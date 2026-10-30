„Nawet po 40. roku życia można rozpoczynać nowe przygody i osiągać świetne wyniki” — jest przekonana Wiktoria Rudko. Od prawie 20 lat rozwija działalność w branży makijażu permanentnego, kieruje międzynarodowym centrum Rudko ArtLine, szkoli specjalistów i pomaga ludziom odzyskać pewność siebie.

Jednak w pewnym momencie Wiktoria postanowiła spróbować swoich sił w nowej roli – wkroczyła na scenę kulturystyczną i została czterokrotną mistrzynią Ukrainy w kategorii Fitness Bikini. Wśród jej osiągnięć znajduje się również tytuł Ms. Ukraine Transcontinental TCP 2022.

W wywiadzie dla UA.News Wiktoria Rudko opowiedziała o półtora roku przygotowań do zawodów, dyscyplinie, łączeniu biznesu ze sportem, pokonywaniu lęków oraz o tym, dlaczego wiek nie powinien stanowić przeszkody w realizacji marzeń. Poniżej — jej wypowiedź.



Sport i wewnętrzna przemiana



W moim życiu zawsze było dużo pracy, odpowiedzialności i celów. Od prawie 20 lat rozwijam się w dziedzinie makijażu permanentnego, buduję biznes, szkolę specjalistów i tworzę nowe możliwości zawodowe.

Jednak w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że chcę się realizować również w innym kierunku – poprzez własne ciało, sport i wewnętrzną przemianę.

Kulturystyka stała się dla mnie czymś więcej niż tylko kwestią kondycji fizycznej. Chodzi o dyscyplinę, charakter, umiejętność wsłuchiwania się w siebie i wykraczania poza granice tego, co znane. Chciałam sprawdzić własne możliwości, wyznaczyć sobie ambitny cel i udowodnić sobie, że nawet po 40. roku życia można rozpoczynać nowe historie i osiągać w nich wysokie wyniki.



Czterokrotna mistrzyni Ukrainy w kategorii Fitness Bikini



Dla mnie to znacznie więcej niż cztery tytuły. To efekt ogromnej pracy nad sobą, półtora roku przygotowań, dyscypliny, wiary w trenera i gotowości, by przejść tę drogę do końca.

Kiedy po raz pierwszy wyszłam na scenę, były to dla mnie zupełnie nowe emocje: podekscytowanie, adrenalina, odpowiedzialność, a jednocześnie niesamowite poczucie, że spełniam swoje marzenie.

Przyzwyczaiłam się do osiągania wyników w pracy, ale sport odkrył przede mną zupełnie inną stronę mojej osobowości. Tutaj nie można schować się za doświadczeniem, statusem czy osiągnięciami. Na scenie pokazujesz efekt własnej pracy.

Te zwycięstwa stały się dla mnie potwierdzeniem, że jestem w stanie osiągnąć więcej, niż czasami sama od siebie oczekuję. A chyba najcenniejsze jest to, że nie tylko zdobyłam nagrody, ale otworzyłam nowy rozdział w swoim życiu.



Przygotowania do mistrzostw: najważniejsze — nauczyć się nie szukać wymówek



Moje przygotowania trwały około półtora roku. Nie był to spontaniczny eksperyment, ale poważna droga z jasno określonym celem, planem i codzienną pracą.

Przygotowanie do zawodów to nie tylko treningi na siłowni. To odżywianie, reżim, regeneracja, sen i ciągła dbałość o szczegóły. Szczególnie w ostatnich dniach przed wyjściem na scenę, kiedy ważne jest przestrzeganie ustalonego reżimu i niepozwalanie sobie na nic zbędnego.

W tym okresie trzeba zrezygnować ze spontaniczności. Na przykład przed zawodami nie chodzę do restauracji: moje odżywianie składa się z określonych produktów, a posiłki spożywam o tych samych porach.

Najważniejsze jest jednak to, by nauczyć się nie szukać wymówek. Albo akceptujesz zasady niezbędne do osiągnięcia celu, albo szczerze przyznajesz, że na razie nie jesteś gotowy na taki wynik.



Jak pogodzić biznes, rozwój zawodowy i przygotowania do zawodów



Prawdopodobnie bardzo pomogły mi umiejętności, które wypracowałam przez lata pracy w biznesie: planowanie, zorganizowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy z myślą o przyszłości.

Kieruję międzynarodowym centrum makijażu permanentnego Rudko ArtLine, pracuję z klientami, szkolę specjalistów i rozwijam zespół. To ogromna część mojego życia i nigdy nie stawiałam sobie za cel osiągnięcia czegoś w jednej dziedzinie kosztem rezygnacji z innej.

Oczywiście musiałam odpowiednio rozdzielać czas, planować dzień i zwracać szczególną uwagę na swój tryb życia. Sport nauczył mnie jeszcze większej systematyczności.

Jestem przekonana, że nie zawsze trzeba czekać, aż znajdzie się czas na marzenia. Czasami wystarczy po prostu znaleźć dla nich miejsce w swoim życiu i uczynić je priorytetem.

Motywacja nie może być stała



Zawsze motywuje mnie świadomość tego, po co wkroczyłam na tę ścieżkę.

Oczywiście zdarzały się chwile zmęczenia, wątpliwości i niepokoju. Zwłaszcza przed pierwszymi zawodami, bo to zupełnie nowe doświadczenie. Ale rozumiałam: skoro już podjęłam decyzję, to chcę przejść tę drogę jak najbardziej uczciwie wobec siebie.

Dużą rolę odegrał mój trener, jego doświadczenie i wiara we mnie. Jestem wdzięczna, że obok mnie była osoba, która pomagała mi dostrzegać cel nawet wtedy, gdy droga wydawała się trudna.

Zrozumiałam też jedną ważną rzecz: motywacja nie może być stała. Zmienia się, a dyscyplina pozostaje.

Nie każdego dnia masz natchnienie, ale właśnie w takie dni kształtuje się charakter i osiąga się prawdziwy wynik.





Poczucie wewnętrznej królowej, gdy duch, dusza i ciało

są w równowadze

Od wielu lat mój zawód wiąże się z pięknem, estetyką i harmonią. W makijażu permanentnym zawsze starałam się nie tylko tworzyć efektowny rezultat, ale także podkreślać indywidualność człowieka, jego naturalne cechy.

Sport jeszcze bardziej pogłębił to zrozumienie. Zobaczyłam, ile pracy, cierpliwości i samodyscypliny kryje się za formą, którą widz ogląda na scenie zaledwie przez kilka minut.

Dla mnie piękno to dziś nie tylko wygląd zewnętrzny. To stan, w którym harmonijnie łączą się ciało, świat wewnętrzny, pewność siebie i stosunek do siebie.

Uwielbiam to uczucie bycia wewnętrzną królową, kiedy duch, dusza i ciało są w równowadze. I właśnie do takiego stanu dążę – nie tylko na scenie, ale także w codziennym życiu.



O pomaganiu ludziom w odzyskaniu wyglądu po trudnych życiowych doświadczeniach



To jedna z najważniejszych części mojej działalności zawodowej. Przez lata pracy spotykałam ludzi, dla których odbudowa wyglądu była czymś znacznie większym niż zabieg estetyczny. Są to osoby po trudnych operacjach, urazach, oparzeniach i innych trudnych doświadczeniach, które pragną znów poczuć się pewnie.

W takich przypadkach szczególnie wyraźnie uświadamiasz sobie, jak bardzo ciało to coś więcej niż tylko wygląd zewnętrzny. Za nim kryje się nasza historia, przeżycia, siła i zdolność do regeneracji.

To doświadczenie nauczyło mnie jeszcze bardziej doceniać możliwości człowieka. I zapewne właśnie dlatego sport stał się dla mnie tak wyjątkowy: on również dotyczy odbudowy, przemiany i wiary w siebie.

Kiedy widzisz, jak człowiek stopniowo odzyskuje pewność siebie, rozumiesz, że prawdziwe piękno zaczyna się od wewnątrz. A zmiany zewnętrzne mogą pomóc tej wewnętrznej sile się ujawnić.



Jak znaleźć siłę dla siebie, bliskich i pracy w czasie wojny i ciągłego stresu



Wszyscy żyjemy w niezwykle trudnych czasach i nie sądzę, by istniał uniwersalny przepis, który pozwala zawsze pozostać silnym.

Dla mnie ważne jest, by kontynuować pracę, rozwijać swoją działalność, wspierać zespół i być przydatną dla ludzi. To moja odpowiedzialność, ale jednocześnie źródło wewnętrznego wsparcia.

Sport stał się kolejnym sposobem na zachowanie równowagi. Pomaga mi się wyłączyć, skupić na tym, co mogę kontrolować, i poczuć własną siłę.

Nauczyłam się też bardziej doceniać proste rzeczy: czas spędzany z bliskimi, możliwość pracy, snucia planów i obserwowania efektów własnej pracy.

Nie zawsze trzeba być silną w stu procentach. Czasami wystarczy zrobić kolejny krok, nie zatrzymywać się i pamiętać, po co idziesz do przodu.

Pozwolić sobie na bycie nowicjuszem w czymś



Chyba najważniejszym odkryciem jest to, że nasze ograniczenia często istnieją tylko w naszej głowie.

Półtora roku przygotowań, pierwszy występ na scenie, zdenerwowanie przed sędziami, konieczność pokazania wyniku — wszystko to stało się dla mnie wyjściem ze strefy komfortu.

Przyzwyczaiłam się do bycia ekspertką w swojej dziedzinie, gdzie mam duże doświadczenie i dokładnie rozumiem, co robię. A w sporcie znów stałam się osobą, która się uczy, zadaje pytania, ufa trenerowi i przechodzi drogę od początku do wyniku.

To bardzo cenne uczucie – pozwolić sobie na bycie nowicjuszką w czymś, nawet jeśli w innych dziedzinach osiągnęłaś już znaczny poziom.

Sport pomógł mi zamknąć dawne rozdziały, sprawdzić własne granice i dostrzec, że za zwykłym wizerunkiem kobiety sukcesu kryje się jeszcze wiele nieodkrytych możliwości.

I teraz wiem na pewno: czasami najważniejszym zwycięstwem nie jest medal, ale osoba, którą stajesz się na drodze do niego.



Nie trzeba czekać na idealny moment



Chciałabym, aby kobiety przestały postrzegać wiek jako ograniczenie.

Po 40. roku życia mamy już doświadczenie, wiedzę, zrozumienie siebie i tego, czego naprawdę pragniemy. Tak, mamy wiele obowiązków, pracy i zobowiązań rodzinnych. Nie oznacza to jednak, że nasze marzenia muszą schodzić na dalszy plan.

Moja historia pokazuje, że można przez wiele lat budować karierę, rozwijać biznes, być oparciem dla innych, a jednocześnie pozwolić sobie na nowy cel. Nie trzeba czekać na idealny moment, idealne okoliczności ani czyjejś zgody.

Trzeba po prostu zacząć. Czasami jest to przerażające, czasami trudne, a czasami nie wiadomo, jaki będzie wynik. Ale właśnie w ten sposób otwierają się nowe możliwości.

Jeśli chodzi o mój kolejny szczyt – nie chcę poprzestać na tym, co już osiągnęłam. Interesuje mnie rozwój zarówno w sporcie, jak i w biznesie, a także jako osoba. Chcę nadal sprawdzać własne możliwości, wyznaczać sobie nowe, ambitne cele i własnym przykładem pokazywać kobietom, że rozwój nie ma granic wiekowych.

W końcu dla mnie sukces to nie tylko tytuły, nagrody czy status. To możliwość stania się każdego dnia lepszą wersją siebie i poczucie, że najciekawsze dopiero przed nami.

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