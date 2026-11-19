W rytmie współczesnego życia dbanie o siebie staje się rytuałem. Rozwijając tę filozofię, marka alís przedstawia Magnesium Collection — trzyetapową linię produktów do pielęgnacji ciała z magnezem i zapachem Soft Cotton & Santal, która łączy naukowe podejście do pielęgnacji skóry z przyjemnością płynącą z doznań zmysłowych. Kluczowym składnikiem aktywnym nowej kolekcji jest Magnesium PCA — biodostępna forma magnezu, zbliżona do struktur naturalnego czynnika nawilżającego (NMF) skóry.





Składnik ten pomaga utrzymać nawilżenie, równowagę i uczucie komfortu skóry.

Badania

kliniczne potwierdzają, że jony magnezu poprawiają nawilżenie warstwy rogowej naskórka, zmniejszają transepidermalną utratę wody, zmniejszają szorstkość oraz hamują reakcje zapalne. W formułach alis działanie magnezu PCA jest wzmocnione ekstraktami z centelli azjatyckiej i arniki, alantoiną, pantenolem, betainą oraz naturalnymi lipidami.



«Tworząc linię Magnesium Soft Cotton & Santal, chcieliśmy stworzyć produkt, który działa na dwóch poziomach – fizjologicznym i psychicznym. Na poziomie biochemii skóry aktywna formuła z magnezem odbudowuje barierę naskórkową i łagodzi stres komórkowy. Na poziomie psychicznym działa regularność i dotykowy charakter rytuału: konsystencja kremu, temperatura wody, znajomy zapach. Pomagają one układowi nerwowemu wyłączyć stan ciągłej czujności” — komentuje inspiratorka marki, kosmetolog Julia Nikulina.



Kompozycja zapachowa Soft Cotton & Santal opiera się na połączeniu ciepła mlecznego drzewa sandałowego i delikatności bawełny, pozostawiając subtelny ślad na skórze.



Linia została stworzona jako zestaw do pielęgnacji i składa się z trzech produktów:



• Magnesium Body Mist — perfumowana mgiełka do ciała z magnezem. Najnowszy produkt w linii alís. Mgiełka natychmiast się wchłania, nie pozostawiając uczucia lepkości, przywraca równowagę nawilżenia i stanowi delikatną alternatywę dla niszowych perfum. To wygodny sposób na nawilżenie skóry i chwilę relaksu w trakcie dnia pracy lub po treningu.



• Magnesium Hand & Body Wash – kojący żel do mycia ciała i rąk z magnezem. Delikatny środek do codziennego oczyszczania skóry. Pantenol, betaina i lipidy nawilżają skórę. A dzięki starannie dobranej formule żel pomaga zapobiegać wysuszaniu.



• Magnesium Body Cream – krem do ciała z magnezem, nasycony olejami shea i kokosowym, w połączeniu z ekstraktem z arniki i centelli azjatyckiej, który działa kojąco i nawilżająco. Konsystencja szybko się wchłania, odbudowuje barierę lipidową, sprawia, że skóra staje się jedwabista, a zapach drzewa sandałowego utrzymuje się przez długi czas.



alís — marka kosmetyków do pielęgnacji ciała, stworzona w oparciu o japońską filozofię Oubaitori [oubaitori], która uczy nas, by nie porównywać się z innymi i rozwijać się we własnym tempie. To właśnie stało się podstawą naszego podejścia: delikatne formuły, doznania zmysłowe, niszowe zapachy i rytuały, które pomagają powrócić do siebie.

@alis.bodycare

https://ua.alisme.com/

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