Leo Team zakończyło swój występ w DraculaN Season 7: podsumowanie pierwszego dnia rozgrywek

19 października w Bukareszcie rozpoczął się turniej LAN w grze Counter-Strike 2 – DraculaN Season 7, zorganizowany przez Digital Crusade. W pierwszym dniu rozgrywek drużyna Leo Team rozegrała trzy mecze w grupie D: na początku przegrała z ASTRAL, rozgromiła Bayankhongor w meczu o pozostanie w turnieju, ale ponownie przegrała z ASTRAL w decydującej serii i zakończyła swój udział w turnieju.

DraculaN Season 7 odbywa się w dniach 19–23 października z udziałem 24 drużyn. Łączna pula nagród wynosi 35 000 dolarów. Mecze odbywają się w formacie offline w Bukareszcie, a faza grupowa przewiduje walkę o awans do fazy playoff zgodnie z systemem GSL.

Nieudany początek przeciwko ASTRAL

Pierwszym przeciwnikiem Leo Team była drużyna ASTRAL. Mecz otwarcia grupy D odbył się w formacie BO1 na mapie Cache, gdzie ukraińska drużyna nie zdołała narzucić swojego stylu gry i przegrała wynikiem 2:13.

Ta porażka spowodowała, że Leo Team znalazł się w dolnej części drabinki grupowej, gdzie kolejny mecz miał decydujące znaczenie: kolejna porażka oznaczałaby odpadnięcie z turnieju.

Leo Team rozgromiła Bayankhongor w meczu o pozostanie w turnieju

W meczu o pozostanie w turnieju Leo Team zmierzyła się z Bayankhongor w formacie BO3. Tym razem drużyna zaprezentowała zupełnie inny poziom gry i pewnie zakończyła serię wynikiem 2:0.

Na mapie Ancient Leo nie pozostawiła przeciwnikowi żadnych szans, kończąc rozgrywkę wynikiem 13:0. Na mapie Dust2 drużyna nadal dominowała i oddała przeciwnikowi tylko jedną rundę — 13:1.

Zwycięstwo pozwoliło Leo Team pozostać w walce o awans do play-offów. Aby to osiągnąć, musiała po raz drugi tego dnia zmierzyć się z ASTRAL i wziąć rewanż za porażkę w pierwszym meczu.

Drugi mecz z ASTRAL: walka do trzeciej mapy

W decydującym meczu grupy D drużyny ponownie zmierzyły się w formacie BO3. Tym razem Leo Team zdołała narzucić przeciwnikowi walkę i doprowadzić serię do trzeciej mapy.

Na mapie Dust2 ASTRAL okazał się silniejszy — 13:4. Jednak Leo Team odpowiedział na mapie Ancient, gdzie odniósł zwycięstwo wynikiem 13:7, wyrównując stan serii.

Los meczu rozstrzygnął się na mapie Cache. Pomimo sukcesu na drugiej mapie Leo Team nie zdołała dokończyć comebacku: ASTRAL zwyciężyła wynikiem 13:5 i wygrała serię 2:1.

W ten sposób Leo Team zakończyła fazę grupową DraculaN Season 7 z wynikiem 1–2 i nie zdołała awansować do kolejnego etapu rozgrywek.

Podsumowanie pierwszego dnia rozgrywek dla Leo Team

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Występ Leo Team na DraculaN Season 7 okazał się niejednoznaczny. Zespół rozpoczął turniej od dotkliwej porażki, ale szybko zdołał się zrehabilitować w meczu o pozostanie w turnieju, wygrywając dwie mapy z miażdżącymi wynikami 13:0 i 13:1.

Jednocześnie w decydującej serii przeciwko ASTRAL drużynie Leo zabrakło stabilności w rozstrzygającej serii trzech map. Po porażce na Dust2 drużyna zrewanżowała się na Ancient, jednak nie zdołała utrzymać przewagi na Cache.

Pierwszy dzień rozgrywek zakończył się dla Leo Team odpadnięciem z turnieju, ale zwycięstwo nad Bayankhongor oraz umiejętność powrotu do walki po nieudanym początku stały się ważnymi momentami występu drużyny w Bukareszcie. Pomimo zakończenia udziału w turnieju, dzięki dzisiejszym wynikom Leo Team zdobyło +25 punktów VRS. Pozwoliło to drużynie awansować o 1 pozycję i umocnić się na 117. miejscu w światowym rankingu VRS.

Wyniki Leo Team w DraculaN Season 7

Leo Team — ASTRAL: 0:1 Cache — 2:13. Leo Team — Bayankhongor: 2:0 Ancient — 13:0.

Dust2 — 13:1. Leo Team — ASTRAL: 1:2 Dust2 — 4:13.

Ancient — 13:7.

Cache — 5:13.

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Sezon 7 DraculaN potrwa do 23 października. Po zakończeniu fazy grupowej najlepsze drużyny będą kontynuować walkę o część puli nagród w wysokości 35 000 dolarów w fazie playoff.

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