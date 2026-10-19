Sąd Najwyższy USA odmówił rozpatrzenia skargi Alphabet, spółki matki Google, na politykę Urzędu Patentów i Znaków Towarowych USA dotyczącą weryfikacji ważności patentów. Firma twierdziła, że praktyka ta chroni starsze patenty przed ponowną oceną i sprzyja wzrostowi liczby sporów patentowych, informuje Channel NewsAsia.

Spór dotyczący patentu VirtaMove

Sędziowie odrzucili apelację Google od orzeczenia sądu niższej instancji, który nie zobowiązał urzędu patentowego do ponownego rozpatrzenia wniosku spółki dotyczącego ważności patentu twórcy oprogramowania VirtaMove bez zastosowania zasady „ustalonych oczekiwań”. VirtaMove oskarżyła Google o naruszenie patentu związanego z oprogramowaniem serwerowym.

Google kwestionowało zasadę „ustalonych oczekiwań”. Zgodnie z tą praktyką Rada Rozpatrywania Sporów Patentowych i Odwołań, czyli PTAB, częściej odrzuca wnioski o ponowne rozpatrzenie patentów obowiązujących od ponad sześciu lat. Urząd patentowy zastosował tę zasadę, gdy w 2025 roku odmówił Google ponownego rozpatrzenia patentu VirtaMove.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Google i statystyki PTAB

Firmy technologiczne korzystają z procedury inter partes review, aby dążyć do unieważnienia patentów, których naruszenie im zarzucano. Według firmy Patexia w latach 2020–2025 najbardziej aktywnymi wnioskodawcami takich postępowań były Samsung, Apple i Alphabet.

W piśmie do Sądu Najwyższego Google oświadczyło, że Urząd Patentów i Znaków Towarowych nie ma uprawnień do ustanawiania sztucznego limitu czasowego dla wniosków kierowanych do PTAB, jeśli Kongres nie wprowadził takiego ograniczenia. Administracja prezydenta Donalda Trumpa wezwała sąd, aby nie przyjmował tej sprawy do rozpoznania.

Mniej ponownych rozpatrzeń patentów

Według kwietniowego raportu urzędu w 2026 roku PTAB przyjmowała do rozpatrzenia 37% wniosków, wobec 65% za poprzedniej szefowej urzędu Kathi Vidal. Obecnym szefem urzędu jest nominowany przez Trumpa John Squires. Google, Apple i Intel złożyły odrębny pozew przeciwko powiązanej polityce. W lutym Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego wydał orzeczenie niekorzystne dla firm, a Google i Intel również zwróciły się do Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Czytaj nas na