelaria Państwowa. Vahtras oświadczyła, że prawne, komunikacyjne i techniczne grupy robocze pracują równolegle, a sama inicjatywa może jeszcze zostać zrewidowana. Zmiany legislacyjne planuje się przedłożyć Riigikogu na początku listopada.

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