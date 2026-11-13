Około 10 tysięcy pasażerów skorzystało z przesiadek autobusowych oferowanych przez UZ
Z programu „UZ dowiezie”, który zapewnia przesiadki między pociągami a autobusami na obszarach przyfrontowych w obwodach sumskim i charkowskim, skorzystało około 10 tysięcy osób.
Informację tę podał minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Mykoła Kałasznyk podczas godziny pytań do rządu w Radzie Najwyższej.
Program uruchomiono 1 października. Obecnie obejmuje on dwie trasy: Konotop – Sumy oraz Charków – Lozowa.
Przypomnijmy, że „Ukrzaliznytsia” uruchamia nową trasę kolejową do Polski, która po raz pierwszy połączy Żytomierz i Łuck z Chełmem.
Spółka akcyjna „Ukrzaliznytsia” uzupełniła swój tabor o sześć nowych wagonów pasażerskich produkcji ukraińskiej, które będą kursować w składzie pociągu na trasie Charków – Przemyśl.
Ukrzaliznytsia zmieniła rozkład jazdy części pociągów podmiejskich.