Firma Rockstar Games, która pracuje nad grą Grand Theft Auto VI, zaprezentowała limitowaną kolekcję etui na konsolę PlayStation 5 we współpracy z niemiecką marką akcesoriów podróżniczych RIMOWA. Te ekskluzywne zestawy nie trafią do sprzedaży detalicznej i są przeznaczone wyłącznie dla przyjaciół oraz rodzin członków zespołu projektowego.

W skład zestawu wchodzi niewielka czarna walizka z nadrukiem palm i jaskraworóżowym napisem Vice City – nazwą fikcyjnego miasta, które jest jednym z głównych miejsc akcji GTA 6. W środku umieszczono konsolę PlayStation 5 o specjalnym wyglądzie, kontrolery oraz samą grę.

Współpraca została zrealizowana w ramach limitowanej edycji Friends and Family — takie zestawy są przeznaczone dla wybranego grona osób i nie są dostępne dla zwykłych klientów. Projekt został zrealizowany z okazji premiery nowej części Grand Theft Auto.

Opublikowanie zdjęć tej ekskluzywnej walizki wywołało mieszane reakcje w mediach społecznościowych. Użytkownicy zastanawiają się, po co pokazywać produkt, którego nie da się kupić, i żartują, że chcieliby znaleźć się na liście przyjaciół i krewnych firmy.

Niektórzy komentatorzy przypuszczają, że z czasem takie zestawy mogą pojawić się na eBayu, jednak już po znacznie wyższych cenach.

Informację tę podaje firma RIMOWA.

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