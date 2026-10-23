LEO BEAUTY CLUB — ekskluzywny salon kosmetyczny w Dubaju, położony w kompleksie Kempinski Hotel & Residences na wyspie Palm Jumeirah. Salon oferuje usługi fryzjerskie, manicure i pedicure, profesjonalny makijaż, zabiegi kosmetyczne oraz zabiegi aparaturową na twarz i ciało.

Salon znajduje się pod adresem Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Rezerwacji zabiegów można dokonać pod numerem telefonu +971 52 843 8463, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej LEO BEAUTY CLUB lub na profilu salonu na Instagramie.

Koncepcja LEO BEAUTY CLUB zakłada kompleksowe podejście do pielęgnacji: klienci mogą łączyć różne zabiegi w jednej przestrzeni, wybierając usługi zgodnie ze swoimi potrzebami. Osobnym kierunkiem działalności jest nowoczesna kosmetologia aparaturowa, w ramach której salon oferuje technologie pielęgnacji skóry i ciała.

UA.News opowiada, jakie usługi świadczy LEO BEAUTY CLUB w Dubaju, jakie technologie stosuje salon i czym jego podejście do usług kosmetycznych różni się od innych.

Salon fryzjerski: strzyżenie, koloryzacja i odbudowa włosów

Sekcja fryzjerska LEO BEAUTY CLUB obejmuje pełen zakres zabiegów na włosach — od strzyżenia i stylizacji po skomplikowane farbowanie, prostowanie i przedłużanie. Salon pozycjonuje swoje usługi jako indywidualnie dobrany zestaw zabiegów, które wykonuje się po wcześniejszym umówieniu.

Klientom dostępne są strzyżenia damskie i męskie, układanie włosów, stylizacja oraz plecenie warkoczy. Osobną kategorią są zabiegi koloryzacji włosów, w szczególności balayage, pasemka i rozjaśnianie. Techniki te pozwalają tworzyć różnorodne efekty kolorystyczne — od naturalnych przejść po bardziej wyrazistą zmianę odcienia.

W ofercie znajdują się również prostowanie keratynowe, botoks do włosów oraz przedłużanie. Do pielęgnacji długich włosów salon oferuje zabiegi Balmain Hair Couture oraz protokoły La Biosthétique. Wybór konkretnego zabiegu zależy od stanu włosów, pożądanego efektu oraz zaleceń specjalisty.

Więcej informacji na temat usług można znaleźć na stronie salonu fryzjerskiego LEO BEAUTY CLUB.

Manicure, pedicure i zdobienie paznokci

Usługi związane z paznokciami obejmują manicure, pedicure, lakierowanie żelowe, przedłużanie paznokci oraz zdobienie. W tej dziedzinie salon LEO BEAUTY CLUB kładzie nacisk na ręczne wykonanie, precyzję oraz dbałość o szczegóły.

W zależności od potrzeb klienci mogą wybrać podstawową pielęgnację paznokci, trwałe pokrycie lub bardziej skomplikowany wzór dekoracyjny. Przedłużanie pozwala zmienić długość i kształt paznokci, natomiast zdobienie paznokci zakłada indywidualną stylizację.

Pełna lista usług znajduje się na stronie salonu paznokciowego LEO BEAUTY CLUB.

Makijaż, brwi i rzęsy



W LEO BEAUTY CLUB dostępne są profesjonalne usługi makijażu na różne okazje. Oferta obejmuje makijaż dzienny, wieczorowy i świąteczny, a także stylizacje ślubne. Osobno salon oferuje lekcje makijażu dla tych, którzy chcą nauczyć się samodzielnie korzystać z kosmetyków i opanować podstawowe techniki ich nakładania.

Kolejną usługą jest stylizacja brwi i rzęs. Obejmuje ona modelowanie i korekcję brwi za pomocą nici, a także przedłużanie rzęs. Zabiegi te stanowią uzupełnienie makijażu lub mogą być częścią regularnej pielęgnacji.

Kosmetologia twarzy i pielęgnacja skóry

Kierunek kosmetyczny łączy zabiegi wykonywane ręcznie z technologiami urządzeniowymi. Wśród dostępnych usług znajdują się zabiegi pielęgnacyjne twarzy, zabiegi modelujące, protokoły przeciwstarzeniowe oraz HydraFacial. Przy wyborze programu można wziąć pod uwagę stan skóry, jej teksturę, poziom nawilżenia oraz indywidualne potrzeby klienta.

Jednym z oferowanych systemów jest HydraFacial Syndeo. Technologia Vortex-Fusion łączy oczyszczanie, złuszczanie, usuwanie zanieczyszczeń z porów oraz nakładanie specjalnych serum. Zabieg ten stosuje się w celu kompleksowej pielęgnacji skóry i poprawy jej wyglądu.

Innym systemem jest CoolLift, znany również jako CooLifting. Wykorzystuje on kontrolowany strumień zimnego dwutlenku węgla do nakładania składników aktywnych na skórę. Metoda ta jest pozycjonowana jako zabieg beziniekcyjny, mający na celu nawilżenie i tymczasową poprawę wyglądu skóry.

Do pielęgnacji beziniekcyjnej przeznaczony jest również Dermadrop TDA. System wykorzystuje strumień tlenu medycznego do transdermalnego wprowadzania aktywnych serum bez użycia igieł.

W wykazie sprzętu znajduje się Dermapen 4 — system mikroigłowania, podczas którego specjalne mikroigły tworzą kontrolowane mikrokanaliki w skórze. Metodę tę stosuje się w zabiegach mających na celu poprawę tekstury skóry, w szczególności w przypadku nierówności i blizn. Osobno wymieniono system BDR, który łączy techniki mikroigłowe z wykorzystaniem specjalistycznych koncentratów kosmetycznych.

Wśród innych technologii znajduje się Heleo Pro LED. System ten wykorzystuje światło o różnych spektrach w zabiegach fototerapii, które mogą być ukierunkowane na pielęgnację skóry problemowej oraz wspomaganie jej regeneracji.

Przed wyborem zabiegów kosmetycznych ważne jest, aby ocenić specyfikę skóry. W tym celu w LEO BEAUTY CLUB dostępny jest system Janus Pro, wykorzystujący wizualizację wielospektralną. Umożliwia on analizę widocznych i głębszych cech skóry, w szczególności pigmentacji, porów, tekstury i poziomu nawilżenia.

Uzyskane dane pomogą dobrać odpowiednią pielęgnację dla klienta i umożliwią śledzenie zmian w wyglądzie skóry po zabiegach.

Technologie sprzętowe do liftingu skóry



Osobną grupę sprzętu stanowią systemy wykorzystujące działanie fal radiowych lub ultradźwięków. Stosuje się je w zabiegach mających na celu poprawę jędrności skóry, jej tekstury oraz konturów twarzy.

Virtue RF — system mikroigłowego oddziaływania częstotliwością radiową. Łączy on mikroigły z dostarczaniem energii o częstotliwości radiowej do tkanek. Zabiegi takie stosuje się w celu stymulacji procesów przebudowy skóry oraz poprawy jej tekstury. Konieczność wykonania serii zabiegów oraz czas rekonwalescencji zależą od indywidualnych cech klienta.

Indiba Elite działa na częstotliwości radiowej 448 kHz z wykorzystaniem technologii Proionic. System stosuje się w zabiegach na twarz i ciało, w szczególności w celu poprawy stanu tkanek, mikrokrążenia oraz jędrności skóry.

Kolejną zaprezentowaną technologią jest Liftera A. Jest to system skupionego ultradźwięku, stosowany w nieinwazyjnych zabiegach liftingu skóry twarzy, szyi i linii żuchwy. Jej celem jest oddziaływanie na głębsze warstwy tkanek bez konieczności interwencji chirurgicznej.

Wybór między tymi metodami zależy od celu zabiegu, stanu skóry oraz ewentualnych przeciwwskazań. Nie wszystkie zabiegi są odpowiednie dla każdego klienta, a ich wyniki mogą się różnić.

Modelowanie sylwetki i pielęgnacja skóry

W zakresie zabiegów na ciało w LEO BEAUTY CLUB dostępnych jest kilka systemów aparaturowych o różnych zasadach działania. Wśród nich znajdują się: Endospheres Therapy, Icoone Laser, VIP Line Voluzione, RoboLex Plus oraz CriolipoSculpt.

Endospheres Therapy wykorzystuje kompresyjną mikrowibrację. W systemie tym stosowany jest wałek z 55 silikonowymi kulkami, które wywierają rytmiczny wpływ mechaniczny na tkanki. Metodę tę wykorzystuje się w programach pielęgnacji ciała i twarzy, w szczególności w celu poprawy tekstury skóry, zmniejszenia uczucia obrzęku oraz modelowania sylwetki.

Icoone Laser — to system mikrostymulacji firmy Roboderm, łączący oddziaływanie mechaniczne z technologiami laserowymi i LED. Stosuje się go w zabiegach na twarz i ciało, ukierunkowanych na pielęgnację skóry i poprawę jej wyglądu.

VIP Line Voluzione — wielofunkcyjna platforma wykorzystywana w różnych protokołach zabiegów estetycznych. W zależności od konfiguracji i wybranego trybu może stanowić element zabiegów na twarz i ciało.

RoboLex Plus łączy w sobie kilka technologii: masaż próżniowy, kawitację ultradźwiękową, działanie fal radiowych oraz laser o niskiej intensywności. Kompleks ten jest przeznaczony do zabiegów nieinwazyjnych, stosowanych w programach modelowania sylwetki i pielęgnacji skóry.

CriolipoSculpt wykorzystuje kriolipolizę — kontrolowane oddziaływanie niskich temperatur na miejscowe złogi tłuszczu. Metoda ta jest przeznaczona do korekcji poszczególnych obszarów ciała, a nie do ogólnej utraty wagi. Przed zabiegiem należy ocenić przeciwwskazania i omówić oczekiwany efekt ze specjalistą.

Masaż, łaźnia marokańska i zabiegi wellness



Oprócz kosmetyki aparaturowej salon oferuje zabiegi relaksacyjne i pielęgnacyjne. W ofercie znajdują się masaże, refleksoterapia, łaźnia marokańska, okłady, presoterapia oraz peelingi.

Zabiegi masażu mogą mieć na celu rozluźnienie i zmniejszenie napięcia mięśniowego. Peelingi i okłady stosuje się w programach pielęgnacji skóry ciała, natomiast presoterapia polega na mechanicznym oddziaływaniu kompresyjnym przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Osobną atrakcją w LEO BEAUTY CLUB jest łóżko wellness Soffio włoskiego producenta Starpool. Posiada ono funkcję podgrzewania oraz membranę wodną, która wywiera na ciało falisty efekt masażu. System ten stosuje się jako uzupełnienie zabiegów relaksacyjnych.

Pielęgnacja męska i depilacja

Drzwi LEO BEAUTY CLUB są otwarte nie tylko dla kobiet. W ofercie znajdują się męskie strzyżenia oraz usługi fryzjerskie dla mężczyzn. Pozwala to połączyć klasyczną pielęgnację włosów z ogólną ofertą salonu.

Dostępna jest również depilacja woskiem oraz nitkowanie – usuwanie włosków za pomocą nici. Metody te stosuje się w różnych obszarach w zależności od wybranej usługi.

W zakresie zabiegów kosmetycznych salon oferuje również depilację IPL — technologię intensywnego światła pulsacyjnego, stosowaną w celu ograniczenia wzrostu włosów. Przed zabiegiem należy wziąć pod uwagę fototyp skóry, kolor włosów oraz ewentualne przeciwwskazania.



Jak umówić się na wizytę w LEO BEAUTY CLUB w Dubaju

Salon działa na zasadzie wcześniejszej rezerwacji, co pozwala uzgodnić wybraną usługę i termin wizyty. Zapoznać się z ofertą można na oficjalnej stronie internetowej LEO BEAUTY CLUB, gdzie dostępny jest również formularz rezerwacyjny.

Adres salonu to: Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kontakt można nawiązać pod numerem telefonu +971 52 843 8463 oraz poprzez profil na Instagramie.

LEO BEAUTY CLUB łączy klasyczne usługi salonowe z kosmetologią, zabiegami przy użyciu aparatury oraz zabiegami wellness. Taki format pozwala na wybór różnych usług w jednym miejscu — od strzyżenia i manicure po zabiegi na twarz i ciało. Jednocześnie konkretny wykaz dostępnych usług, wskazania oraz ceny zabiegów warto ustalić podczas rezerwacji bezpośrednio w salonie.

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