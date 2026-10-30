W centrum Warszawy, przy ulicy Mokotowskiej 8, 00-641 Warszawa, znajduje się butik Leo Kids, specjalizujący się w markowej odzieży, obuwiu i akcesoriach dla dzieci. W sklepie dostępne są kolekcje znanych międzynarodowych marek, w tym Dolce & Gabbana, Balmain, Emporio Armani, Stella McCartney, Dsquared2 oraz innych domów mody. Z asortymentem można zapoznać się na oficjalnej stronie internetowej Leo Kids, a szczegółowe informacje na temat produktów i ich dostępności można uzyskać pod numerem telefonu +48 786 346 559.

Asortyment sklepu obejmuje różne kategorie mody dziecięcej: od codziennych T-shirtów, dżinsów i strojów sportowych po odzież wierzchnią, sukienki na specjalne okazje, markowe obuwie oraz prezenty dla noworodków. Szczególną uwagę poświęcono akcesoriom, które pomagają uzupełnić dzieciową garderobę, a także gotowym zestawom ubrań.

Katalog Leo Kids podzielony jest na trzy główne sekcje — dla dziewczynek, chłopców i niemowląt. W każdej z nich produkty pogrupowano według rodzaju odzieży, obuwia, akcesoriów oraz przeznaczenia. Taka struktura pozwala dobierać zarówno pojedyncze elementy garderoby, jak i kompletne stylizacje na różne pory roku i okazje.

Jakie ubrania dla dziewczynek są dostępne w Leo Kids

Jednym z największych segmentów asortymentu Leo Kids jest markowa odzież dla dziewczynek. W tej sekcji znajdziesz ubrania do noszenia na co dzień, na aktywny wypoczynek, na chłodniejsze dni oraz na uroczyste okazje.

Podstawę tej kategorii stanowią koszulki, bluzki i topy, dżinsy, spodnie, szorty, spódnice, swetry, bluzy oraz odzież sportowa. Osobne miejsce zajmują sukienki, które są dostępne w różnych stylach — od dzianinowych modeli do codziennej garderoby po bardziej wyraziste kreacje projektantów.

Na przykład wśród produktów Stella McCartney Kids można znaleźć bordową sukienkę z bawełny organicznej z nadrukiem koni, a także sportowy zestaw z polaru z aplikacjami przedstawiającymi ptaka, księżyc i gwiazdy. Modele te uzupełniają asortyment odzieży codziennej o żywe nadruki i elementy dekoracyjne.

W kolekcjach Philosophy di Lorenzo Serafini znajdują się dzianiny i bluzy, w tym kremowa bluza z zamkiem błyskawicznym i haftowanym logo. Ermanno Scervino oferuje ubrania z ozdobnymi detalami, wśród których znajduje się szary sweter z koronkowymi wykończeniami.

W asortymencie znajdują się również ubrania z kolekcji Balmain, N°21, Dolce & Gabbana oraz innych projektantów. Klienci mogą wybierać spośród minimalistycznych modeli na co dzień oraz ubrań z wyrazistymi logo, haftami, ozdobnymi guzikami i nadrukami.

Znaczną część katalogu stanowi odzież wierzchnia. W Leo Kids dostępne są płaszcze, kurtki, modele pikowane, kurtki puchowe i bomberki. W szczególności można tu znaleźć ciemnoniebieską pikowaną kurtkę Stella McCartney Kids z kapturem i metaliczną powłoką, a także białą kurtkę bomberkę Ermanno Scervino z wykończeniem Teddy i logo z kryształków.

Oferta nie ogranicza się jednak wyłącznie do odzieży. Dla dziewczynek sklep oferuje baleriny, botki, sandały, klapki i trampki. Wśród prezentowanych modeli znajdują się czarne, wysokie skórzane trampki MM6 Maison Margiela oraz obuwie innych marek projektantów.

Stylizację można uzupełnić akcesoriami. W odpowiedniej sekcji znajdują się paski, nakrycia głowy, skarpetki, ozdoby do włosów, plecaki i torby. Na przykład w katalogu znajduje się bordowy plecak Stella McCartney Kids z naszywką z logo oraz plecak Emporio Armani w kratkę.

Co można znaleźć w Leo Kids dla chłopców

Asortyment dla chłopców obejmuje również praktycznie wszystkie główne kategorie dzieciowej garderoby. W sklepie dostępne są koszulki, koszule, bluzy, spodnie, dżinsy, szorty, zestawy sportowe, bielizna oraz odzież wierzchnia.

Znaczną część kolekcji stanowią ubrania w stylu sportowym i codziennym. Są to bluzy, bluzy z kapturem, spodnie jogger, koszulki z nadrukami oraz zestawy odzieżowe. Takie modele można znaleźć wśród produktów marek Stella McCartney Kids, Balmain, Emporio Armani oraz John Richmond Junior.

W katalogu znajduje się na przykład bawełniana bluza marki Stella McCartney Kids z graficznym wizerunkiem Ziemi, dżinsowe spodnie Dolce & Gabbana Kids oraz bluza Emporio Armani Varsity z kontrastowymi rękawami.

Osobno zaprezentowano gotowe zestawy sportowe. Wśród nich znajduje się ciemnoniebieski zestaw polarowy marki Stella McCartney Kids, składający się z bluzy z kapturem i spodni. Takie zestawy pozwalają na zakup od razu kilku dopasowanych do siebie elementów garderoby.

Na chłodną porę roku przewidziano osobny wybór odzieży wierzchniej. Wśród prezentowanych produktów znajdują się kurtki pikowane, modele z kapturami, ocieplane kurtki oraz płaszcze. W szczególności Leo Kids oferuje czarną pikowaną kurtkę Balmain Kids z kapturem i metalowymi guzikami.

W dziale koszul można znaleźć ubrania do bardziej stonowanych stylizacji, a kategorie dżinsów i odzieży sportowej pozwalają skompletować codzienną garderobę. Wśród T-shirtów znajduje się również czarny bawełniany model marki Balmain Kids z nadrukiem logo i złotymi guzikami na ramieniu.

Osobną kategorią jest obuwie dla chłopców. Katalog obejmuje sandały, klapki i trampki. Wśród konkretnych modeli znajdują się trampki Dolce & Gabbana Kids z serii Daymaster, wykonane z zamszu i skóry nappa.

Aby dopełnić stylizację, sklep oferuje plecaki, torby, paski, nakrycia głowy, szaliki, skarpety i krawaty. W katalogu znajdują się między innymi plecak N°21 z tkaniny technicznej oraz czarny plecak Balmain Kids z nadrukiem.

Dlatego dział chłopięcy Leo Kids pozwala dobrać ubrania na różne okazje — od zwykłego dnia po szkolną uroczystość czy rodzinne święto.

Jaki asortyment oferuje Leo Kids dla niemowląt

Osobna, obszerna sekcja Leo Kids poświęcona jest niemowlętom. Obejmuje ona nie tylko pierwszą garderobę dziecka, ale także akcesoria dla noworodków, obuwie oraz zestawy upominkowe.

Wśród głównych kategorii odzieży znajdują się body, koszulki i topy, T-shirty, spodnie, szorty, sukienki, spódniczki, komplety ubrań, płaszcze i kurtki.

W kolekcjach John Richmond Junior znajduje się czerwony kardigan z dekoltem w kształcie litery V i monogramem JR, a także dwuczęściowy dres z polaru.

Balmain Kids Baby oferuje bawełnianą koszulkę z nadrukiem w panterkę i logo, kremowe spodnie jogger z czarnymi detalami oraz zestaw składający się z body i czapeczki z nadrukiem tygrysa.

W kolekcjach Stella McCartney Kids znajdują się również sukienki dziecięce, koszulki, spodnie i pikowane kurtki z nadrukami. W szczególności można znaleźć czerwono-kremową sukienkę z bawełnianego dżerseju z napisem „I Love You”, czerwoną pikowaną kurtkę z kapturem oraz beżowy zestaw z polaru z czerwonym sercem.

W ten sposób ubrania dla najmłodszych obejmują różne pory roku i łączą modele codzienne z bardziej wyrazistą odzieżą projektantów.

Dla maluchów, które zaczynają chodzić, sklep stworzył kategorię „Pierwsze kroki”. Znajduje się w niej obuwie dziecięce marek Dolce & Gabbana oraz Dsquared2. Wśród konkretnych produktów znajdują się skórzane trampki Dsquared2 z kolorowymi paskami.

Ważną częścią asortymentu są akcesoria dla noworodków. Leo Kids oferuje kocyki, pledy, nakrycia głowy oraz specjalne artykuły dziecięce. Wśród konkretnych produktów znajduje się bawełniany koc Dolce & Gabbana Kids z nadrukiem DG oraz torba z matą do przewijania.

Osobno sklep oferuje zestawy upominkowe. Na przykład w katalogu Emporio Armani znajduje się zestaw z butelkami, smoczkiem i klipsem, a Dolce & Gabbana oferuje trzyczęściowy zestaw dla noworodka z gładkiej dzianiny dżersejowej.

Dzięki temu asortyment dla niemowląt nie ogranicza się wyłącznie do odzieży. Obejmuje on również artykuły do codziennej pielęgnacji oraz propozycje prezentów z okazji narodzin dziecka.

Jakie prezenty, zabawki i artykuły na specjalne okazje oferuje Leo Kids

Oprócz odzieży i obuwia w Leo Kids przewidziano osobne kategorie prezentów i produktów na specjalne okazje.

W sekcjach dla chłopców, dziewczynek i niemowląt można znaleźć produkty, które sklep proponuje jako pomysły na prezenty. Mogą to być ubrania, obuwie, akcesoria oraz specjalnie skomponowane zestawy.

Na szczególną uwagę zasługują designerskie lalki Dolce & Gabbana Kids. W katalogu znajdują się modele w sukienkach z cekinami, z szyfonu i organzy. Na przykład lalka Dolce & Gabbana w sukience z cekinami posiada ozdobne dodatki, obuwie oraz markowe opakowanie prezentowe.

Dla noworodków sklep oferuje gotowe zestawy upominkowe Dolce & Gabbana, wśród których znajduje się zestaw trzech elementów z interloku z nadrukiem i kokardką. Prezentowane są również zestawy Emporio Armani z akcesoriami dla dzieci.

Jest to odrębna część asortymentu, która pozwala wybrać prezent dla malucha bez konieczności samodzielnego komponowania zestawu z różnych produktów. Kolejna część katalogu poświęcona jest specjalnym okazjom. W Leo Kids dostępne są kategorie „Back To School”, odzież plażowa oraz stroje uroczyste.

Sekcja „Back To School” obejmuje produkty, które można wybrać do szkolnej garderoby. W asortymencie sklepu znajdują się koszule, spodnie, spódnice, swetry, obuwie, plecaki i inne rzeczy przydatne w sezonie szkolnym.

Kategoria odzieży plażowej jest przeznaczona na sezonowe zakupy, a sekcja strojów uroczystych pomaga znaleźć ubrania na święta, imprezy rodzinne i inne wyjątkowe okazje. W ten sposób Leo Kids oferuje nie tylko podstawową garderobę, ale także konkretne rozwiązania na wydarzenia, na które rodzice z wyprzedzeniem dobierają strój dla dziecka.

Jakie marki projektantów są reprezentowane w Leo Kids

Jedną z głównych cech Leo Kids jest asortyment międzynarodowych marek projektantów, które wypuszczają kolekcje dziecięce.

W sklepie dostępne są marki: Dolce & Gabbana Kids, Balmain Kids, Emporio Armani, Stella McCartney Kids, Dsquared2 Kids, MM6 Maison Margiela, Marni, N°21, Philosophy di Lorenzo Serafini, Ermanno Scervino, Trussardi oraz John Richmond.

Każda z tych marek ma własne podejście do projektowania odzieży dziecięcej. Widać to wyraźnie już podczas przeglądania katalogu sklepu. Balmain oferuje koszulki, dżinsy, kurtki, plecaki i inne produkty z charakterystycznymi logo oraz ozdobnymi detalami. W kolekcjach Dolce & Gabbana znajdują się ubrania, obuwie, akcesoria, zestawy upominkowe oraz designerskie lalki.

Stella McCartney Kids oferuje sukienki, koszulki, swetry, zestawy sportowe, odzież wierzchnią i plecaki z nadrukami graficznymi oraz aplikacjami. Emporio Armani oferuje odzież, akcesoria, obuwie oraz dziecięce zestawy upominkowe. Wśród produktów Dsquared2 znajdują się dziecięce trampki i odzież, a MM6 Maison Margiela reprezentuje między innymi designerskie obuwie.

W kolekcjach Ermanno Scervino i Philosophy di Lorenzo Serafini można znaleźć ubrania z dzianiny, swetry oraz ubrania z ozdobnymi wykończeniami. John Richmond i Trussardi oferują również codzienną odzież dziecięcą oraz wybrane akcesoria.

Taki wybór pozwala rodzicom porównać produkty różnych projektantów w jednym sklepie, dobierając ubrania odpowiednio do wieku dziecka, pory roku i własnych upodobań.

Jak kupić ubrania w Leo Kids w Warszawie lub przez internet

Z asortymentem Leo Kids można zapoznać się bezpośrednio w warszawskim butiku lub w sklepie internetowym leokids.pl.

Sklep stacjonarny znajduje się pod adresem Mokotowska 8, 00-641 Warszawa, Polska. Butik jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 20:00, a w niedzielę od 11:00 do 19:00.

Na stronie internetowej klienci mogą przeglądać produkty według kategorii, marek, rozmiarów i kolorów. Każdy model ma osobną kartę z opisem, specyfikacją i informacją o dostępnych rozmiarach.

Leo Kids oferuje również usługę rezerwacji online. Klient może zarezerwować wybrany produkt, a następnie przyjść do butiku, przymierzyć go i podjąć decyzję o zakupie. Bezpłatna rezerwacja obowiązuje przez 48 godzin.

W sklepie stacjonarnym dostępna jest pomoc stylisty przy dobieraniu stylizacji dla dzieci, a także pakowanie zakupów na prezent.

W przypadku zamówień internetowych przewidziana jest dostawa na terenie Polski za pośrednictwem InPost. Według informacji sklepu trwa to zazwyczaj od jednego do trzech dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Dostawa poza granice Polski nie jest obecnie realizowana.

Sklep oferuje również możliwość zwrotu towarów w ciągu 14 dni, pod warunkiem zachowania ich pierwotnego stanu i metek.

Asortyment Leo Kids obejmuje podstawowe elementy dzieciowej garderoby — od ubrań dla noworodków po designerskie kolekcje dla nastolatków. Połączenie odzieży codziennej, odzieży wierzchniej, obuwia, akcesoriów, strojów świątecznych i upominków pozwala na dobór produktów dla różnych grup wiekowych i na każdą porę roku w jednym miejscu.

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