24 listopada kijowski salon Leo Beauty Club stał się miejscem wyjątkowego spotkania poświęconego urodzie, zorganizowanego z okazji 60-lecia Skeyndor — kultowej hiszpańskiej marki profesjonalnej kosmetyki.



Kameralna atmosfera wydarzenia łączyła profesjonalną wiedzę, estetykę oraz szczerą troskę o piękno i pozytywne emocje dla kobiet nawet w najtrudniejszych czasach. Jak to wyglądało — w reportażu UA.News.



W przestrzeni Leo Beauty Club na gości czekało zapoznanie się z filozofią marki Skeyndor, prezentacja innowacyjnych linii produktów, fachowe porady lekarzy-kosmetologów oraz pierwsze spojrzenie na świąteczną kolekcję na Boże Narodzenie i Nowy Rok.

Z koncepcją i misją hiszpańskiej marki gości zapoznała menedżerka marki Skeyndor Ukraine, Jewgienija Deineha. Założona w 1966 roku przez zespół chemików marka jako jedna z pierwszych na świecie zaczęła aktywnie wprowadzać do formuł kosmetycznych innowacyjne składniki — retinol, witaminę C, liposomy i akwaporyny. W ciągu sześciu dekad marka przeszła drogę od laboratorium naukowego do międzynarodowego lidera w dziedzinie profesjonalnej kosmeceutyki. Obecnie produkty Skeyndor są dostępne w ponad 60 krajach na całym świecie.

«Siłą marki Skeyndor jest to, że w ciągu 60 lat swojej historii miała wystarczająco dużo czasu, aby skrupulatnie udoskonalać każdą formułę. Dzięki temu dzisiaj oferuje wiele różnych linii produktów dostosowanych do potrzeb różnych typów skóry. Dla klinik to ogromna zaleta, ponieważ specjaliści mogą dobrać pacjentowi dokładnie te środki, których potrzebuje. Nie każda marka ma tak szeroki asortyment. Kolejną ważną cechą jest ciągły rozwój. Firma regularnie udoskonala formuły, odświeża linie produktów, analizuje opinie klientów i uwzględnia ich potrzeby” — powiedziała Jewgienija Deynega.



Profesjonalna pielęgnacja: indywidualność w każdej formule



U podstaw filozofii Skeyndor leży przekonanie, że prawdziwe piękno zaczyna się od zrozumienia potrzeb skóry. Dlatego badania naukowe łączą się z doświadczeniem lekarzy-kosmetologów i specjalistów z branży kosmetycznej. Właśnie ta synergia nauki i praktyki zawodowej stała się podstawą partnerstwa z Leo Beauty Club — międzynarodową siecią salonów i klinik, znaną z najwyższej jakości usług, zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz indywidualnego podejścia.



O zaletach kosmeceutyki Skeyndor oraz możliwościach różnych programów pielęgnacyjnych opowiedziała bardziej szczegółowo czołowa lekarka dermatolog-kosmetolog Leo Beauty Club, Alona Panchuk. Marka oferuje system pielęgnacji, który łączy profesjonalne zabiegi gabinetowe z programami do stosowania w domu. Pozwala to nie tylko zaspokajać konkretne potrzeby estetyczne, ale także utrzymywać efekty w codziennej pielęgnacji.



Skeyndor zaspokaja różne potrzeby skóry — od nawilżania i odbudowy bariery ochronnej po walkę z trądzikiem, przebarwieniami i zmianami związanymi z wiekiem. Na szczególną uwagę zasługuje kilka linii:

Aquatherm — seria oparta na ekskluzywnym morskim kompleksie mineralno-termalnym. Jej celem jest wzmocnienie bariery skórnej, przywrócenie równowagi mikrobiomu, nawilżenie i ukojenie skóry.

Power Retinol — linia z retinoidami, stworzona w celu stymulacji regeneracji, poprawy tekstury i ogólnej kondycji skóry.

Clearist CTX — nowa generacja produktów do skóry mieszanej i tłustej, skłonnej do trądziku. Formuły łączą podejścia medycyny estetycznej i psychodermatologii, w szczególności składniki Baby GABA oraz substancje aktywne mające na celu kontrolę poziomu kortyzolu i regulację wydzielania sebum.

Szczególne miejsce zajmują serie premium i superpremium, ukierunkowane na kompleksowe działanie w zakresie zmian związanych z wiekiem: Global Lift, Corrective, Eternal, Timeless Prodigy.

«W Skeyndorze, jako specjalistę, przyciąga mnie przede wszystkim duża liczba linii i produktów. Są tu produkty do skóry problemowej, pielęgnacji przeciwstarzeniowej, korekcji przebarwień, produkty z retinolem, serum, kremy i środki oczyszczające. To pozwala bardzo precyzyjnie dobrać pielęgnację do potrzeb konkretnego pacjenta. Przez prawie pięć lat pracy w Leo Beauty Club miałam okazję współpracować z różnymi markami, więc mam z czym porównać. Dla mnie ważne jest to, że Skeyndor ma silną pozycję w Europie, zwłaszcza w Hiszpanii, Barcelonie i Francji. To marka premium, obecna w prestiżowych hotelach, gdzie oferowane są profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne. Dla Leo Beauty Club wysoka jakość kosmetyków leczniczych to warunek konieczny” — powiedziała Alona Panchuk.

Zaznaczyła również, że sześć dekad historii marki to nie tylko świadectwo jej doświadczenia, ale także wskaźnik zdolności do ciągłego rozwoju i unowocześniania receptur.



Leo Beauty Club × Skeyndor: partnerstwo oparte na fachowości



O partnerstwie dwóch marek, dla których jakość, profesjonalizm i indywidualna troska o klienta są podstawowymi wartościami, opowiedziała dyrektorka kijowskiej sieci Leo Beauty Club, Tetiana Butska.

Podziękowała firmie Skeyndor za współpracę i podkreśliła, że produkty hiszpańskiej marki zajmują już ważne miejsce w profesjonalnych programach pielęgnacyjnych kliniki.

«Bardzo ściśle współpracujemy z Skeyndor i szeroko wykorzystujemy jego produkty w profesjonalnej pielęgnacji. Bardzo nas cieszy, że marka wybrała Leo Beauty Club na swojego partnera. Za marką stoi bowiem potężna baza naukowa, renomowane centrum badawcze, w którym bada się nowe składniki i opracowuje profesjonalne protokoły zabiegów. To naprawdę dogłębne podejście naukowe. Jedną z podstaw naszej współpracy jest również duży zespół specjalistów Leo Beauty Club. Dla nas zasadnicze znaczenie ma to, aby zabiegi wykonywali lekarze z wyższym wykształceniem medycznym. Przywiązujemy do tego szczególną wagę, ponieważ dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług i indywidualnego podejścia do każdego klienta. „Tylko specjalista z odpowiednim wykształceniem specjalistycznym potrafi właściwie ocenić potrzeby klienta i dobrać odpowiednią pielęgnację” — podkreśliła Tetiana Butska.

W tej filozofii odzwierciedla się wspólna wizja Leo Beauty Club i Skeyndor: piękno nie powinno być szablonowe. Wymaga wiedzy, doświadczenia zawodowego, dbałości o szczegóły i indywidualnych rozwiązań.

Świąteczny nastrój od Skeyndor: piękno w formie prezentu



Zwieńczeniem spotkania poświęconego urodzie była prezentacja noworocznej i świątecznej kolekcji Skeyndor. W przededniu najbardziej wyczekiwanych świąt zimowych marka tradycyjnie przygotowała specjalną ofertę dla swoich fanów — wykwintne zestawy upominkowe z kompleksową pielęgnacją.



W tym roku kolekcja obejmuje 16 różnych wariantów świątecznych zestawów opartych na liniach pielęgnacyjnych marki. Oprócz zestawów Skeyndor zaprezentował również limitowaną ofertę perfumeryjną — dwa rodzaje zapachów.



Ekskluzywne spotkanie Leo Beauty Club × Skeyndor stało się nie tylko prezentacją nowości kosmetycznych, ale także okazją do bliższego poznania europejskiej kultury profesjonalnej pielęgnacji, w której nauka spotyka się z estetyką, a piękno zaczyna się od troski o siebie.



Leo Beauty Club to przestrzeń, w której kobieta może zadbać o siebie w pełni: od urody zewnętrznej po zdrowie wewnętrzne. Tutaj tworzy się nowy poziom usług, gdzie medycyna staje się komfortowa, zrozumiała i dostępna.

Salon LEO BEAUTY CLUB można odwiedzić pod następującymi adresami:

Kijów

ul. Lypkivskoho, 16B

ul. Velyka Vasylkivska 18

Rejestracja online:

@leobeautyclub.kyiv

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