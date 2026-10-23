Zimowa garderoba dziecka powinna łączyć w sobie wygodę, ciepło i styl. Na codzienne spacery przydadzą się przytulne swetry, ciepłe kurtki i wygodne buty, do szkoły — uniwersalne ubrania, które łatwo ze sobą łączyć, a na rodzinne uroczystości i specjalne okazje — bardziej eleganckie zestawy. Odpowiednio dobrane kolory, faktury i fasony pomogą stworzyć różnorodne stylizacje, a jednocześnie zachować indywidualność dziecka.

W warszawskim butiku LEO KIDS dostępna jest odzież międzynarodowych marek projektantów, wśród których znajdują się Dolce & Gabbana Kids, Emporio Armani, Balmain, Marni, Maison Margiela, Stella McCartney, N°21, Philosophy di Lorenzo Serafini oraz Trussardi Junior.

Z kolekcjami można zapoznać się na oficjalnej stronie internetowej LEO KIDS, a nowości i aktualizacje asortymentu można śledzić na Instagramie butiku. Butik LEO KIDS znajduje się w Warszawie pod adresem Mokotowska 8, 00-641 Warszawa, Polska. Aby sprawdzić dostępność konkretnego modelu lub rozmiaru, można zadzwonić pod numer +48 786 346 559.

UA.News zebrało 12 pomysłów na zimowe stylizacje dla dziewczynek i chłopców: od praktycznych zestawów na spacery i do szkoły po stylizacje na rodzinne spotkania, podróże i uroczystości.

Zimowe stylizacje dla dziewczynek

Na spacer po mieście: różowa kurtka puchowa i jasne spodnie

Na zimowy spacer po mieście idealnie sprawdzi się zestaw w delikatnych odcieniach różu, mleka i beżu, który można znaleźć w butiku LEO KIDS. Głównym akcentem może być różowo-biała pikowana kurtka Stella McCartney Kids z kapturem. Jej nadruk nadaje ton stylizacji, dlatego pozostałe elementy garderoby lepiej dobrać w stonowanych kolorach.

Kurtkę można połączyć z białym swetrem Philosophy di Lorenzo Serafini Kids z prążkowanej dzianiny oraz beżowymi spodniami o szerokim kroju tej samej marki. Jasna paleta kolorów będzie wyglądać harmonijnie, a różnorodne faktury dodadzą zestawowi wyrazistości.

Na suchą pogodę warto rozważyć trampki Daymaster Dolce & Gabbana Kids ze skóry nappa. Będą one kontrastować z różową odzieżą wierzchnią. Na mróz i śnieg lepiej wybrać ocieplane zimowe buty z antypoślizgową podeszwą.

Na aktywny wypoczynek: strój sportowy z wyrazistym akcentem

Jazda na sankach, zabawy w parku i długie spacery wymagają odzieży, która nie krępuje ruchów. W takim przypadku warto wybrać spodnie sportowe, ciepłą bluzę i kurtkę puchową, pod którą pozostaje wystarczająco dużo miejsca na dodatkową warstwę.

Podstawą stylizacji mogą być czarne dżinsy Palazzo John Richmond Junior oraz biała bluza Marni Kids z graficznym logo. Biała górna część odzieży ożywi ciemny dół, a wyraziste logo doda stylizacji designerskiego akcentu.

Na spacery w chłodne dni warto rozważyć czarną pikowaną kurtkę Balmain Kids z kapturem. Obuwie należy dobierać odpowiednio do pogody: na śnieg i oblodzoną nawierzchnię lepiej sprawdzą się czarne buty Ermanno Scervino Junior.

Do szkoły: niebieski dżins i jasna dzianina

Szkolny zestaw powinien zapewniać wygodę przez cały dzień. Dżinsy, sweter i ciepła kurtka to uniwersalne połączenie, które można urozmaicać za pomocą różnych kolorów i dodatków.

Na szkolne dni nadadzą się dżinsy Stella McCartney Kids z haftem w kształcie kwiatów oraz biała bluza Marni Kids z logo. Kontrast między dżinsem a jasną górą stworzy stonowany zestaw na co dzień, który łatwo uzupełnić ciemną odzieżą wierzchnią.

Na chłodną pogodę warto wybrać czarną pikowaną kurtkę Balmain Kids z kapturem. Całość można dopełnić wysokimi czarnymi skórzanymi butami MM6 Maison Margiela: będą one pasować do ciemnej kolorystyki kurtki i nadadzą stylizacji bardziej wyrazisty miejski charakter.

Na weekend z rodziną: beżowy welur i mleczny sweter

Na rodzinny spacer, wizytę w kawiarni lub zwiedzanie muzeum warto wybrać zestaw w naturalnych odcieniach. Beż, mleczny i brązowy dobrze ze sobą współgrają i tworzą spokojną, miejską stylizację.

Jego podstawą będą brązowe spodnie z weluru Ermanno Scervino Junior oraz różowy, puszysty sweter Stella McCartney Kids. Aby dodać tekstury, jako warstwę wierzchnią można wybrać bomberkę.

Na przykład biała kurtka bomberka Teddy marki Ermanno Scervino Junior z ozdobnymi detalami będzie pasować do jasnej palety barw. Jeśli natomiast potrzebna jest opcja na chłodniejszą pogodę, kurtkę bomberkę można zastąpić szarą dwurzędową marynarką marki Balmain Kids.

Stylizację można dopełnić skórzanymi butami z klamrą marki Marni Kids, które będą kontrastować z jasnymi spodniami. Na aktywne spacery lepiej wybrać praktyczny materiał i długość spodni, która nie będzie krępować ruchów.

Na urodziny: elegancka dzianina i jasna odzież wierzchnia

Urodziny dziecka to okazja do stworzenia stylizacji, która będzie uroczysta, ale nie zbyt formalna. Zamiast skomplikowanego zestawu można połączyć sweter o ciekawej fakturze, schludne spodnie i odzież wierzchnią w pokrewnych odcieniach.

Szary sweter Ermanno Scervino Junior z koronkowymi wykończeniami stanie się głównym akcentem stylizacji. Dobrze będą do niego pasować czarne spodnie o prostym kroju lub ciemne dżinsy, na przykład elastyczne spodnie z wyhaftowanym logo Balmain Kids. Taka kombinacja pozwoli zachować równowagę między elegancją a wygodą.

Na drogę do miejsca uroczystości można wybrać jasnoniebieską pikowaną kurtkę marki Stella McCartney Kids. Stylizację można dopełnić czarnymi trampkami MM6 Maison Margiela.

Zimowe stylizacje dla chłopców

Na spacer po mieście: ciemnoniebieska kurtka puchowa i kremowy sweter

Ciemnoniebieska kurtka puchowa to praktyczna podstawa zimowej garderoby. Pasuje do dżinsów, szarych spodni i dzianin w różnych kolorach, dlatego nadaje się na codzienne spacery i wycieczki.

Do tej stylizacji warto rozważyć niebieską kurtkę puchową Emporio Armani Kids z kapturem. Dobrze będą do niej pasować szerokie spodnie cargo N°21 Kids oraz ciemnoniebieski kardigan Trussardi Junior z kontrastowymi kremowymi detalami.

Kontrastujące detale kardiganu pomogą połączyć górę i dół, a jasna warstwa bazowa sprawi, że stylizacja będzie bardziej wyrazista. Na suchą pogodę można dodać niebieskie trampki Daymaster Dolce & Gabbana Kids.

Do szkoły: wełniany sweter i spodnie o prostym kroju

Do szkoły i na co dzień sprawdzi się zestaw, w którym wygoda łączy się ze stonowanym designem. Wełniany sweter może stać się podstawową warstwą ocieplającą, a proste spodnie – uniwersalną podstawą garderoby.

Sweter Dolce & Gabbana Kids z wełny z haftowanym logo można połączyć z ciemnoniebieskimi spodniami Emporio Armani. Taka kolorystyka wygląda schludnie i nie wymaga dodatkowych jaskrawych akcentów.

Na drogę do szkoły sprawdzi się czarna pikowana kurtka puchowa Balmain Kids z kapturem. Będzie ona kontrastować z swetrem i dobrze komponować się z ciemnymi spodniami.

Całość warto uzupełnić o trampki Dolce & Gabbana Kids.

Na weekend: kurtka i dżinsy

Na weekend można wybrać sportowy styl z kurtką typu varsity. Kontrastujące rękawy i mankiety tworzą wyrazisty sylwetkę, a dżinsy sprawiają, że zestaw jest praktyczny do codziennych spraw.

Głównym elementem będzie czarna kurtka w paski marki John Richmond Junior z kontrastowymi rękawami. Można ją połączyć z niebieskimi dżinsami Dolce & Gabbana Kids z pięcioma kieszeniami.

Pod kurtkę warto założyć kremowy sweter wełniany marki Stella McCartney Kids, a całość dopełnią czarne, skórzane wysokie trampki MM6 Maison Margiela.

Na podróż: spodnie cargo, jasna bluza i kurtka puchowa

Podczas rodzinnej podróży ważne jest, aby ubrania były wygodne w drodze i nadawały się na spacery po przyjeździe. Spodnie cargo, bluza i kurtka puchowa pozwalają stworzyć zestaw, który nie krępuje ruchów i łatwo dostosowuje się do różnych warunków.

Podstawą stylizacji mogą być ciemnoszare, szerokie spodnie cargo N°21 Kids z logo. Do nich idealnie pasuje kremowa bluza Balmain Kids. Jasna góra stworzy kontrast z ciemnym dołem, a zamek błyskawiczny pozwoli regulować komfort w pomieszczeniu.

Na ulicę sprawdzi się brązowa dwustronna kurtka marki Stella McCartney Kids. Całość można dopełnić pomarańczowymi trampkami marki Dolce & Gabbana Kids.

Na rodzinną uroczystość: wełniany sweter i ciemnoniebieskie spodnie

Na rodzinną kolację, uroczysty obiad lub wyjście na przedstawienie dla dzieci można wybrać stonowany zestaw składający się z wełnianego swetra i klasycznych spodni. Wygląda schludnie, ale nie wymaga formalnego stroju.

Wełniany sweter Dolce & Gabbana Kids z haftowanym logo będzie dobrze komponował się z ciemnoniebieskimi prostymi spodniami Trussardi Junior ze sznurkiem w pasie.

Na podróż można wybrać czarną kurtkę puchową Emporio Armani i niebieskie trampki Daymaster Dolce & Gabbana Kids.

Zaletą takiego zestawu jest jego uniwersalność: sweter i spodnie można nosić osobno, łącząc je z innymi podstawowymi elementami garderoby.

Jak dobrać zimową garderobę na różne okazje



Wybierając ubrania dla dzieci, warto zacząć nie od ilości ubrań, ale od tego, gdzie i kiedy dziecko będzie je nosić. Do aktywnych spacerów potrzebna jest ciepła odzież wierzchnia oraz obuwie chroniące przed wilgocią i zimnem. Do szkoły wygodniej jest mieć kilka swetrów, spodni i podstawowych bluzek, które łatwo się ze sobą łączą. Na uroczystości wystarczy jeden lub dwa zestawy z charakterystycznymi detalami.

Aby ubrania dobrze się ze sobą komponowały, warto wybrać kilka podstawowych kolorów: ciemnoniebieski, czarny, szary, beżowy i kremowy. Jaskrawa kurtka puchowa lub bluza staną się akcentem, podczas gdy neutralne spodnie i dzianiny pomogą tworzyć nowe kombinacje.

Nie mniej ważna jest warstwowość. Koszulka z długim rękawem, sweter i kurtka pozwalają regulować ciepło w zależności od pogody i aktywności. Jednocześnie należy zadbać o to, by dziecko nie przegrzało się podczas ruchu, a ubranie nie ograniczało jego ruchów.

Na zimę należy osobno sprawdzać właściwości odzieży wierzchniej i obuwia. Lekkie kurtki typu bomber i kurtki typu varsity nie zawsze sprawdzają się podczas silnych mrozów, a trampki i tenisówki nie zastąpią ocieplonych butów na śnieg i oblodzoną nawierzchnię. Wybór powinien zależeć od temperatury, czasu spędzanego na świeżym powietrzu oraz aktywności dziecka.

W LEO KIDS można zapoznać się z kolekcjami międzynarodowych marek i dobrać ubrania na różne okazje. Przemyślana zimowa garderoba nie musi być obszerna. Kilka kompletów do szkoły, na spacery, podróże i święta pomoże dziecku czuć się komfortowo w chłodne dni i wyglądać odpowiednio w różnych sytuacjach.

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