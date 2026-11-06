Kosmetyka zabiegowa w LEO Beauty Club w Kijowie: jakie zabiegi są dostępne i na czym polegają

Kosmetologia zabiegowa stała się jednym z ważnych kierunków współczesnej pielęgnacji twarzy i ciała. Za pomocą technologii laserowych, ultradźwiękowych, próżniowych i innych można rozwiązywać różne problemy estetyczne: od niedostatecznego nawilżenia i nierównego kolorytu skóry po niechciane owłosienie, objawy cellulitu i miejscowe złogi tłuszczu. Wiele z tych zabiegów nie wymaga zastrzyków ani interwencji chirurgicznej.

Szeroki wybór zabiegów przy użyciu urządzeń oferuje LEO Beauty Club w Kijowie, który znajduje się przy ul. Wasyla Lypkivskoho 16B, w kompleksie mieszkaniowym „Kwartet”. Salon jest otwarty codziennie od 09:00 do 21:00. Aby dowiedzieć się więcej o usługach i umówić się na zabiegi, zadzwoń pod numer +38 (099) 444-38-45 lub skontaktuj się przez Instagram — @leobeautyclub.kyiv.

W salonie LEO Beauty Club dostępnych jest dziesięć technologii zabiegowych: Accuret, CooLifting, Dermadrop, Endosphera, HydraFacial, ICOONE, Lase MD, Robolex, Ulfit oraz Candela. Różnią się one zasadami działania, obszarami zastosowania oraz efektami, na które ukierunkowane są zabiegi.

HydraFacial w LEO Beauty Club: oczyszczanie, złuszczanie i nawilżanie skóry

Jedną z technologii pielęgnacji twarzy oferowanych w LEO Beauty Club jest HydraFacial. Łączy ona kilka etapów pielęgnacji skóry w ramach jednego zabiegu: oczyszczanie, złuszczanie powierzchniowych zrogowaciałych komórek, usuwanie zanieczyszczeń z porów oraz nakładanie specjalnych serum.

Podstawą działania urządzenia jest technologia Vortex-Fusion. Specjalna nasadka wytwarza kontrolowany strumień wirowy, dzięki któremu jednocześnie odbywa się próżniowe oczyszczanie skóry oraz dostarczanie składników pielęgnacyjnych.

W odróżnieniu od klasycznych zabiegów mechanicznego oczyszczania, podczas których kosmetolog może ręcznie usuwać zawartość porów, HydraFacial wykorzystuje nasadki próżniowe i specjalnie dobrane roztwory. Intensywność działania dostosowuje się do stanu skóry.

Zabieg stosuje się w pielęgnacji skóry z rozszerzonymi lub zanieczyszczonymi porami, nierówną teksturą, nadmiernym przetłuszczaniem się lub niedostatecznym nawilżeniem. Szczególną zaletą tej technologii jest możliwość dostosowania zabiegu. Kosmetyczka może zmieniać intensywność oczyszczania, stosować różne nasadki i serum w zależności od potrzeb klienta.

Po zabiegu skóra może wyglądać na bardziej gładką i nawilżoną.

CooLifting w LEO Beauty Club: pielęgnacja twarzy z wykorzystaniem zimna i dwutlenku węgla

CooLifting wykorzystuje inną zasadę oddziaływania na skórę. Technologia ta łączy chłodzenie, strumień dwutlenku węgla pod wysokim ciśnieniem oraz aplikację aktywnych składników kosmetycznych.

Podczas zabiegu kosmetolog posługuje się specjalną końcówką, która kieruje na powierzchnię twarzy schłodzony strumień CO₂ wraz z rozpylonymi preparatami pielęgnacyjnymi.

Gwałtowna zmiana temperatury wywołuje reakcję naczyń powierzchniowych, a połączenie ciśnienia i zimna służy wzmocnieniu działania składników kosmetycznych. Producent określa ten mechanizm jako połączenie krioterapii i baroforezy.

Sesja trwa około 20–30 minut. Zabieg nie wymaga nakłuwania skóry, dlatego jest traktowany jako nieinwazyjna metoda pielęgnacji kosmetycznej.

CooLifting może zainteresować osoby, które zauważają matowość twarzy, suchość lub pierwsze oznaki starzenia, ale nie planują zabiegów iniekcyjnych.

Dermadrop w LEO Beauty Club: jak działa beziniekcyjne dostarczanie serum

Kolejną technologią do pielęgnacji skóry twarzy w LEO Beauty Club jest Dermadrop. Jej cechą charakterystyczną jest sposób aplikacji składników aktywnych.

System wykorzystuje technologię TDA – Transdermal Application, czyli przezskórne stosowanie substancji kosmetycznych.

Podczas zabiegu specjalna końcówka wytwarza strumień tlenu pod kontrolowanym ciśnieniem, który rozpyla serum na powierzchnię skóry. W tym celu stosuje się specjalne formuły zawierające składniki transportujące, które pomagają substancjom aktywnym przenikać przez barierę skórną.

W przeciwieństwie do mezoterapii iniekcyjnej, Dermadrop nie wymaga użycia igieł. Skóra nie jest nakłuwana, a nakładanie preparatów odbywa się w sposób bezkontaktowy.

Technologia ta znajduje zastosowanie w różnych zabiegach kosmetycznych. W zależności od składu serum zabieg może być ukierunkowany na nawilżenie, poprawę tekstury skóry, pielęgnację skóry matowej lub zmniejszenie widoczności poszczególnych zmian związanych z wiekiem.

Na przykład preparaty z kwasem hialuronowym stosuje się w celu utrzymania nawilżenia, a składniki przeciwutleniające — w pielęgnacji skóry narażonej na działanie czynników zewnętrznych.

Istotna różnica między zabiegiem Dermadrop a HydraFacial polega na głównym celu zabiegu. Podczas gdy HydraFacial łączy oczyszczanie i nawilżanie, zabieg Dermadrop koncentruje się przede wszystkim na dostarczaniu aktywnych składników kosmetycznych.

Lase MD w LEO Beauty Club: zabieg laserowy poprawiający strukturę i koloryt skóry

W celu likwidacji nierównej tekstury, przebarwień i oznak fotostarzenia w LEO Beauty Club dostępny jest zabieg Lase MD. Jest to frakcyjna technologia laserowa wykorzystująca energię lasera tulowego o długości fali 1927 nanometrów.

Zasada działania różni się od zwykłego oczyszczania lub nakładania środków kosmetycznych. Laser tworzy w skórze liczne mikroskopijne obszary kontrolowanego oddziaływania termicznego. Dzięki temu uruchamiane są procesy regeneracji tkanek, które mogą stopniowo poprawiać ich strukturę i wygląd.

Zasada działania frakcyjnego oznacza, że energia nie oddziałuje na całą powierzchnię skóry jednolicie, lecz na poszczególne mikrouczelki. Pomiędzy nimi pozostają nienaruszone obszary, które uczestniczą w procesie regeneracji.

Lase MD stosuje się w przypadku nierównomiernej karnacji twarzy, niektórych rodzajów przebarwień powierzchniowych, drobnych zmarszczek oraz zmian w strukturze skóry.

Technologię tę można również łączyć z nakładaniem specjalnych serum. Po zabiegu laserowym składniki kosmetyczne stosuje się zgodnie z wybranym protokołem.

W odróżnieniu od zabiegów HydraFacial lub Dermadrop, Lase MD jest zabiegiem energetycznym, który polega na kontrolowanym oddziaływaniu termicznym na tkanki. Dlatego przed jego wykonaniem należy ocenić fototyp skóry, obecność przebarwień, procesów zapalnych oraz innych możliwych przeciwwskazań.

Po zabiegu mogą wystąpić zaczerwienienia, uczucie suchości oraz przejściowa zmiana tekstury powierzchni skóry. Czas regeneracji zależy od intensywności zabiegu.

Endosphera w LEO Beauty Club: mikrowibracja kompresyjna do pielęgnacji ciała

Wśród urządzeń do zabiegów na ciało w LEO Beauty Club znajduje się Endosphera. Technologia ta wykorzystuje mikrowibrację kompresyjną — mechaniczny wpływ na tkanki za pomocą specjalnej obrotowej nasadki.

Manipulacja urządzenia zawiera system kulek, które podczas ruchu wytwarzają rytmiczną kompresję i wibrację. Kosmetyczka stopniowo opracowuje wybrane partie ciała, dostosowując intensywność zabiegu do indywidualnej wrażliwości.

Taki wpływ wykorzystuje się w programach pielęgnacji skóry ciała, mających na celu poprawę jej jędrności, zmniejszenie przejściowego obrzęku oraz zewnętrznych objawów cellulitu.

Zabiegi można wykonywać na udach, pośladkach, brzuchu i innych obszarach, dla których przewidziano odpowiednie protokoły.

Mikrowibracja kompresyjna zapewnia mechaniczną stymulację tkanek. Może ona wpływać na lokalną mikrokrążenie oraz przepływ płynów międzytkankowych, co wyjaśnia zastosowanie urządzenia Endosphera w programach masażu i drenażu.

Dla osób, które zauważają nierówności powierzchni skóry lub skłonność do obrzęków, taki masaż może stać się jedną z opcji kompleksowej pielęgnacji.

Liczba sesji i odstępy między nimi ustalane są indywidualnie.

ICOONE w LEO Beauty Club: próżniowa mikrostymulacja skóry

Kolejna technologia masażu urządzeniowego — ICOONE. Jest ona również stosowana w pielęgnacji ciała, jednak zasada jej działania różni się od Endosphera.

Podstawą ICOONE jest technologia Roboderm, która łączy działanie próżniowe z mechaniczną mikrostymulacją tkanek. Specjalne końcówki wyposażone są w ruchome elementy z licznymi mikrootworami. Podczas pracy powodują one miejscowe wciąganie skóry i jej stopniową stymulację mechaniczną.

W zależności od programu kosmetolog może zmieniać intensywność podciśnienia i pracować na różnych obszarach ciała.

Urządzenie ICOONE stosuje się w zabiegach mających na celu poprawę wyglądu skóry, utrzymanie jej jędrności, zmniejszenie uczucia obrzęku oraz korekcję widocznych objawów cellulitu.

Cechą charakterystyczną tej metody jest możliwość pracy zarówno na dużych obszarach, takich jak uda czy brzuch, jak i na mniejszych strefach przy użyciu odpowiednich nasadek.

W LEO Beauty Club zabieg na ciało przeprowadza się w specjalnym kombinezonie, który stosuje się podczas masażu aparaturowego.

Porównując ICOONE i Endosphera, należy wziąć pod uwagę różnicę między ich mechanizmami działania. Endosphera wykorzystuje kompresję i wibrację, podczas gdy ICOONE łączy działanie próżniowe z mikrostymulacją.

Robolex w LEO Beauty Club: połączenie kilku technologii do pielęgnacji twarzy i ciała

Robolex należy do wielofunkcyjnych platform sprzętowych, które wykorzystują różne metody oddziaływania na tkanki w ramach jednego systemu.

W LEO Beauty Club urządzenie to jest prezentowane jako technologia służąca do spersonalizowanej korekcji konturów twarzy i ciała, a także do zabiegów mających na celu poprawę jędrności skóry.

Cechą charakterystyczną platform z rodziny Robolex jest możliwość łączenia kilku metod. W szczególności w przypadku modelu Robolex Plus producent opisuje działanie próżniowe, technologię radiową, laser o niskiej intensywności oraz elektromiostymulację. Konkretne tryby pracy zależą od wersji urządzenia i wybranego protokołu.

Działanie częstotliwości radiowej służy do kontrolowanego ogrzewania tkanek. Stosuje się je w zabiegach mających na celu poprawę jędrności skóry.

Tryby próżniowe zapewniają stymulację mechaniczną i działanie masujące, natomiast elektromiostymulacja polega na wykorzystaniu impulsów elektrycznych do wywoływania skurczów mięśni.

Połączenie kilku technologii pozwala na tworzenie indywidualnych programów w zależności od tego, jaki problem jest główny: obniżone napięcie skóry, specyfika konturów ciała lub potrzeba miejscowego masażu przy użyciu urządzenia.

Urządzenie Robolex może być stosowane do zabiegów na brzuchu, udach, rękach oraz wybranych obszarach twarzy.

Ulfit w LEO Beauty Club: technologia ultradźwiękowa do niechirurgicznej korekcji konturów ciała

Ulfit różni się od technologii masażu tym, że działa przy użyciu skupionej energii ultradźwiękowej. Podstawą działania urządzenia jest technologia HIFU — High-Intensity Focused Ultrasound, czyli wysokointensywny skupiony ultradźwięk.

Energia ultradźwiękowa jest kierowana na określoną głębokość tkanek, gdzie powstają lokalne strefy ogrzewania. W urządzeniu Ulfit zasada ta jest wykorzystywana przede wszystkim do nieinwazyjnego oddziaływania na podskórną tkankę tłuszczową w ramach zabiegów korekcji sylwetki.

Producent przewiduje stosowanie wkładów o różnej głębokości oddziaływania. Pozwala to specjaliście na dobór parametrów w zależności od grubości podskórnej tkanki tłuszczowej oraz obszaru zabiegowego.

Wśród obszarów, w których stosuje się tego typu protokoły, znajdują się brzuch i uda. Celem zabiegu nie jest zmniejszenie ogólnej masy ciała, lecz miejscowa zmiana jego konturów.

W przeciwieństwie do Endosphera czy ICOONE, Ulfit nie jest techniką masażu. Jego działanie polega na przekazywaniu skupionej energii do tkanek, dlatego zabieg wymaga szczególnie starannego doboru parametrów.

Efekt niekoniecznie jest widoczny bezpośrednio po zabiegu. Zmiany mogą pojawiać się stopniowo, a ich nasilenie zależy od początkowego stanu tkanek oraz indywidualnej reakcji organizmu.

Candela w LEO Beauty Club: depilacja laserowa w celu usunięcia niechcianego owłosienia

Osobnym kierunkiem kosmetologii zabiegowej w LEO Beauty Club jest depilacja laserowa przy użyciu urządzeń marki Candela. Producent ten specjalizuje się w systemach laserowych dla medycyny estetycznej, w szczególności w urządzeniach przeznaczonych do długotrwałego ograniczenia wzrostu niechcianego owłosienia.

Zasada działania depilacji laserowej polega na oddziaływaniu energii świetlnej na melaninę – pigment zawarty we włosach.

Gdy promień laserowy jest pochłaniany przez pigment, jego energia zamienia się w ciepło. Przy odpowiednio dobranych parametrach pozwala to na uszkodzenie struktur mieszków włosowych odpowiedzialnych za dalszy wzrost włosów.

Depilacja laserowa może być stosowana na różnych obszarach ciała. Jednocześnie skuteczność zabiegu zależy od koloru i grubości włosów, fototypu skóry oraz fazy wzrostu włosów.

Właśnie dlatego zazwyczaj nie wystarczy jedna wizyta. Włosy rosną cyklicznie, a laser najskuteczniej oddziałuje na mieszki włosowe w określonej fazie wzrostu.

Cykl zabiegów pozwala osiągnąć długotrwałe zmniejszenie ilości i gęstości włosów, jednak nie gwarantuje całkowitego i ostatecznego zatrzymania ich wzrostu.

Accuret w LEO Beauty Club: miejscowa pielęgnacja zmian skórnych

Spośród technologii dostępnych w LEO Beauty Club Accuret ma szczególne przeznaczenie. Podczas gdy większość innych urządzeń skupia się na pielęgnacji kosmetycznej lub korekcji wyglądu, ta metoda wiąże się z miejscowym oddziaływaniem na określone zmiany skórne.

Accuret stosuje się do azotowego usuwania brodawek i papilomów po profesjonalnej ocenie. Metody oparte na oddziaływaniu bardzo niskiej temperatury znane są jako krioterapia lub kriokorekcja.

Ich zasada polega na kontrolowanym schładzaniu tkanek. Pod wpływem zimna komórki leczonego obszaru ulegają uszkodzeniu, po czym następuje stopniowe odrzucenie zmienionych chorobowo tkanek i gojenie.

Krioterapię stosuje się w praktyce dermatologicznej, w szczególności do leczenia niektórych rodzajów brodawek oraz niektórych łagodnych zmian.

Jednak przed przystąpieniem do usunięcia konieczne jest ustalenie charakteru nowotworu. Nie każda zmiana, którą człowiek nazywa brodawką lub papilomą, faktycznie nią jest. W niektórych przypadkach konieczne jest badanie dermatologiczne, dermatoskopia lub inne metody diagnostyczne.

Szczególnej uwagi wymagają zmiany, które szybko zmieniają kształt, kolor, rozmiar, krwawią lub mają nietypowy wygląd.

Po zabiegu krioterapii mogą pojawić się zaczerwienienia, pęcherzyki lub strupki, a czasami – przejściowa lub trwała zmiana pigmentacji.

Czym różnią się zabiegi przy użyciu urządzeń i jak wybrać odpowiedni

W LEO Beauty Club dostępnych jest dziesięć technologii zabiegowych, z których każda ma swoje cechy charakterystyczne i przeznaczenie. Niektóre służą do oczyszczania i nawilżania skóry, inne — do poprawy jej tekstury, pielęgnacji ciała, korekcji konturów lub usuwania niechcianego owłosienia.

W szczególności zabieg HydraFacial łączy oczyszczanie porów, złuszczanie zrogowaciałych komórek oraz nakładanie serum nawilżających. Dermadrop skupia się na beziniekcyjnym wprowadzaniu aktywnych składników kosmetycznych, natomiast CooLifting wykorzystuje chłodzenie i strumień dwutlenku węgla do pielęgnacji skóry twarzy.

W przypadku nierównego kolorytu, drobnych zmarszczek i zmian w strukturze skóry stosuje się Lase MD. W odróżnieniu od zwykłych zabiegów pielęgnacyjnych technologia ta wykorzystuje frakcyjne działanie lasera, które stymuluje procesy odnowy skóry.

Osobną grupę stanowią urządzenia do pielęgnacji ciała. Endosphera zapewnia kompresyjny masaż mikrowibracyjny, natomiast ICOONE wykorzystuje mikrostymulację próżniową. Obie metody stosuje się w celu poprawy wyglądu skóry, zwalczania objawów cellulitu oraz zmniejszenia przejściowego obrzęku.

Robolex łączy kilka technologii zabiegów aparatowych do pielęgnacji twarzy i ciała. Ulfit wykorzystuje skupione ultradźwięki do niechirurgicznej korekcji miejscowych złogów tłuszczu i konturów ciała.

Do depilacji laserowej w salonie wykorzystywany jest sprzęt marki Candela, natomiast urządzenie Accuret stosuje się do miejscowego leczenia poszczególnych zmian skórnych po profesjonalnej ocenie.

W ten sposób kosmetologia zabiegowa obejmuje różne dziedziny, a nie istnieje uniwersalny zabieg, który w równym stopniu nadawałby się do wszystkich zadań. Na przykład w celu nawilżenia skóry nie ma potrzeby od razu sięgać po metody laserowe, a technologie masażu nie są w stanie całkowicie zastąpić zabiegów wykorzystujących skupione fale ultradźwiękowe.

Właśnie dlatego wybór sprzętu zależy od stanu skóry, indywidualnych cech organizmu oraz pożądanego rezultatu. Podczas konsultacji specjalista może określić, która z technologii dostępnych w LEO Beauty Club najlepiej odpowiada konkretnym potrzebom, a także ocenić ewentualne przeciwwskazania.

Kosmetyka aparaturowa w LEO Beauty Club w Kijowie: jak się zapisać

Zapisać się na zabiegi kosmetyki aparaturowej w LEO Beauty Club można telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych salonu. Podczas kontaktu można dowiedzieć się, jakie zabiegi są dostępne, poznać ich cenę i czas trwania oraz wybrać dogodny termin wizyty.

Salon znajduje się w Kijowie przy ulicy Wasyla Lypkivskiego 16B, w kompleksie mieszkaniowym „Kwartet”. Aby umówić się na wizytę, można zadzwonić pod numer +38 (099) 444-38-45 lub napisać na Instagramie — @leobeautyclub.kyiv.

Jeśli klient nie zdecydował się jeszcze na konkretny zabieg, może wstępnie skonsultować się w sprawie technologii oferowanych w salonie. Specjalista pomoże dobrać odpowiednią opcję pielęgnacji, biorąc pod uwagę stan skóry, indywidualne potrzeby oraz ewentualne przeciwwskazania.

Przed wizytą warto również dowiedzieć się, czy wybrany zabieg wymaga specjalnego przygotowania, ile czasu zajmuje oraz czy obejmuje cykl kilku sesji.

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