Dubaj słynie z luksusowych hoteli, drogich restauracji i wysokich standardów obsługi. Dotyczy to również branży kosmetycznej, w której klienci oczekują nie tylko wysokiej jakości zabiegów, ale także komfortu i indywidualnego podejścia. Jednym z takich miejsc jest LEO BEAUTY CLUB — ekskluzywny salon kosmetyczny na wyspie Palm Jumeirah.

LEO BEAUTY CLUB łączy różne usługi kosmetyczne w jednej przestrzeni. Klienci mogą umówić się od razu na kilka zabiegów, skorzystać z nowoczesnych technologii kosmetycznych oraz dobrać indywidualny program pielęgnacyjny. Salon jest częścią międzynarodowej sieci o ukraińskich korzeniach, która posiada również oddziały w Kijowie i Warszawie.

Salon znajduje się pod adresem Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Rezerwacji zabiegów można dokonać telefonicznie pod numerem +971 52 843 8463, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej LEO BEAUTY CLUB lub na Instagramie. Salon jest otwarty codziennie od 9:00 do 21:00.

Od ukraińskiej marki do salonu na Palm Jumeirah

Historia LEO BEAUTY CLUB rozpoczęła się w 2017 roku. Z czasem sieć wykroczyła poza granice Ukrainy: jej salony znajdują się w Kijowie, Warszawie i Dubaju. Rozwój w Zjednoczonych Emiratach Arabskich stał się dla marki okazją do współpracy z międzynarodową klientelą, dla której ważne są indywidualne podejście, szeroki wybór zabiegów oraz oszczędność czasu.

Salon w Dubaju znajduje się w Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah. To nie tylko adres: lokalizacja w kompleksie hotelowo-mieszkalnym determinuje formę obsługi. Przestrzeń jest skierowana zarówno do mieszkańców miasta, jak i do gości, którzy są przyzwyczajeni do łączenia wypoczynku, spotkań biznesowych i dbania o siebie.

W wywiadzie dla UA.News dyrektorka sieci Ksenia Mirgorodska wyjaśniła, że wchodząc na rynek w Dubaju, firma świadomie wybrała segment premium. Według niej współczesny luksus definiują przede wszystkim technologie, komfort i jakość obsługi. Podkreślała również znaczenie stabilnych standardów pracy w różnych krajach, w których marka jest obecna.

Kilka zabiegów podczas jednej wizyty: jak zorganizowana jest obsługa w LEO BEAUTY CLUB

Jedną z głównych cech LEO BEAUTY CLUB w Dubaju jest możliwość skorzystania z praktycznie wszystkich podstawowych usług kosmetycznych w jednym miejscu. Klienci nie muszą osobno szukać fryzjera, kosmetologa, manikiurzystki ani masażysty. W salonie na Palm Jumeirah te usługi są połączone w jednej przestrzeni, co pozwala zorganizować kompleksową pielęgnację podczas jednej wizyty.

Na przykład przed ważnym spotkaniem, uroczystością lub sesją zdjęciową klientka może umówić się na stylizację włosów, manicure i profesjonalny makijaż. Dla tych, którzy chcą poświęcić więcej czasu na dbanie o siebie, dostępne są zabiegi kosmetyczne, masaże oraz zabiegi aparaturową na twarz i ciało. Usługi można łączyć w zależności od osobistych preferencji, a ich kolejność i czas trwania ustala się podczas rezerwacji.

W LEO BEAUTY CLUB szczególną uwagę przywiązuje się do indywidualnego podejścia. Zamiast jednakowych programów dla wszystkich, klientom proponuje się wybór zabiegów dostosowanych do stanu włosów, cech skóry oraz pożądanego efektu. Na przykład pielęgnacja twarzy może obejmować oczyszczanie za pomocą urządzenia HydraFacial Syndeo lub zabiegi beziniekcyjne Dermadrop TDA. W przypadku włosów dostępne są profesjonalne protokoły Balmain Hair Couture i La Biosthétique, a w przypadku ciała – masaże i zabiegi przy użyciu urządzeń.

Ważną rolę odgrywa również lokalizacja salonu. LEO BEAUTY CLUB działa na terenie Kempinski Hotel & Residences na Palm Jumeirah, dzięki czemu mogą z niego korzystać zarówno mieszkańcy Dubaju, jak i turyści oraz goście kompleksu hotelowego. Dla tych ostatnich możliwość skorzystania z kilku usług podczas jednej wizyty jest szczególnie wygodna, ponieważ nie trzeba tracić czasu na dojazdy między różnymi placówkami.

Jednocześnie LEO BEAUTY CLUB kładzie nacisk nie tylko na szeroki wybór zabiegów, ale także na atmosferę samego salonu. Przestrzeń łączy w sobie nowoczesny wystrój wnętrz, profesjonalny sprzęt oraz standard obsługi charakterystyczny dla segmentu premium. Jak powiedziała UA.News dyrektorka sieci Ksenia Mirgorodska, dla marki luksus oznacza przede wszystkim nowoczesne technologie, wysokiej jakości obsługę i komfort klienta, a nie tylko kosztowny wystrój.

Strzyżenie, skomplikowane koloryzacje i pielęgnacja włosów w LEO BEAUTY CLUB

Oferta fryzjerska obejmuje strzyżenie damskie i męskie, stylizację, plecenie warkoczy, różne rodzaje koloryzacji oraz profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne. W zakresie zmiany koloru dostępne są między innymi balayage, pasemka i rozjaśnianie. Styliści mogą zarówno całkowicie odmienić wizerunek, jak i utrzymać już uzyskany odcień.

Szczególną uwagę poświęcamy kondycji włosów po farbowaniu, stylizacji na gorąco oraz pod wpływem czynników zewnętrznych. W ofercie znajdują się prostowanie keratynowe, tzw. botoks dla włosów, przedłużanie, a także zabiegi Balmain Hair Couture i La Biosthétique. Wybór produktów i zabiegów zależy od struktury włosów oraz oczekiwanego rezultatu.

W klimacie Dubaju ten kierunek jest szczególnie aktualny: słońce, woda morska, klimatyzowane powietrze i częste stylizowanie mogą wpływać na stan włosów i wygląd fryzury. Dlatego indywidualny dobór pielęgnacji domowej i salonowej stanowi część konsultacji.

Manicure, makijaż, brwi i rzęsy w LEO BEAUTY CLUB

Usługi pielęgnacji paznokci obejmują manicure i pedicure, lakierowanie żelowe, przedłużanie oraz stylizację paznokci. Można wybrać stonowaną wersję na co dzień lub bardziej wyszukaną stylizację na specjalną okazję. Dużą wagę przywiązujemy do starannego przygotowania paznokci, pracy nad ich kształtem oraz doboru lakieru zgodnie z życzeniem klienta.

Kolejną dziedziną działalności jest profesjonalny makijaż. W salonie tworzymy stylizacje dzienne, wieczorowe, świąteczne i ślubne. Dla tych, którzy chcą lepiej opanować sztukę makijażu, przewidziano lekcje makijażu. Usługi uzupełniają regulacja brwi, korekcja nitką oraz przedłużanie rzęs.

Połączenie tych usług pozwala przygotować się do sesji zdjęciowej, uroczystości lub wydarzenia biznesowego w jednym miejscu. Każdy zabieg można zamówić osobno — bez konieczności wybierania kompleksowego programu.

Kosmetologia zabiegowa w LEO BEAUTY CLUB: od analizy skóry po HydraFacial

Jednym z istotnych elementów oferty LEO BEAUTY CLUB w Dubaju jest zaawansowany technologicznie zabieg pielęgnacyjny twarzy. Przed wyborem programu specjaliści mogą skorzystać z systemu diagnostycznego Janus Pro. Pomaga on ocenić widoczne cechy skóry, w szczególności jej teksturę, pory i pigmentację, aby dokładniej dobrać zabieg.

Wśród oferowanych technologii znajduje się HydraFacial Syndeo. System wykorzystuje technologię Vortex-Fusion, która łączy oczyszczanie, złuszczanie i nakładanie serum. Jak twierdzi dyrektorka sieci, LEO BEAUTY CLUB współpracuje z marką HydraFacial w Dubaju i korzysta z nowoczesnego sprzętu tego producenta.

Do beziniekcyjnego nakładania preparatów pielęgnacyjnych przeznaczone są urządzenia Dermadrop TDA i CoolLift. Pierwszy system wykorzystuje strumień tlenu, drugi — kontrolowany strumień zimnego dwutlenku węgla. Inne protokoły obejmują Dermapen 4 do mikroigłowania oraz Heleo Pro LED do zabiegów światłoterapii. Metody te mają różne przeznaczenie, dlatego nie są wzajemnie zamienne.

Lifting i zabiegi na ciało w LEO BEAUTY CLUB

Osobną grupę stanowi sprzęt do poprawy tekstury i jędrności skóry. Virtue RF łączy technikę mikroigłową z działaniem fal radiowych, Indiba Elite wykorzystuje technologię fal radiowych, a Liftera A — skupione ultradźwięki. Zabiegi te stosuje się w programach pielęgnacji estetycznej twarzy i szyi.

W zakresie zabiegów na ciało salon oferuje Endospheres Therapy, Icoone Laser, RoboLex Plus oraz inne systemy. Różnią się one zasadami działania: od stymulacji mechanicznej i mikrowibracji kompresyjnej po kombinacje oddziaływania próżniowego i aparaturowego. Wśród zabiegów wymieniono również kriolipolizę, którą stosuje się do miejscowej korekty konturów ciała, a nie jako metodę ogólnego odchudzania.

Ważne jest, że kosmetologia aparaturowa nie gwarantuje uniwersalnego rezultatu. Podczas konsultacji należy uwzględnić przeciwwskazania, możliwą reakcję skóry oraz konieczność rekonwalescencji po poszczególnych zabiegach. Liczbę zabiegów i oczekiwany efekt ustala się indywidualnie.

Masaż, wellness i usługi premium w LEO BEAUTY CLUB

Oprócz usług fryzjerskich i kosmetologii aparaturowej LEO BEAUTY CLUB w Dubaju oferuje szeroki wybór zabiegów pielęgnacyjnych i relaksacyjnych. W salonie na Palm Jumeirah można umówić się na masaż, peeling, okłady, presoterapię, refleksoterapię oraz skorzystać z marokańskiej łaźni. Usługi te uzupełniają podstawowe zabiegi kosmetyczne i pozwalają połączyć dbanie o wygląd z relaksem.

Szczególne miejsce zajmują zabiegi masażu i wellness. Mogą one stanowić zarówno samodzielną usługę, jak i część kompleksowego programu pielęgnacyjnego. Na przykład po dniu pracy lub długiej podróży klienci mogą wybrać masaż relaksacyjny, a w ramach pielęgnacji skóry ciała – peeling lub okład. Niektóre zabiegi mają na celu poprawę wyglądu skóry, podczas gdy inne przede wszystkim pomagają się zrelaksować.

Wśród wyposażenia LEO BEAUTY CLUB znajduje się łóżko wellness Soffio włoskiego producenta Starpool. Wykorzystuje ono system podgrzewania oraz specjalną membranę wodną, która tworzy efekt delikatnego masażu falowego. Technologia ta pozwala na przeprowadzanie zabiegów relaksacyjnych bez tradycyjnego masażu mechanicznego. Można ją włączać do dłuższych programów relaksacyjnych i pielęgnacji ciała.

Kolejną propozycją jest łaźnia marokańska, łącząca tradycyjne rytuały oczyszczania skóry i relaksu. Klienci mają również do wyboru różne rodzaje okładów i zabiegów mających na celu utrzymanie zadbanego wyglądu skóry. W ten sposób wizyta w LEO BEAUTY CLUB nie ogranicza się do zwykłego strzyżenia czy zabiegu kosmetycznego, ale może stać się pełnoprawnym dniem poświęconym dbaniu o siebie.

Właśnie połączenie różnych kierunków stanowi jedną z głównych cech charakterystycznych salonu na rynku w Dubaju. Działają tu zarówno duże międzynarodowe sieci kosmetyczne, jak i niewielkie wyspecjalizowane studia. Niektóre placówki skupiają się na pielęgnacji włosów, inne – na manicure, kosmetyce lub masażach. LEO BEAUTY CLUB łączy te usługi w jednej przestrzeni, uzupełniając je nowoczesnym sprzętem do zabiegów aparaturowych.

Jak umówić się na wizytę w LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB w Dubaju znajduje się pod adresem: Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem +971 52 843 8463, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej sieci lub na Instagramie salonu w Dubaju.

Przed wizytą warto sprawdzić dostępność wybranego zabiegu, jego czas trwania, cenę oraz zalecenia dotyczące przygotowania. W ten sposób klient będzie mógł wybrać między krótką wizytą na jeden zabieg a kompleksowym programem pielęgnacyjnym.

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