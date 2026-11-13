+10° Kijów +4° Warszawa +8° Waszyngton
$ 45.5 € 50.3 zł 11.41
$ 45.5 € 50.3 zł 11.41
+10° Kijów +4° Warszawa +8° Waszyngton
Wiadomości Logistyka i transport

Około 10 tysięcy pasażerów skorzystało z przesiadek autobusowych oferowanych przez UZ

UA NEWS 13 listopada 2026 14:47
Około 10 tysięcy pasażerów skorzystało z przesiadek autobusowych oferowanych przez UZ

Z programu „UZ dowiezie”, który zapewnia przesiadki między pociągami a autobusami na obszarach przyfrontowych w obwodach sumskim i charkowskim, skorzystało około 10 tysięcy osób.

Informację tę podał minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Mykoła Kałasznyk podczas godziny pytań do rządu w Radzie Najwyższej.

 Program uruchomiono 1 października. Obecnie obejmuje on dwie trasy: Konotop – Sumy oraz Charków – Lozowa.

Przypomnijmy, że „Ukrzaliznytsia” uruchamia nową trasę kolejową do Polski, która po raz pierwszy połączy Żytomierz i Łuck z Chełmem.

Spółka akcyjna „Ukrzaliznytsia” uzupełniła swój tabor o sześć nowych wagonów pasażerskich produkcji ukraińskiej, które będą kursować w składzie pociągu na trasie Charków – Przemyśl.

Ukrzaliznytsia zmieniła rozkład jazdy części pociągów podmiejskich.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację