Europejska historia piękna: jak przebiegło ekskluzywne spotkanie poświęcone urodzie zorganizowane przez Leo Beauty Club × Skeyndor
24 listopada kijowski salon Leo Beauty Club stał się miejscem wyjątkowego spotkania poświęconego urodzie, zorganizowanego z okazji 60-lecia Skeyndor — kultowej hiszpańskiej marki profesjonalnej kosmetyki.
Kameralna atmosfera wydarzenia łączyła profesjonalną wiedzę, estetykę oraz szczerą troskę o piękno i pozytywne emocje dla kobiet nawet w najtrudniejszych czasach. Jak to wyglądało — w reportażu UA.News.
W przestrzeni Leo Beauty Club na gości czekało zapoznanie się z filozofią marki Skeyndor, prezentacja innowacyjnych linii produktów, fachowe porady lekarzy-kosmetologów oraz pierwsze spojrzenie na świąteczną kolekcję na Boże Narodzenie i Nowy Rok.
Z koncepcją i misją hiszpańskiej marki gości zapoznała menedżerka marki Skeyndor Ukraine, Jewgienija Deineha. Założona w 1966 roku przez zespół chemików marka jako jedna z pierwszych na świecie zaczęła aktywnie wprowadzać do formuł kosmetycznych innowacyjne składniki — retinol, witaminę C, liposomy i akwaporyny. W ciągu sześciu dekad marka przeszła drogę od laboratorium naukowego do międzynarodowego lidera w dziedzinie profesjonalnej kosmeceutyki. Obecnie produkty Skeyndor są dostępne w ponad 60 krajach na całym świecie.
Profesjonalna pielęgnacja: indywidualność w każdej formule
U podstaw filozofii Skeyndor leży przekonanie, że prawdziwe piękno zaczyna się od zrozumienia potrzeb skóry. Dlatego badania naukowe łączą się z doświadczeniem lekarzy-kosmetologów i specjalistów z branży kosmetycznej. Właśnie ta synergia nauki i praktyki zawodowej stała się podstawą partnerstwa z Leo Beauty Club — międzynarodową siecią salonów i klinik, znaną z najwyższej jakości usług, zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz indywidualnego podejścia.
O zaletach kosmeceutyki Skeyndor oraz możliwościach różnych programów pielęgnacyjnych opowiedziała bardziej szczegółowo czołowa lekarka dermatolog-kosmetolog Leo Beauty Club, Alona Panchuk. Marka oferuje system pielęgnacji, który łączy profesjonalne zabiegi gabinetowe z programami do stosowania w domu. Pozwala to nie tylko zaspokajać konkretne potrzeby estetyczne, ale także utrzymywać efekty w codziennej pielęgnacji.
Skeyndor zaspokaja różne potrzeby skóry — od nawilżania i odbudowy bariery ochronnej po walkę z trądzikiem, przebarwieniami i zmianami związanymi z wiekiem. Na szczególną uwagę zasługuje kilka linii:
Aquatherm — seria oparta na ekskluzywnym morskim kompleksie mineralno-termalnym. Jej celem jest wzmocnienie bariery skórnej, przywrócenie równowagi mikrobiomu, nawilżenie i ukojenie skóry.
Power Retinol — linia z retinoidami, stworzona w celu stymulacji regeneracji, poprawy tekstury i ogólnej kondycji skóry.
Clearist CTX — nowa generacja produktów do skóry mieszanej i tłustej, skłonnej do trądziku. Formuły łączą podejścia medycyny estetycznej i psychodermatologii, w szczególności składniki Baby GABA oraz substancje aktywne mające na celu kontrolę poziomu kortyzolu i regulację wydzielania sebum.
Szczególne miejsce zajmują serie premium i superpremium, ukierunkowane na kompleksowe działanie w zakresie zmian związanych z wiekiem: Global Lift, Corrective, Eternal, Timeless Prodigy.
Zaznaczyła również, że sześć dekad historii marki to nie tylko świadectwo jej doświadczenia, ale także wskaźnik zdolności do ciągłego rozwoju i unowocześniania receptur.
Leo Beauty Club × Skeyndor: partnerstwo oparte na fachowości
O partnerstwie dwóch marek, dla których jakość, profesjonalizm i indywidualna troska o klienta są podstawowymi wartościami, opowiedziała dyrektorka kijowskiej sieci Leo Beauty Club, Tetiana Butska.
Podziękowała firmie Skeyndor za współpracę i podkreśliła, że produkty hiszpańskiej marki zajmują już ważne miejsce w profesjonalnych programach pielęgnacyjnych kliniki.
W tej filozofii odzwierciedla się wspólna wizja Leo Beauty Club i Skeyndor: piękno nie powinno być szablonowe. Wymaga wiedzy, doświadczenia zawodowego, dbałości o szczegóły i indywidualnych rozwiązań.
Świąteczny nastrój od Skeyndor: piękno w formie prezentu
Zwieńczeniem spotkania poświęconego urodzie była prezentacja noworocznej i świątecznej kolekcji Skeyndor. W przededniu najbardziej wyczekiwanych świąt zimowych marka tradycyjnie przygotowała specjalną ofertę dla swoich fanów — wykwintne zestawy upominkowe z kompleksową pielęgnacją.
W tym roku kolekcja obejmuje 16 różnych wariantów świątecznych zestawów opartych na liniach pielęgnacyjnych marki. Oprócz zestawów Skeyndor zaprezentował również limitowaną ofertę perfumeryjną — dwa rodzaje zapachów.
Ekskluzywne spotkanie Leo Beauty Club × Skeyndor stało się nie tylko prezentacją nowości kosmetycznych, ale także okazją do bliższego poznania europejskiej kultury profesjonalnej pielęgnacji, w której nauka spotyka się z estetyką, a piękno zaczyna się od troski o siebie.
Leo Beauty Club to przestrzeń, w której kobieta może zadbać o siebie w pełni: od urody zewnętrznej po zdrowie wewnętrzne. Tutaj tworzy się nowy poziom usług, gdzie medycyna staje się komfortowa, zrozumiała i dostępna.
Salon LEO BEAUTY CLUB można odwiedzić pod następującymi adresami:
Kijów
ul. Lypkivskoho, 16B
ul. Velyka Vasylkivska 18
Rejestracja online:
@leobeautyclub.kyiv