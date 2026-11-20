Na wyspie Palm Jumeirah w Dubaju znajduje się LEO BEAUTY CLUB — ekskluzywny salon kosmetyczny należący do międzynarodowej sieci o ukraińskich korzeniach. Salon działa w kompleksie Kempinski Hotel & Residences i oferuje szeroki wybór usług: od strzyżenia, farbowania włosów, manicure i makijażu po zabiegi kosmetyczne z wykorzystaniem sprzętu, masaże i zabiegi wellness.

Główną cechą charakterystyczną LEO BEAUTY CLUB jest kompleksowe podejście do pielęgnacji wyglądu. W jednej przestrzeni klienci mogą połączyć kilka zabiegów, skorzystać z nowoczesnego sprzętu kosmetycznego oraz dobrać indywidualny program pielęgnacyjny. W swojej działalności salon korzysta z profesjonalnych kosmetyków międzynarodowych marek, a także rozwija współpracę z ich producentami i organizuje specjalistyczne wydarzenia poświęcone urodzie.

LEO BEAUTY CLUB Dubai znajduje się pod adresem: Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Salon jest otwarty codziennie od 09:00 do 21:00. Rezerwacji zabiegów można dokonać pod numerem telefonu +971 52 843 8463, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej lub profilu na Instagramie.

Jak ukraińska marka LEO BEAUTY CLUB wkroczyła na rynek w Dubaju

Historia LEO BEAUTY CLUB rozpoczęła się w 2017 roku. W tym czasie marka rozszerzyła swoją obecność poza granice Ukrainy i stworzyła międzynarodową sieć salonów, obecnych w Kijowie, Warszawie i Dubaju.

Podstawą koncepcji stała się kompleksowa pielęgnacja wyglądu. Zamiast specjalizować się w jednej dziedzinie, firma połączyła usługi fryzjerskie, pielęgnację paznokci, makijaż, kosmetologię oraz zabiegi na ciało.

Wejście na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich stanowiło odrębny etap rozwoju marki. Do działalności w Dubaju firma wybrała segment premium, skierowany do międzynarodowej klienteli przyzwyczajonej do wysokich standardów obsługi.

Jedną z lokalizacji stał się salon w Kempinski Hotel & Residences na Palm Jumeirah — jednej z najbardziej znanych sztucznych wysp Dubaju.

W wywiadzie dla UA.News dyrektorka LEO BEAUTY CLUB, Ksenia Mirgorodska, wyjaśniła, że lokalizacja w kompleksie hotelowym jest zgodna ze strategią marki. Firma dążyła do tego, by działać tam, gdzie goście oczekują nie tylko wysokiej jakości zabiegów, ale także indywidualnego podejścia i wysokiego poziomu komfortu.

Jak powiedziała, ważnym elementem międzynarodowego rozwoju pozostaje utrzymanie jednakowych standardów obsługi w różnych krajach. Niezależnie od tego, czy klient odwiedza salon w Kijowie, Warszawie czy Dubaju, powinien otrzymać ten sam poziom obsługi, do którego jest przyzwyczajony.

Wszystkie zabiegi podczas jednej wizyty: jak działa LEO BEAUTY CLUB w Dubaju

Jedną z głównych cech charakterystycznych dubajskiego LEO BEAUTY CLUB jest koncepcja kompleksowej obsługi. Salon oferuje kilka kierunków zabiegów, które można łączyć zgodnie z życzeniem klienta i czasem przeznaczonym na wizytę.

Na przykład przed ważnym wydarzeniem można umówić się na stylizację włosów, profesjonalny makijaż i manicure. Inną opcją jest połączenie zabiegów kosmetycznych na twarz z masażem lub zabiegami na ciało.

W salonie stosuje się również formułę jednoczesnego wykonywania kilku zabiegów. W szczególności klientom oferowano obsługę z udziałem trzech specjalistów, podczas której manicure, pedicure i przedłużanie rzęs wykonywane są w ramach jednej sesji.

Sama przestrzeń LEO BEAUTY CLUB podzielona jest na wyspecjalizowane strefy. Znajduje się tu salon fryzjerski, stanowiska do manicure i pedicure, gabinety kosmetyczne oraz oddzielne pomieszczenia do obsługi prywatnej.

Dużą wagę przywiązuje się również do organizacji rezerwacji, doboru specjalistów oraz indywidualnych konsultacji. Zabiegi można wybierać osobno lub łączyć w spersonalizowany program pielęgnacyjny.

Jak wyjaśniła Ksenia Mirgorodska, format premium w LEO BEAUTY CLUB wiąże się przede wszystkim z komfortem, nowoczesnymi technologiami i jakością pracy zespołu, a nie tylko z drogim wystrojem wnętrz.

Strzyżenie, koloryzacja i profesjonalna pielęgnacja włosów w LEO BEAUTY CLUB

Usługi fryzjerskie zajmują ważne miejsce wśród usług LEO BEAUTY CLUB w Dubaju. W salonie wykonuje się strzyżenia damskie i męskie, stylizacje, koloryzację, przedłużanie włosów oraz profesjonalne zabiegi na włosy.

Klienci mają do wyboru: pełne farbowanie, odświeżanie koloru u nasady, pasemka, balayage, ombre oraz rozjaśnianie. Styliści pracują zarówno z naturalnymi odcieniami, jak i bardziej zaawansowanymi technikami zmiany koloru.

Osobną specjalizacją jest tworzenie fryzur na co dzień, na uroczystości, sesje zdjęciowe i wesela. Salon oferuje suszenie suszarką, profesjonalną stylizację, loki, fale oraz różne rodzaje plecionek.

Oprócz zmiany wyglądu włosów zwraca się uwagę na ich kondycję. W wykazie usług znajdują się zabiegi keratynowe, botoks na włosy oraz specjalistyczne programy pielęgnacyjne.

W szczególności stosowane są profesjonalne produkty marek Balmain Hair Couture i La Biosthétique. Programy mogą obejmować pielęgnację długości włosów, wygładzanie, odżywianie oraz dobór kosmetyków do stosowania w domu.

W Dubaju takie usługi są szczególnie istotne ze względu na lokalny klimat. Wysokie temperatury, intensywne promieniowanie słoneczne, woda morska oraz ciągłe przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach mogą wpływać na kondycję włosów. Dlatego podczas konsultacji specjaliści biorą pod uwagę ich strukturę, wcześniejsze koloryzacje oraz oczekiwany efekt.

Manicure, pedicure, makijaż oraz stylizacja brwi i rzęs w LEO BEAUTY CLUB

Oprócz usług fryzjerskich w LEO BEAUTY CLUB oferowane są również usługi związane z paznokciami. Klienci mogą umówić się na manicure, pedicure, lakierowanie żelowe, przedłużanie oraz stylizację paznokci.

Styliści oferują różne opcje stylizacji — od klasycznego jednolitego lakieru po bardziej skomplikowany nail art. Zabiegi obejmują pielęgnację paznokci, korektę kształtu oraz dobór lakieru zgodnie z życzeniem klienta.

Osobnym kierunkiem działalności jest profesjonalny makijaż. W salonie tworzy się makijaże dzienne, wieczorowe, świąteczne i ślubne. Dostępne są również indywidualne lekcje makijażu, podczas których można nauczyć się podstawowych technik nakładania kosmetyków.

Ofertę uzupełniają regulacja brwi, korekcja nitką oraz przedłużanie rzęs.

Usługi te można łączyć ze sobą lub z zabiegami fryzjerskimi. Na przykład w ramach przygotowań do ślubu lub innej uroczystości klientka może zamówić fryzurę, makijaż i stylizację paznokci podczas jednej wizyty.

Kosmetologia zabiegowa LEO BEAUTY CLUB: HydraFacial, Dermadrop i inne technologie

Jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie obszarów działalności LEO BEAUTY CLUB jest kosmetologia. W salonie w Dubaju oferowane są zabiegi przy użyciu urządzeń oraz zabiegi manualne, mające na celu pielęgnację skóry twarzy, poprawę jej wyglądu oraz przeciwdziałanie zmianom związanym z wiekiem.

Przed doborem zabiegów specjaliści mogą skorzystać z systemu Janus Pro. Pozwala on na analizę parametrów skóry, w szczególności jej tekstury, pigmentacji, stanu porów oraz nawilżenia.

Wśród wyposażenia salonu znajduje się system HydraFacial Syndeo, który łączy oczyszczanie skóry, złuszczanie oraz nakładanie specjalnych serum. Zabieg ten należy do nieinwazyjnych metod pielęgnacji kosmetycznej.

Kolejny obszar to beziniekcyjne wprowadzanie składników aktywnych. W tym celu stosuje się urządzenie Dermadrop TDA, działające na zasadzie strumienia tlenu, oraz CoolLift, wykorzystujące zimny dwutlenek węgla.

W wykazie sprzętu znajduje się również Dermapen 4 do mikroigłowania, system BDR oraz Heleo Pro LED do zabiegów światłowych.

Do pracy nad teksturą i jędrnością skóry przeznaczone są urządzenia Virtue RF, Indiba Elite oraz Liftera A. Systemy te wykorzystują różne technologie, w szczególności działanie fal radiowych, metody mikroigłowe oraz skupione ultradźwięki.

Niektóre zabiegi skupiają się na pielęgnacji powierzchniowej i nawilżaniu, inne stosuje się w celu wyrównania nierówności skóry lub estetycznej korekcji konturów twarzy. Dobór metody zależy od stanu skóry, oczekiwań klienta oraz ewentualnych przeciwwskazań.

Firma traktuje kierunek kosmetyczny jako jeden z kluczowych dla dalszego rozwoju. W wywiadzie Ksenia Mirgorodska opowiadała o planach rozszerzenia oferty usług estetycznych oraz wdrażania nowych technologii w zakresie spersonalizowanej pielęgnacji.

Masaż, wellness i zabiegi na ciało w LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB w Dubaju nie ogranicza się wyłącznie do pielęgnacji włosów i twarzy. Salon oferuje również zabiegi masażu i wellness, które można łączyć z innymi usługami.

Wśród dostępnych zabiegów znajdują się: masaże, refleksoterapia, peelingi, okłady, presoterapia oraz łaźnia marokańska. Dla klientów jest to okazja, by poświęcić osobną wizytę na relaks lub uzupełnić zwykłą pielęgnację kosmetyczną zabiegami na ciało.

W salonie dostępne są również technologie aparaturowne, w szczególności Endospheres Therapy, Icoone Laser oraz RoboLex Plus.

Endospheres Therapy wykorzystuje kompresyjne mikrowibracje, a Icoone — mechaniczną stymulację tkanek. Podobne metody stosuje się w programach estetycznej pielęgnacji ciała.

RoboLex Plus łączy kilka rodzajów oddziaływania przy użyciu urządzeń. W wykazie sprzętu znajdują się również systemy do miejscowej korekcji konturów ciała, w szczególności kriolipoliza.

Połączenie kosmetologii z usługami masażu i wellness stanowi część ogólnej koncepcji LEO BEAUTY CLUB. Goście mogą wybierać zarówno krótkie zabiegi, jak i dłuższe programy pielęgnacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Międzynarodowe marki kosmetyczne i profesjonalny zespół LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB przykłada szczególną wagę do szkolenia specjalistów oraz współpracy z międzynarodowymi firmami kosmetycznymi.

W październiku 2025 roku fryzjerka i stylistka z salonu w Dubaju, Jana Semisheva, zwyciężyła w profesjonalnym konkursie zorganizowanym przez włoską markę Philip Martin's.

Konkurs trwał we wrześniu i październiku i zgromadził stylistów z różnych krajów. Uczestnicy prezentowali techniki pracy z włosami oraz tworzyli stylizacje przy użyciu profesjonalnych kosmetyków tej marki.

Prace oceniał założyciel marki Philip Martin's, Mauro Trimillozzi. Po zakończeniu konkursu osobiście przybył do dubajskiego LEO BEAUTY CLUB, aby wręczyć zwyciężczyni nagrodę.

Firma organizuje również szkolenia dla klientów i przedstawicieli branży kosmetycznej. W szczególności w sierpniu 2025 roku w Dubaju odbyła się prezentacja kosmetyków Philip Martin's. Gościom zaprezentowano zabieg salonowy Fill, opowiedziano o produktach do pielęgnacji włosów oraz zademonstrowano specyfikę ich stosowania.

W sierpniu 2026 roku LEO BEAUTY CLUB przeprowadził warsztaty we współpracy z La Biosthétique.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli społeczności branży kosmetycznej, modowej i lifestyle’owej w Dubaju. Uczestnicy zapoznali się z profesjonalną kosmetyką, testowali jej konsystencje i otrzymali porady dotyczące pielęgnacji różnych rodzajów włosów.

Jak LEO BEAUTY CLUB rozwija partnerstwa i kierunek wellness w Dubaju

Oprócz profesjonalnych zabiegów kosmetycznych LEO BEAUTY CLUB rozwija partnerstwa w dziedzinie urody, zdrowego stylu życia i usług premium. W styczniu 2026 roku firma ogłosiła współpracę z programem Fazaa, działającym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Fazaa zapewnia swoim uczestnikom dostęp do korzyści partnerskich i ofert specjalnych. W ramach ogłoszonej współpracy LEO BEAUTY CLUB przewidział 15-procentową zniżkę na usługi kosmetyczne dla uczestników programu.

Kolejnym kierunkiem stała się współpraca z amerykańską marką wellness Cymbiotika. W styczniu 2026 roku LEO BEAUTY CLUB poinformował o wprowadzeniu produktów Cymbiotika do swoich salonów w Kijowie, Warszawie i Dubaju.

Asortyment obejmował suplementy diety, kompleksy witaminowe oraz inne produkty tej marki. W ten sposób firma rozszerzyła zakres sprzedaży produktów związanych z pielęgnacją i wellness.

Ponadto LEO BEAUTY CLUB angażuje się w projekty lifestyle’owe. Pod koniec 2025 roku firma wraz z Wind Rises Dubai oraz marką kosmetyczną Euphoria ogłosiła wspólne wydarzenie Beauty Breakfast, łączące zapoznanie się z kosmetykami z rejsem po morzu.

Gdzie znajduje się LEO BEAUTY CLUB Dubai i jak umówić się na zabiegi

Salon LEO BEAUTY CLUB znajduje się w prestiżowym kompleksie hotelowym Kempinski Hotel & Residences na wyspie Palm Jumeirah w Dubaju. Z usług salonu mogą korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści oraz goście hotelu.

Salon jest otwarty codziennie od 09:00 do 21:00. Zapoznać się z listą usług, wybrać zabiegi i zarezerwować dogodny termin można za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej LEO BEAUTY CLUB lub platformy Fresha.

W celu rezerwacji i uzyskania dodatkowych informacji można również zadzwonić pod numer +971 52 843 8463 lub skontaktować się za pośrednictwem oficjalnego profilu salonu na Instagramie.

Adres LEO BEAUTY CLUB Dubai: Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

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