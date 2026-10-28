LEO BEAUTY CLUB — salon kosmetyczny w Warszawie, który oferuje usługi fryzjerskie, manicure i pedicure, profesjonalny makijaż, stylizację brwi i rzęs, makijaż permanentny, kosmetologię oraz zabiegi aparatuowe na twarz i ciało. Salon znajduje się pod adresem Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Polska. Rezerwacji zabiegów można dokonać telefonicznie pod numerem +48 575 010 155 lub przez Instagram @leobeautyclub.warsaw.

W salonie łączy się codzienne usługi kosmetyczne z profesjonalnymi zabiegami pielęgnacyjnymi skóry, włosów i paznokci. Wykonuje się tu strzyżenie, skomplikowane koloryzacje, stylizację włosów, różne rodzaje manicure i pedicure, makijaż na specjalne okazje oraz zabiegi kosmetyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Niektóre pakiety usług obejmują kompleksowe przygotowanie do ślubu i innych ważnych wydarzeń.

UA.News opowiada o głównych kierunkach działalności LEO BEAUTY CLUB w Warszawie, profesjonalnych produktach i technologiach stosowanych w salonie oraz możliwościach kompleksowej pielęgnacji.

Usługi fryzjerskie w LEO BEAUTY CLUB: strzyżenie, zaawansowane koloryzacje i profesjonalna pielęgnacja

Oferta fryzjerska LEO BEAUTY CLUB obejmuje strzyżenie, koloryzację, rozjaśnianie, stylizację oraz pielęgnację włosów. Styliści pracują z włosami o różnej długości i strukturze, tworząc zarówno stonowane stylizacje na co dzień, jak i skomplikowane fryzury na uroczyste okazje.

Wśród usług znajdują się strzyżenie z układaniem, farbowanie odrostów, farbowanie całych włosów oraz rozjaśnianie do blondu. Aby uzyskać wielowymiarowy kolor, stosowane są nowoczesne techniki: balayage, ombre, pasemka, Airtouch i Hand Touch. Pozwalają one na płynne przejścia między odcieniami, tworzenie jasnych akcentów oraz podkreślanie kształtu fryzury.

Dopełnieniem stylizacji są stylizacje suszarką, fale w stylu plażowym, hollywoodzkie loki, warkocze oraz fryzury wieczorowe. Usługi te nadają się na codzienne wyjścia, sesje zdjęciowe, spotkania biznesowe, uroczystości lub wesela.

Osobnym kierunkiem jest profesjonalna pielęgnacja włosów. W pracy wykorzystujemy produkty marek Olaplex, K18, Tokio Inkarami, Milbon, Philip Martins, Napla oraz Lebel. Marki te są obecne w różnych protokołach pielęgnacyjnych, mających na celu utrzymanie jakości włosów, ich gładkości i zadbanego wyglądu. Stylista dobiera odpowiedni zabieg, biorąc pod uwagę stan włosów, wcześniejsze farbowanie oraz oczekiwany efekt.

Manicure i pedicure w LEO BEAUTY CLUB: klasyczna pielęgnacja, lakierowanie i stylizacja

Usługi paznokciowe w LEO BEAUTY CLUB obejmują manicure i pedicure, lakier hybrydowy, przedłużanie i korektę paznokci, a także zdobienie. Klienci otrzymują zarówno podstawową pielęgnację, jak i kompleksowe zabiegi z dodatkową dbałością o skórę dłoni i paznokci.

Do codziennego wyglądu pasują naturalne odcienie i minimalistyczny design. Manicure na specjalne okazje uzupełniają bardziej wyraziste kolory i elementy dekoracyjne. Kształt, długość i stylizacja paznokci zależą od życzeń klienta oraz wybranej techniki.

Do pielęgnacji płytki paznokciowej stosuje się system IBX. Stanowi on część profesjonalnych zabiegów mających na celu utrzymanie dobrego stanu paznokci. Dodatkową pielęgnację zapewnia manicure SPA z wykorzystaniem produktów marek Philip Martins i Bruno Vassari.

Szczególną zaletą usługi jest możliwość jednoczesnego wykonania manicure i pedicure przez cztery osoby. Taki format pozwala na wykonanie dwóch zabiegów podczas jednej wizyty i skrócenie całkowitego czasu pobytu w salonie.

Profesjonalny makijaż na różne okazje w LEO BEAUTY CLUB

W LEO BEAUTY CLUB tworzymy makijaż na codzienne wyjścia, wieczorne imprezy, uroczystości i wesela. Usługi obejmują makijaż dzienny, wieczorowy, koktajlowy i świąteczny, a także przygotowanie wizerunku panny młodej.

Makijaż dzienny podkreśla naturalne rysy twarzy i nadaje się na spotkania służbowe, spacery oraz sesje zdjęciowe. Wersja wieczorowa zakłada bardziej wyraziste akcenty, które są dopasowane do fryzury, ubioru i stylu wydarzenia.

W ramach kompleksowego przygotowania dostępne są pakiety NIGHT QUEEN, I AM KRASA oraz DAILY FASHION. Łączą one makijaż i stylizację włosów, pomagając stworzyć spójny wizerunek podczas jednej wizyty.

Kierunek ślubny obejmuje przygotowanie panny młodej z uwzględnieniem stylu ceremonii, sukni, fryzury oraz życzeń dotyczących makijażu. Wstępne planowanie pomaga skoordynować kolejność zabiegów i czas pracy stylistów, tak aby wszystkie elementy wizerunku harmonijnie się ze sobą łączyły.

Stylizacja brwi i rzęs w LEO BEAUTY CLUB

Pielęgnacja brwi i rzęs to kolejny obszar działalności LEO BEAUTY CLUB. Specjaliści wykonują korektę kształtu brwi, laminowanie i farbowanie brwi, laminowanie i farbowanie rzęs, a także zabieg Lash Botox.

Korekcja pomaga nadać brwiom pożądany kształt, a farbowanie sprawia, że stają się one bardziej wyraziste. Laminowanie porządkuje kierunek włosków i pomaga uzyskać schludny efekt. Zabiegi dobierane są z uwzględnieniem naturalnej gęstości, struktury włosków oraz pożądanego efektu.

Laminowanie rzęs ma na celu nadanie im podkręcenia, a farbowanie podkreśla ich kolor. Lash Botox uzupełnia pielęgnację rzęs. Do korekcji brwi stosuje się również nitkowanie — metodę usuwania niechcianych włosków za pomocą nici.

Stylizacja brwi i rzęs stanowi uzupełnienie codziennej pielęgnacji oraz przygotowania do wyjątkowych wydarzeń. Zabiegi te łączy się również z makijażem i fryzurą, aby stworzyć spójny wizerunek.

Makijaż permanentny brwi i ust w LEO BEAUTY CLUB

W salonie wykonujemy makijaż permanentny brwi i ust. Oferta obejmuje brwi pudrowe, akwarelowy makijaż permanentny ust oraz zabiegi korekcyjne.

Technika pudrowa zapewnia delikatny efekt wypełnienia kolorem, podobny do makijażu brwi kosmetykami dekoracyjnymi. Kształt i intensywność pigmentu dobierane są indywidualnie, aby zachować harmonię z rysami twarzy.

Makijaż akwarelowy ust nadaje im delikatny odcień z płynnymi przejściami. Efekt zależy od naturalnego koloru ust, wybranego pigmentu oraz indywidualnych cech skóry.

Sesje korekcyjne pomagają dopracować efekt po zabiegu podstawowym. Makijaż permanentny wymaga przestrzegania zasad higieny, wstępnego omówienia oczekiwań oraz zaleceń dotyczących pielęgnacji w okresie gojenia.

Kosmetologia w LEO BEAUTY CLUB: oczyszczanie, peelingi i profesjonalne protokoły pielęgnacyjne

Oferta kosmetyczna LEO BEAUTY CLUB obejmuje oczyszczanie twarzy, hydropeeling, peelingi chemiczne, zabiegi pielęgnacyjne oraz zabiegi przy użyciu urządzeń. W swojej pracy wykorzystujemy urządzenia AquaPure, Aquasure H2, Geneo, PRX-T33, iS Clinical Fire & Ice, Kemikum, kosmetyki Casmara, Coolifting, terapię mikroprądową oraz krioterapię.

Oczyszczanie twarzy ma na celu usunięcie zanieczyszczeń i nadmiaru sebum. Hydropiling łączy oczyszczanie i złuszczanie przy użyciu specjalistycznych preparatów. Zabiegi te pomagają zachować gładkość skóry i stanowią uzupełnienie regularnej pielęgnacji kosmetycznej.

AquaPure i Aquasure H2 stosuje się do aparaturowego oczyszczania i pielęgnacji skóry. Zabiegi te łączą działanie na powierzchnię skóry z wykorzystaniem składników pielęgnacyjnych. Kosmetyczka dobiera protokół zabiegu zgodnie ze stanem i potrzebami skóry.

Geneo — to technologia kompleksowej pielęgnacji, łącząca kilka metod działania. Stanowi ona część oferty zabiegów aparaturowych salonu, obok zabiegów z wykorzystaniem częstotliwości radiowej i ultradźwięków.

Do profesjonalnego złuszczania stosuje się PRX-T33, Kemikum oraz iS Clinical Fire & Ice. Zabiegi te różnią się składem i zasadą działania. Stosuje się je w zależności od stanu skóry, jej wrażliwości oraz potrzeb kosmetycznych.

Protokoły pielęgnacyjne Casmara obejmują programy Age Defence, Q10 Rescue, Infinity oraz Purifying. Odpowiadają one na różne potrzeby skóry — od utrzymania jej zadbanego wyglądu po specjalistyczne oczyszczanie.

Oferta zabiegów kosmetycznych obejmuje również terapię mikroprądową oraz krioterapię. Podczas doboru zabiegu specjalista bierze pod uwagę indywidualne cechy skóry, pielęgnację domową, wcześniejsze zabiegi kosmetyczne oraz ewentualne przeciwwskazania.

Coolifting, AquaPure, Geneo i Dermadrop: zabiegi na skórę przy użyciu urządzeń w LEO BEAUTY CLUB

Wśród zabiegów na twarz, które LEO BEAUTY CLUB wyróżnia w swojej ofercie kosmetycznej, znajdują się: Coolifting, AquaPure, Geneo i Dermadrop. Technologie te skupiają się na różnych aspektach pielęgnacji: nawilżaniu, oczyszczaniu, utrzymaniu gładkości oraz poprawie wyglądu skóry.

Coolifting łączy intensywny strumień schłodzonego gazu z dostarczaniem składników kosmetycznych. Zabieg ten jest pozycjonowany jako sposób na intensywne nawilżenie i nadanie skórze świeższego wyglądu. Szczególny nacisk kładzie się na stymulację produkcji kolagenu oraz widoczny efekt po zabiegu.

AquaPure — zabieg przy użyciu aparatury służący do głębokiego oczyszczania i nawilżania skóry. Łączy on oczyszczanie z zastosowaniem składników pielęgnacyjnych i ma na celu przywrócenie świeżego, promiennego wyglądu twarzy. Taki zabieg stanowi uzupełnienie regularnej pielęgnacji i pomaga kompleksowo poprawiać kondycję skóry.

Geneo stosuje się w celu dotlenienia i rewitalizacji skóry. Zabieg ma na celu poprawę jej wyglądu, wyrównanie kolorytu oraz utrzymanie gładkości. Kompleksowe podejście łączy kilka technologii, a wynik zależy od wybranego protokołu oraz indywidualnych cech skóry.

Dermadrop — technologia dostarczania aktywnych składników kosmetycznych bez tradycyjnych zastrzyków. Zabieg ten ma na celu intensywne nawilżenie, odświeżenie skóry oraz utrzymanie jej dobrej kondycji. Stanowi on uzupełnienie zabiegów aparaturowych, obok metod oczyszczania i rewitalizacji.

Te cztery zabiegi rozwiązują różne problemy kosmetyczne. Coolifting skupia się na chłodzeniu i nawilżaniu, AquaPure — na oczyszczaniu i pielęgnacji, Geneo — na kompleksowej rewitalizacji, a Dermadrop — na dostarczaniu składników kosmetycznych. Kosmetyczka ustala odpowiedni protokół zabiegowy, biorąc pod uwagę stan skóry, pożądany efekt oraz przeciwwskazania.

Pielęgnacja ciała i depilacja laserowa w LEO BEAUTY CLUB

W LEO BEAUTY CLUB dostępne są zabiegi pielęgnacji ciała, w szczególności okłady AROSHA, depilacja laserowa z wykorzystaniem technologii Mantis oraz PRX-T33 Lady do okolic intymnych.

Okłady AROSHA stanowią część profesjonalnych programów pielęgnacji ciała. Zabieg ten zakłada stosowanie specjalistycznych preparatów i jest dobierany zgodnie z potrzebami klienta oraz wybranym protokołem.

Depilacja laserowa ma na celu długotrwałe zmniejszenie ilości niechcianego owłosienia. Liczba sesji zależy od obszaru zabiegowego, właściwości włosów oraz indywidualnych cech skóry. Przed zabiegiem specjalista wyjaśnia zasady przygotowania oraz pielęgnacji po sesji.

PRX-T33 Lady — osobny zabieg przeznaczony dla okolic intymnych. Wykonuje się go z uwzględnieniem indywidualnych wskazań i zaleceń specjalisty. Wstępna konsultacja pomaga określić zasadność zabiegu oraz uwzględnić ewentualne ograniczenia.

Kompleksowa pielęgnacja i przygotowanie do ślubu w LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB łączy różne dziedziny usług kosmetycznych, dzięki czemu klienci mogą zorganizować kompleksową pielęgnację w ramach jednej wizyty. Farbowanie włosów łączy się z manicure, stylizację fryzury – z makijażem, a zabiegi kosmetyczne – z innymi formami pielęgnacji zgodnie z harmonogramem pracy stylistów.

Osobnym kierunkiem działalności jest przygotowanie narzeczonych. W salonie znajduje się prywatny salon ślubny, w którym organizuje się przygotowania do dnia ślubu. Fryzurę, makijaż i inne zabiegi uzgadnia się z wyprzedzeniem, aby stworzyć spójny wizerunek i zaplanować czas każdego etapu.

Ta prywatna przestrzeń nadaje się również do kompleksowego przygotowania kosmetycznego przed wyjątkowymi wydarzeniami. Wcześniejsza rezerwacja pomaga skoordynować pracę specjalistów i kolejność zabiegów, zwłaszcza gdy wizyta obejmuje kilka usług.

W przypadku skomplikowanego farbowania, makijażu permanentnego, kosmetyki aparaturowej oraz przygotowań ślubnych szczególnie ważne jest wcześniejsze uzgodnienie czasu trwania zabiegów oraz dostępności odpowiednich specjalistów.

Jak umówić się na wizytę w LEO BEAUTY CLUB w Warszawie

LEO BEAUTY CLUB łączy usługi fryzjerskie, manicure i pedicure, makijaż, stylizację brwi i rzęs, makijaż permanentny, kosmetologię oraz zabiegi na ciało. Wśród kluczowych usług znajdują się: skomplikowane koloryzacje włosów, profesjonalna pielęgnacja z wykorzystaniem produktów marek Olaplex, K18, Tokio Inkarami i innych, zabiegi aparaturową Coolifting, AquaPure, Geneo oraz Dermadrop, a także depilacja laserowa.

Salon nadaje się zarówno do regularnej pielęgnacji, jak i do przygotowań do wyjątkowych wydarzeń. Klienci mogą umówić się na pojedynczy zabieg lub zaplanować kompleksową wizytę łączącą kilka usług.

LEO BEAUTY CLUB znajduje się pod adresem Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Polska.

Godziny otwarcia: poniedziałek–sobota — od 09:00 do 21:00, niedziela — od 10:00 do 20:00.

Numer telefonu do umawiania wizyt: +48 575 010 155.

Instagram: @leobeautyclub.warsaw.

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