Ukraiński klub Natus Vincere pomyślnie rozpoczął udział w turnieju IEM Beijing 2026 w CS2, pokonując Falcons wynikiem 2:0 w pierwszym meczu fazy grupowej.

Na mapie Ancient, którą wybrała drużyna NAVI, Ukraińcy pewnie kontrolowali przebieg gry i wygrali wynikiem 13:5.

Na mapie Mirage walka była znacznie bardziej zacięta. Drużyny na przemian wygrywały rundy, a jednym z kluczowych momentów był ace gracza NAVI makazze, który samodzielnie wyeliminował wszystkich pięciu przeciwników.

Ostatecznie NAVI wygrało drugą mapę wynikiem 13:11 i odniosło ogólne zwycięstwo 2:0.

W następnym meczu Ukraińcy zmierzą się z FURIA. Zwycięzca tego starcia zapewni sobie awans do ćwierćfinału play-offów, a drużyna, która przegra, będzie kontynuować występ w dolnej drabince.

Ukraińska drużyna e-sportowa Natus Vincere (NAVI) w nocy z 17 na 18 maja odniosła zwycięstwo w wielkim finale turnieju IEM Atlanta 2026 w Counter-Strike 2. W decydującym meczu Ukraińcy pokonali GamerLegion i zdobyli tytuł mistrzowski.

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