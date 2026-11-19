Czarny kolor, wyraziste sylwetki, teksturowana skóra i bezkompromisowa kobiecość. Cztery nowe modele obuwia stały się głównymi bohaterkami wieczoru, który połączył modę, piękno i ludzi o podobnych poglądach.



17 listopada w flagowym butiku GOT’S LABEL odbyła się zamknięta prezentacja drugiej wspólnej kolekcji marki z siecią sklepów MIRATON. Po udanym debiucie partnerzy kontynuowali współpracę, prezentując jesienno-zimową kolekcję kapsułową, w której aktualne trendy modowe połączyły się z materiałami najwyższej jakości, wyrazistym designem i komfortem.



Tym razem głównym bohaterem kolekcji stał się czarny kolor — ponadczasowa klasyka, która w każdym modelu ujawnia się na nowo. W kolekcji kapsułowej znalazły się cztery pary obuwia o różnym charakterze: uwodzicielskie kozaki z najwyższej jakości skóry, botki na obcasie typu kitten heel z wytłoczeniem imitującym skórę krokodyla, lakoniczne, błyszczące botki z geometrycznymi obcasami oraz surowe buty w stylu motocyklowym z metalowymi detalami i efektem postarzanej skóry.



Każdy model to samodzielny akcent stylistyczny, który może zmienić nastrój całej stylizacji. Od kobiecej elegancji po odważną estetykę rockową — kolekcja oferuje różne oblicza współczesnej kobiecości, nie ograniczając jej ramami.

Moda, która zaczyna się od detali



Wieczór otworzyła założycielka GOT’S LABEL, Svitlana Gotoczkin. Opowiedziała o powstawaniu nowej kolekcji i podziękowała gościom za to, że dzielili z zespołem marki tę wyjątkową chwilę.



Kontynuacją prezentacji był pokaz stylistyczny z udziałem stylistki Natalii Izvekowej. Pokazała ona, jak wkomponować modele z nowej kolekcji kapsułowej zarówno w codzienną, jak i bardziej wyrazistą garderobę.



Cztery stylizacje zaprezentowane przez modelki łączyły obuwie GOT’S LABEL x MIRATON z elementami nowej zimowej kolekcji odzieży wierzchniej i akcesoriów GOT’S LABEL. Natalia Izvekowa zwróciła uwagę nie tylko na estetykę modeli, ale także na jakość wykonania i komfort — cechy, które są szczególnie ważne przy wyborze obuwia.

„Jako stylistka uważam, że w ukraińskiej branży modowej niestety istnieje duża luka właśnie w segmencie marek obuwniczych. A marce GOT’S LABEL udało się stworzyć naprawdę świetne obuwie. Jestem bardzo wrażliwa na szczegóły, ale tutaj wszystko jest bez zarzutu. Dla mnie ważna jest zarówno długość cholewki, jak i kształt obcasa, a także to, na ile model będzie wygodny, nawet jeśli obcas jest wysoki.

Sama jestem klientką GOT’S LABEL. Na przykład w kolekcji letniej były modele na bardzo wysokich obcasach, ale wcale nie wpływało to na komfort. W nowej kolekcji kapsułowej obcasy są nieco niższe, więc takie buty można nawet uznać za obuwie spacerowe. Są to modele na różne okazje.

Zastosowano tu wysokiej jakości materiały, co na rynku ukraińskim jest na razie rzadkością. Ogólnie kolekcja została stworzona w estetyce lat 90., a właśnie ta epoka znów jest modna” — powiedziała stylistka.



O koncepcji nowej kolekcji kapsułowej opowiedziała dyrektorka ds. marketingu GOT’S LABEL, Olena Biloivanenko. Jak powiedziała, po sukcesie letniej kolekcji, w której znalazły się sandały, klapki i muletki, marki postanowiły kontynuować współpracę i zaprezentować jesienno-zimową kolekcję kapsułową.

„To już druga wspólna kolekcja GOT’S LABEL x MIRATON. Pierwsza była letnia, a tym razem postanowiliśmy stworzyć obuwie na sezon jesienno-zimowy. Nowa kolekcja kapsułowa obejmuje cztery modele: kozaki, dwa modele botków oraz buty w stylu motocyklowym z efektem vintage.

Wszystkie modele są wykonane z wysokiej jakości skóry w wyspecjalizowanych fabrykach obuwniczych.

Filozofia GOT’S LABEL to swoboda wyrażania siebie, niezależność i odwaga bycia sobą. Marka tworzy ubrania dla kobiet, które nie boją się eksperymentować, nie uznają ograniczeń i nie dążą do spełniania cudzych oczekiwań. Właśnie ten charakter chcieliśmy oddać w nowej kolekcji obuwia, która w pełni odzwierciedla DNA GOT’S LABEL” — zaznaczyła Olena.



Piękno, moda i ukraiński charakter



Szczególną atmosferę wieczoru tworzyły nie tylko nowe modele obuwia, ale także goście, którzy zebrali się, by pogratulować Svitłanie Gotoczkinie i jej zespołowi. Wśród nich znalazły się: Wiktoria Tkach, Chrystina Reszetnik, Mila Jeremiejewa, Wiktoria Apanasenko, Iryna Champion, Ksenia Miszyna, Julia Jermolajewa, Jana Strelcowa oraz inni przyjaciele i klienci marki.



Swoimi wrażeniami z nowej kolekcji kapsułowej podzieliła się aktorka i prezenterka telewizyjna Ksenia Miszyna. Najbardziej przyciągnęły jej uwagę kozaki do kolan — jeden z najbardziej wyrazistych modeli kolekcji.

„Kolekcja bardzo mi się spodobała: jest seksowna, piękna, elegancka i kobieca. Spośród wszystkich modeli największą uwagę przyciągnęły właśnie kozaki do kolan. Myślę, że spodobały się wielu gościom, bo wydaje mi się, że każda z nich chciała mieć taką parę” – opowiedziała Ksenia.

Influencerka Ksystyna Reszetnik zwróciła uwagę nie tylko na jakość nowej kolekcji, ale także na wytrwałość założycielki marki, która nadal rozwija ukraiński biznes w trudnym dla kraju okresie.



„Podziwiam profesjonalizm i pracowitość Svitlany Gotoczkiny. Jej entuzjazm robi ogromne wrażenie, bo rozwijanie biznesu w tak trudnych okolicznościach, w jakich obecnie żyją wszyscy Ukraińcy, jest niezwykle trudne.

Miałam już okazję dołączyć do historii GOT’S LABEL x MIRATON i zostać twarzą ich letniej kolekcji. Wtedy byłam naprawdę zachwycona efektem. Dlatego bardzo się cieszę, że ta współpraca ma swoją kontynuację, a marki zaprezentowały jesienno-zimową kolekcję kapsułową.

Spodobało mi się kilka modeli, a szczególnie botki, które od dłuższego czasu rozważałam zakup. Dzisiaj w końcu to zrobiłam. Wracam więc z prezentacji z nowym zakupem i bardzo się cieszę” — powiedziała Khrystyna.



O znaczeniu takich wydarzeń dla ukraińskiej branży modowej mówiła również dyrektorka kijowskiego oddziału międzynarodowej sieci LEO Beauty Club, Tetiana Butska. Według niej wsparcie dla ukraińskich marek i rozwój lokalnych branż mają dziś szczególne znaczenie.

„Bardzo się cieszę, że organizowane są takie dni dla klientów i prezentacje. Obecnie przeżywamy niezwykle trudny okres, ale życie toczy się dalej. Wciąż pojawiają się nowe projekty, utrzymuje się ta energia, wiara w to, że przed nami wiele pozytywnych i dobrych rzeczy.

Uważam, że ukraińskie marki godnie konkurują dziś z dużymi międzynarodowymi firmami. Widzimy, jak rozwijają się lokalni producenci, którzy pod względem jakości, estetyki i nowoczesnego podejścia mogą już konkurować ze znanymi światowymi markami.

Szczególną przyjemność sprawia mi obserwowanie rozwoju branży kosmetycznej i modowej na Ukrainie. Stają się one coraz silniejsze, wkraczają na arenę międzynarodową i zaznaczają swoją obecność wśród marek działających na rynku od dziesięcioleci.

Bardzo się cieszę, że Svitłanie Gotoczkinie udało się stworzyć markę o tak wysokim poziomie jakości. Dotyczy to zarówno skóry, jak i wyglądu produktów. Widać, ile uwagi poświęcono każdemu szczegółowi. To naprawdę inspirujące” — zauważyła Tetiana Butska.



Inspirująca

atmosfera

Wieczór obfitował nie tylko w modowe odkrycia, ale także w serdeczne spotkania, rozmowy i miłe niespodzianki. Svitlana Gotoczkin rozlosowała wśród gości upominki od partnerów wydarzenia: bony na usługi salonu kosmetycznego LEO Beauty Club, bonów na kolację w restauracji Not Only Fish oraz zestawów kosmetycznych marki DAVYDENKO BEAUTY.

Oprawa

muzyczna zapewniona przez didżeja, który w swoim secie połączył hity z różnych epok, nadała wieczorowi wyjątkowy rytm. Partnerzy AQUA Mirgorod i Misso zadbali o poczęstunek dla gości.



Influencerka zajmująca się modą i urodą, Kateryna Juriewna, przyznała, że po powrocie do Kijowa szczególnie ceni energię miasta i wydarzenia, które napełniają je życiem.

„Naprawdę panuje tu świetna atmosfera. Wyjechałam na dwa miesiące do Lwowa i bardzo chciałam wrócić do Kijowa. Wydaje mi się, że Kijów jest wyjątkowy, ma swoją własną energię – zarówno miasta, jak i ludzi.

Kolekcja jest wspaniała, goście są cudowni. A kiedy odbywają się takie wydarzenia, to jeszcze bardziej inspiruje do wiary, że wszystko będzie dobrze. Inspirują one do życia, do wypełniania świata kobiecością i pięknem” – powiedziała Kateryna.



Cztery modele — mnóstwo stylowych rozwiązań



Druga współpraca GOT’S LABEL x MIRATON stała się kontynuacją historii, w której design, jakość materiałów i komfort tworzą spójną wizję współczesnego obuwia damskiego. Czarny kolor połączył cztery modele o zupełnie odmiennym charakterze, pozostawiając przestrzeń dla indywidualności i własnych eksperymentów stylistycznych.

Buty z nowej kolekcji kapsułowej GOT’S LABEL x MIRATON można przymierzyć i kupić w kijowskim butiku GOT’S LABEL pod adresem: ul. Zankowetskiej 10/3, a także w sklepach MIRATON. Kolekcja jest również dostępna online na oficjalnych stronach internetowych gotslabel.com i miraton.ua.

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