Doceniamy doskonałość w dziedzinie urody, innowacji i indywidualnego podejścia — na styku mody i luksusu.

Leo Beauty Club został nominowany do tytułu „Najlepszego salonu kosmetycznego w Dubaju w 2026 roku” i otrzymał tę prestiżową nagrodę podczas ceremonii Emirates Fashion Week Awards.



To wyróżnienie podkreśla zaangażowanie salonu w zapewnianie wyjątkowej obsługi, wysoki poziom profesjonalizmu oraz indywidualne podejście do każdego klienta.



Wydarzenie, które zgromadziło przedstawicieli branży mody, urody i stylu życia, stało się idealną okazją dla Leo Beauty Club do zaprezentowania swojego doświadczenia wykraczającego poza tradycyjne usługi salonowe.



Przez cały czas trwania wydarzenia zespół Leo Beauty Club tworzył eleganckie fryzury, przeprowadzał indywidualną diagnostykę stanu skóry twarzy oraz wykonywał profesjonalny makijaż. Pozwoliło to gościom odświeżyć swój wizerunek i znaleźć rozwiązania w dziedzinie urody, idealnie odpowiadające ich osobistym potrzebom.

Łącząc profesjonalne umiejętności z wyrafinowaną wizją piękna, Leo Beauty Club stworzył interaktywną przestrzeń, w której goście mogli odkrywać związek między estetyką, dbaniem o siebie a pewnością siebie.

Zdobycie nagrody „Najlepszy salon kosmetyczny w Dubaju 2026” stało się znaczącym osiągnięciem dla marki, świadczącym o jej zaangażowaniu w jakość, innowacje i dbałość o szczegóły.



Rozwijając się w dynamicznym środowisku branży kosmetycznej i luksusowego stylu życia w Dubaju, Leo Beauty Club pozostaje wierny swojej misji: tworzenia wyjątkowych doświadczeń kosmetycznych, które pomagają kobietom czuć się pewnie, promiennie i pozostać sobą — w prosty i naturalny sposób.

Leo Beauty Club — miejsce, w którym kobieca energia staje się Twoją największą zaletą.

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