Brytyjska firma telekomunikacyjna Virgin Media O2 ogranicza koszty zatrudnienia, wstrzymuje rozbudowę sieci światłowodowej i prowadzi rozmowy w sprawie korzystania z sieci konkurenta BT. Firma dąży do zwiększenia rentowności i zmniejszenia zadłużenia, podaje Channel NewsAsia.

Cięcia kosztów

Virgin Media O2 zamierza zmniejszyć łączne koszty personelu o około 30%. Większość cięć obejmie stanowiska niezwiązane bezpośrednio z obsługą klientów. Grupa zatrudnia około 15 tys. osób.

Dyrektor generalny Lutz Schuler nazwał zmiany trudnymi, ale koniecznymi. Jak powiedział, firma nie może pozostać bez zmian ze względu na warunki rynkowe, otoczenie regulacyjne w sektorze sieci światłowodowych oraz zmiany technologiczne w gospodarce.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki za trzeci kwartał

W trzecim kwartale Virgin Media O2 straciła 23 300 abonentów usług stacjonarnych, a ich łączna liczba spadła do 5,5 mln. Przychody firmy w kwartale zmniejszyły się o 5,7%, do 2,4 mld funtów szterlingów. Skorygowany podstawowy zysk spadł o 2,6%, do 995 mln funtów.

Firma, której współwłaścicielami są Liberty Global i Telefonica, znajduje się pod presją z powodu rozbudowy sieci światłowodowej BT oraz konkurencji ze strony licznych małych alternatywnych operatorów.

Czytaj nas na