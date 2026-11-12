Ashley Park, gwiazda serialu „Emily w Paryżu”, pojawiła się w stroju ukraińskiej marki

Amerykańska aktorka Ashley Park, znana z serialu „Emily w Paryżu”, wystąpiła w zwiastunie ostatniego sezonu w ubraniach ukraińskiej marki. Informację tę podała założycielka marki i projektantka Catherine Alexa na swoim blogu w serwisie Threads.

Katherine Alexa podzieliła się swoimi wrażeniami i opowiedziała, że jej gorset założyła główna bohaterka serialu „Emily w Paryżu”, Ashley Park, która wciela się w rolę Mindy Chen. Zdjęcia do nowego sezonu serialu odbywały się w Grecji, gdzie w jednej ze scen aktorka miała na sobie gorset ukraińskiej projektantki.

„Jestem tak szczęśliwa, że nie potrafię tego opisać słowami. Ukazał się zwiastun serialu »Emily w Paryżu«, a mój gorset pojawił się już w kadrze nakręconym w Grecji na Mindy. Nie mogę się doczekać 24 grudnia, aby zobaczyć tę scenę w całości. Wyprowadzam ukraińskich projektantów na wyższy poziom” – poinformowała projektantka.

Właścicielka marki opowiedziała również, w jaki sposób jej gorset trafił do gwiazdy filmowej. Okazało się, że napisała do aktorki na Instagramie, a następnie otrzymała pozytywną odpowiedź. W końcu projektantka skontaktowała się ze stylistą gwiazdy i wysłała mu gorset swojej marki. „Napisałam po prostu na Instagramie do Mindy (Ashley), odpowiedziała po miesiącu, ale i za to dziękuję, to było nieoczekiwane. Podała mi dane kontaktowe stylisty, a ja wysłałam mu gorset do Los Angeles” – napisała Kateryna Oleksa w komentarzach pod swoim postem.

Wcześniej Heidi Klum w sukience ukraińskiej marki świętowała trzecią rocznicę otwarcia restauracji w Nowym Jorku.

Amerykańska gwiazda telewizyjna Kim Kardashian zaprezentowała swoją stylizację na Halloween 2026 roku. Tym razem celebrytka postanowiła wcielić się w swoją 13-letnią córkę North West, którą wychowuje wraz z byłym mężem – raperem Kanye Westem.

Podczas obchodów Halloween w Białym Domu prezydent USA Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump powitali chłopca w radzieckim mundurze wojskowym. Chłopiec pojawił się na imprezie w kostiumie czołgisty z czapką w stylu radzieckim i naszywką wojsk czołgowych. Małżeństwo poczęstowało dzieci czekoladowymi słodyczami.

Czytaj nas na